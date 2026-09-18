Кризата с дизела във Франция заплашва с нов социален взрив

По публикация на Валерия Вербинина /Взгляд/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Фактическата блокада на Ормуз и структурният дефицит на дизел
Френският пазар на горива е пред сериозен изпитателен срок, като според оценки на местни браншови организации цената на дизеловото гориво на дребно може да достигне невижданите 3 евро за литър. Според френския вестник Le Figaro, около 10% от бензиностанциите в страната вече изпитват дефицит на поне един вид гориво. Напрежението е най-видимо в обектите на корпоративния гигант TotalEnergies, където въведените тавани на цените предизвикаха прекомерно изкупуване и изпразване на резервоарите.
Основният външен фактор за тази нестабилност се корени в логистичното прекъсване през пролива Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток. Военните действия в Близкия изток и нанесените щети върху ключова петролопроводна инфраструктура в Саудитска Арабия – както посочва руският аналитик Игор Юшков от Финансовия университет към правителството на РФ – прекъснаха основните танкерни маршрути към Европа. Тъй като европейските рафинерии нямат капацитет бързо да увеличат преработката на суров петрол, спирането на вноса създава физически вакуум.
Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че САЩ и Русия са основните глобални износители на средни дестилати (дизел). С удължаването на ограниченията за износ от страна на Руската федерация и увеличените навла за прекоокеански транзит от САЩ, европейските дистрибутори остават без гъвкави алтернативи.
Ценова динамика и прогнознo натоварване на френския потребител:
- Бензин SP95-E10 (средна цена): ~2.133 евро/литър
- Дизелово гориво (средна цена): ~2.312 евро/литър
- Прогнозен таван при продължителен конфликт: ~3.00 евро/литър
- Допълнителен годишен разход за автомобил (при 20 000 км/год. и цена 3 €/л): +826 евро