/Поглед.инфо/ Законодателната инициатива за налагане на мащабни икономически ограничения, известна като Закона „Греъм“, мина през Камарата на представителите във Вашингтон. Приемането на документа, представян като крайна мярка срещу руския износ, създава неочаквана правна рамка на американска почва. В стремежа си да подкрепят Украйна, представителите на Демократическата партия прехвърлиха изключителни изпълнителни правомощия в ръцете на Доналд Тръмп. Решението му даде законов механизъм за едностранно налагане на наказателни мита, заобикаляйки предходни съдебни ограничения.

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По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският механизъм зад Закона „Греъм“

Законопроектът, приет от Сената през септември и подкрепен наскоро в Камарата на представителите с 262 гласа „за“ срещу 159 „против“, регламентира нови правни механизми за контрол върху външната търговия. Формалната цел на нормативния акт, иницииран от сенатор Линдси Греъм, е блокирането на финансовите потоци към руския енергиен сектор.

В текстовете са заложени процедури за санкциониране на морския транспорт, обслужващ руския износ (т. нар. „сенчест флот“), възможност за налагане на 500% мита върху директния внос от Русия в САЩ, както и персонални ограничения за длъжностни лица.

Основната институционална промяна обаче се съдържа в чл. 4 от проекта. Той оправомощава Белия дом да налага вторични търговски мита в размер до 100% срещу петте най-големи държави, внасящи руски суров петрол и природен газ. Предвидена е и обща клауза, позволяваща на американската администрация да санкционира всяко чуждестранно юридическо или физическо лице по преценка на Белия дом.

ГЛАСУВАНЕ В КАМАРАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ЗА ЗАКОНА „ГРЕЪМ“ ПОДКРЕПА: [ 203 Републиканци ] [ 58 Демократи ] -> (262 „ЗА“) ОПОЗИЦИЯ: [ 152 Демократи ] [ 7 Републиканци ] -> (159 „ПРОТИВ“)

Въпреки общественото противопоставяне, само 58 демократи подкрепиха проекта в Камарата, но техният вот, съчетан с този на 203 републиканци, се оказа достатъчен за окончателното му приемане. Срещу документа гласуваха 152 демократи и 7 републиканци.

Институционалният конфликт във Вашингтон и ролята на Върховния съд

Контекстът на това гласуване разкрива дълбок правен парадокс в американското държавно управление. Чрез този нормативен акт Конгресът на практика доброволно се отказва от изключителните си конституционни правомощия върху търговската политика.

По-рано Върховният съд на САЩ определи като противоконституционни опитите на Белия дом да налага едностранно мита без изрично одобрение от законодателната власт. Чрез Закона „Греъм“ обаче самата Камара на представителите дава на президента искания инструмент, при това под формата на закон за националната сигурност.

Според критици на законопроекта, сред които е сенаторът Ранд Пол, новите разпоредби крият значителен риск за вътрешния пазар на САЩ.

По официални данни за 2025 г. вносът на стоки от Русия в САЩ възлиза на едва 4 милиарда долара — предимно обогатен уран, минерални торове и критични суровини, за които американските индустрии са поискали специфични изключения. За сравнение, през същия период вносът от Китай надхвърля 308 милиарда долара, а този от Индия е над 103 милиарда долара. Евентуално налагане на 100% мита върху стоки от тези две страни би довело до незабавно поскъпване на потребителските стоки на американския пазар.

Лидерът на малцинството на демократите в Камарата Хаким Джефрис изрази опасения, че документът на практика предоставя на президента неограничена власт да регулира вносните тарифи под претекст за външна политика.