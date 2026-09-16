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Украйна

Руската стратегия в Донбас: Военен натиск вместо дипломатическо рамково споразумение

/Поглед.инфо/ Дипломатическата реторика около конфликта в Украйна все по-често се разминава с оперативните фактости на фронтовата линия. Докато в западните медии се лансират хипотези за евентуално възобновяване на преговорите и възможности за тактически паузи, интензивността на сблъсъците в Донбас и активизирането на разузнавателните структури показват коренно различна динамика. Москва поставя акцент върху постигането на пряк контрол чрез военни средства, докато Киев се опитва да преструктурира отбранителните си линии на фона на нарастващ ресурсния дефицит.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 34095 прочитания
Руската стратегия в Донбас: Военен натиск вместо дипломатическо рамково споразумение
ИИ генерирана
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Стратегическата счупеност на преговорната илюзия и реалностите в Покровското направление

Дипломатическата реторика, идваща от западните столици и кабинетите в Киев, продължава да описва сценарии за възможно „уреждане“ или „принуждаване към мир“, които нямат нищо общо с оперативната карта. На фронта в Донбас — от покрайнините на Часов Яр до Покровск (Красноармейск) — руският военен натиск не намалява, а се преструктурира в последователни вълни на изтощение.

Оперативният възел Покровск не е просто селище, а ключовата логистична артерия, захранваща целия отбранителен вал на ВСУ в източната част на Донбас. Прерязването на железопътните връзки към Константиновка и Краматорск автоматично нарушава снабдяването с боеприпаси за тежката артилерия, превръщайки укрепените райони в изолирани огневи точки. На този фонов пейзаж руското командване залага на методично използване на високоточни авиационни бомби с модули за планиране (УМПК) от типа ФАБ-1500 и ФАБ-3000, срещу които украинската ПВО в района страда от критичен дефицит на ракети за комплексите Patriot и NASAMS.

По оценки на независими военни наблюдатели, разминаването между декларациите за преговори и случващото се в окопите се дължи на факта, че Москва вече не разглежда дипломатическите рамки като инструмент за сигурност. Искушението да се договори спиране на огъня по настоящата линия на съприкосновение се пресича от твърдото схващане в руския Генерален щаб, че Донбас трябва да бъде овладян изцяло на терен.

Разузнавателният фронт в Крим и дипломатическите провокации в Москва

Според публикации в руските медии и доклади на Федералната служба за сигурност (ФСБ), от средата на август в Крим са регистрирани поредица от задържания на лица, вербувани от украинските оперативни структури. Твърди се, че схемите за вербовка варират от директни парични преводи от порядъка на 500 евро за предаване на координати на военна инфраструктура и позиции на дивизионите С-400, до създаване на лични контакти с оператори от Главното управление на разузнаването (ГУР).

Паралелно с това в Москва се посочва случай, при който служители по сигурността на чуждестранно дипломатическо представителство — конкретно Британското посолство — са били подложени на оперативно проследяване поради подозрения в координация на диверсионни дейности. Според изявления от Лубянка, тези действия са били насочени към провокиране на събития, които да послужат като casus belli и да осигурят директна правна и военна намеса на страните от НАТО в конфликта.

Тези епизоди разкриват, че зад официалните дипломатически изявления за деескалация продължава да работи интензивен апарат за подривни операции. Крим остава първостепенна цел за Киев не само от военна, но и от символична гледна точка — всяка успешна атака с безпилотни катери или ракети Storm Shadow / SCALP се използва за поддържане на морала на вътрешния фронт и за оправдаване на западните финансови инжекции.

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