Транснационални кланове и непълнолетни престъпници превземат пазара на наркотици във Федералната република

/Поглед.инфо/ Германската държавност тихомълком преминава през критична административна и оперативна мутация. Публикуваният годишен доклад на Федералната служба на криминалната полиция (BKA) за 2025 г. фиксира не просто ръст на престъпността, а структурно разпадане на монопола върху легитимното насилие. Данните покачват нивата на разследванията до петгодишен връх, докато етническите кланове, шведският модел за наемане на децата-убийци от „Поколението Z“ и свръхпредлагането на кокаин очертават новия вътрешен фронт във Федералната република.

По публикация на Беоулф. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Германският фронт: Статистиката като некролог на сигурността

Цифрите от Висбаден не са просто суха статистика – те са институционален признак за изпускане на контрола. Според публикувания доклад на Федералната служба на криминалната полиция (BKA), през 2025 г. в Германия са образувани 683 разследвания срещу организирани престъпни групи. Това представлява най-високото ниво от 2021 г. насам. В абсолютни стойности се отчита ръст на заподозрените с над 13%, достижайки общо 7 988 лица.

Но зад тези индекси стои нещо значително по-опасно: прекършването на консервативната полицеистка традиция на страната. Насилието вече не е крайна мярка за преразпределение на пазари, а първичен инструмент за оперативна комуникация. Регистрираните 20 убийства и 100 случая на тежки телесни повреди, директно свързани с бандитски войни през миналата година (при 13 убийства и 77 телесни повреди за 2024 г.), показват че сблъсъците навлизат в нова фаза.

Когато в района на Кьолн се взривяват самоделни устройства и се открива автоматична стрелба посред бял ден заради открадната пратка с наркотици, това вече не е просто престъпление. Това е инфраструктурен контрол над територия.

Оръжието се превръща в стандартен атрибут. По данни на полицията, при 30,3% от всички случаи на организирана престъпност (увеличение спрямо 28,4% за предходната година) органите на реда са се сблъскали с въоръжени заподозрени. Иззети са 556 огнестрелни оръжия, от които над три четвърти са напълно незаконни. Значителна част от този арсенал се състои от модифицирани сигнатурни и газови пистолети, внесени контрабандно предимно от Турция. Фалшификати, но с преправен механизъм, които са технически нестабилни, засичат често и именно затова са изключително опасни за околните при хаотична стрелба.

„Шведският франчайз“ и детските батальони на „Поколението Z“

Най-сериозният пробив в германската сигурност е методологически. BKA отчита масово прилагане на т.нар. „шведски модел“ за извършване на мокри поръчки. Става дума за пълно скъсване на веригата за сигурност чрез вербуване на непълнолетни лица през социалните мрежи.

Федералният министър на вътрешните работи Александър Добриндт описва тази схема с пълна оперативна откровеност: „Един човек планира, един плаща, а съвсем трети – често дете – нанася удара“. Организаторите и изпълнителите дори не се познават физически. Всичко върви през криптирани канали и платформи, където 13- и 14-годишни младежи биват наемани за извършване на палежи, хвърляне на гранати и екзекуции срещу възнаграждения от няколко хиляди евро или просто за трупане на статус.

Висбаден определя тази нова вълна като „мафия от поколение Z“. За разлика от класическите италиански или сицилиански структури, чийто основен капитал бе конспирацията и омертата, младите престъпни елементи в Германия търсят публичност. Насилието се заснема, коментира се и се монетизира в реално време през социалните мрежи. То се превръща в маркетинг за привличане на нови „изпълнители“.

Социалната система на Федералната република се оказва абсолютно безпомощна пред този феномен. Наказателната отговорност за непълнолетни под 14 години в Германия на практика липсва, което прави децата перфектното оръжие в ръцете на транснационалните кланове.