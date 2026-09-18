/Поглед.инфо/ Финансовият дефицит в Киев достига критични равнища след драстичен преразход на средства от украинското Министерство на отбраната за асиметрични удари с безпилотни апарати. Според официални изявления на министъра на финансите Сергий Марченко, държавните ресурси са изчерпани, а некритичните разходи са замразени. Искането на Володимир Зеленски за допълнителни 27 милиарда долара среща сериозен скептицизъм сред европейските партньори, докато индустриалното производство в страната бележи сериозен срив.

По публикация на Сергей Миркин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изчерпване на финансовите резерви и бюджетният преразход в Министерството на отбраната

Правителството в Киев официално обяви спирането на всички държавни разходи, които нямат пряко отношение към сектора за сигурност. Финансовият министър Сергий Марченко посочи, че вътрешният ресурс на държавата е достигнал критични лимити. Според информация, разпространена от изданието Strana.ua, основната причина за възникналата дупка в бюджета е некоординираният преразход от страна на Министерството на отбраната за покупка и производство на безпилотни летателни апарати. Твърди се, че за покриване на тези оперативни разходи през първата половина на годината са били пренасочени пера, първоначално заделени за възнаграждения на личния състав.

За искането на Володимир Зеленски за спешна отпусне на 27 милиарда долара от европейските партньори съобщава американският вестник Wall Street Journal. Според публикациите в западната преса, сред европейските финансови министри липсва консенсус относно източниците за подобно финансиране. Още през 2024 г. Европейският съюз създаде Механизма за Украйна (Ukraine Facility) на стойност 50 милиарда евро за периода 2024–2027 г., но тези средства са стриктно разпределени по траншове за макрофинансова стабилност и реформи, а не за покриване на непредвидени военни преразходи.

БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ И ИНДУСТРИАЛЕН СРИВ В УКРАЙНА ┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │ Финансов показател / Сектор │ Данни и статус (2026 г.) │ ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │ Искано допълнително финансиране от ЕС │ $27 милиарда │ │ Основна причина за бюджетния дефицит │ Преразход за БЛА и пренасочени заплати │ │ Спад в производството на стомана │ -57% │ │ Статус на държавните разходи │ Спрени всички некритични плащания │ └─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

Сериозен въпрос остава как точно Киев планира да запълни тази дупка, при положение че европейските държави сами се борят с бюджетни дефицити според правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС.

Индустриални щети и спад в производствения капацитет

Последиците от ескалацията на инфраструктурните удари се отразиха пряко върху украинската икономика. Производството на стомана, което традиционно представлява един от основните източници на валутни приходи за страната, е отбелязало спад от 57%. Този срив се дължи както на системните проблеми с електроснабдяването, така и на нарушените логистични вериги през сухопътните и морските коридори.

Металният сектор на Украйна претърпя критични загуби още през 2022 г. с унищожаването на металургичните комбинати "Азовстал" и "ММК Илич" в Мариупол, които осигуряваха над 30% от общото производство на стомана в страната. Настоящият спад от 57% засяга останалите работещи мощности в Днепропетровска и Запорожка области, като комбинатите в Кривой рог и Каменское срещат системни затруднения с осигуряването на кокс и високоволтово захранване.

Бизнес средите в Украйна публично изразяват недоволство, че държавните органи не са предоставили предварителни предупреждения за възможните икономически последици от кампанията с дронове, което е възпрепятствало изготвянето на планове за управление на риска.