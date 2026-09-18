Инженерната грешка, която оцеля благодарение на средновековните войни

/Поглед.инфо/ Наклонената кула в Пиза е трябвало да се срути още докато строителите са редeли третия ѝ етаж през XII век. В един свят, подчинен на строгия материален реализъм, това съоръжение е чисто инженерно престъпление, резултат от арогантност и пълно непознаване на подземната геология. Вместо обаче да остане в архивите като срамно строително дело, 14 000-тонната мраморна маса се превърна в световен феномен. В продължение на осем века тази камбанария се балансира на ръба на физическия колапс, а опитите да бъде „поправена“ два пъти едва не я довършват.

Архитектурно престъпление върху тинесто блато

Дори онези, които познават Италия само от визуалния шум на туристическите брошури, знаят Къде се намира кулата: Площадът на чудесата в Пиза. Самата сграда не е нито отбранителна цитадела, нито княжески дворец. Тя е просто камбанария към градската катедрала – роля, каквато изпълняват хиляди подобни каменни кули из целия Апенински полуостров. Разликата е, че тук пет милиона души годишно позират в комични пози пред обектива, симулирайки, че удържат с ръце четиринадесет хиляди тона мрамор. зад тази туристическа фасада обаче лежи една бавна, вековна строителна катастрофа, която така и не стига до очаквания си логичен край.

Под площадния паваж липсва скален монолит. На негово място се простира влажен, нестабилен пластов пай. Отгоре са разположени меки тинести отлагания от древни речни естуари, а по-надълбоко – силно сжимаема морска глина, пясък и тиня, достигащи дълбочина от близо седемдесет метра. Самото име на града най-вероятно произлиза от древна дума за „блато“. Това е почва, идеална за земеделие, но катастрофална за масивна каменна конструкция. Основният грех обаче не е на самата природа, а на строителите: основата на кулата е вкопана на едва три метра дълбочина. По всички стандарти за подобен тонаж, това е плитък пръстен, излят почти на повърхността.

През XII век геологията като наука просто не съществува. Не е имало сондажи, нито познания за динамиката на подпочвените води. Макар точният автор на проекта да остава неизвестен – споменават се имена като Бонано Пизано и Диотисалви, но в документите липсва окончателен подпис – майсторите са действали по инерция. Положили са основи, каквито са правили за значително по-леки сгради, без да отчетат спецификата на терена. Наклонът става забележим още около 1178 г., когато сградата едва достига третия си етаж. И вместо да спрат, средновековните строители правят нещо немислимо от днешна гледна точка – продължават да издигат зидарията.

Случайният спасител: Двеста години война

Строежът на камбанарията се разтегля в продължение на почти два века – от 1173 до 1372 година. И тук се намесва един парадокс, който всеки съвременен геотехник отчита като луд късмет. Гражданските конфликти и постоянните войни на Пиза срещу Генуа, Лука и Флоренция замразяват проекта за десетилетия. Тъкмо тези огромни паузи спасяват кулата от незабавен срив. През годините на застой претоварената почва под основата постепенно изтласква водата, сляга се и се уплътнява под собствената си тежест. Ако сградата беше издигната на един дъх, тя щеше да прехвърли критичния си момент още през XIII век и да се срути върху катедралата.

Когато строителството се възобновява, майстор Джовани ди Симоне опитва да компенсира вече видимия дефект. Тъй като кулата се накланя на юг, той започва да зида колоните от южната страна малко по-високи от тези от северната. В резултат на този опит за изправяне, сградата не просто продължава да потъва, но и се изкривява. Погледната в профил, тя прилича на камък с форма на банан – долните нива имат един ъгъл, а горните се извиват леко обратно, за да върнат вертикалата на камбанарията.

Вътрешността на кулата е изненадващо куха. Това е тежък мраморен цилиндър без вътрешни етажни плочи, с кухо пространство в средата и спираловидно стълбище, прорязано директно в дебелината на стените. Изкачването на тристата стъпала е физическо изпитание за вестибуларния апарат: при всеки завой тялото се усеща или натиснато към вътрешната стена, или оттласнато към външния ръб, докато гравитацията се бори с изместената ос на сградата.