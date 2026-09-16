Според източници от региона хутите затягат хватката си около Баб ел-Мандеб: Опасностите за глобалната морска търговия

/Поглед.инфо/ Зачестяват съобщенията, че йеменското движение „Ансар Аллах“ (хутите) е предприело разполагане на минни заграждения и изграждане на фортификации около стратегияния пролив Баб ел-Мандеб. По данни на германската агенция ДПА и регионални източници, под контрол са поставени град Моха и остров Маюн. На фона на парализата в Ормузкия проток, където преминалите съдове са спаднали от 125 на едва 4 на ден, това ново огнище заплашва да срине световната логистика, да вдигне застрахователните премии за корабособствениците и да предизвика неконтролируем скок в цените на суровините.

По публикация на Ал-Араби ал-Джадид и ДПА. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Контролът върху пролива: Окопи, мини и позицията на остров Маюн

Според публикация на изданието „Ал-Араби ал-Джадид“, описваща данни на германската информационна агенция ДПА, йеменските бунтовници от движението „Ансар Аллах“ са започнали инсталирането на морски мини в ключови участъци на пролива Баб ел-Мандеб. Твърди се също така, че бунтовническите сили са изкопали мрежа от окопи и огневи позиции в планинските масиви, които имат пряка видимост към морския път.

По информация на същите източници, контролът на движението се е разпрострял последователно през крайбрежния град Моха и село Дабаб, след което е осъществен десант на остров Маюн (известен още като Перим). Островът се намира в самата среда на пролива Баб ел-Мандеб и географията му позволява физическо и визуално затваряне на плавателния канал.

Официален говорител на политическото бюро на хутите категорично отрече информацията за блокада на цивилни съдове. Според неговото изявление „безопасното и редовно корабоплаване и морска търговия в Червено море продължават“. Той отхвърли и твърденията, че се налагат някакви такси за преминаване. В същото време военното крило на движението разпространи позиция, че действителните рестрикции са насочени конкретно срещу саудитския морски тоннаж. Доколко тези уверения отговарят на реалността обаче, остава въпрос без независимо потвърждение — капиталът и корабособствениците рядко разчитат на думи, когато в водата плават контактни мини.

Ормуз е в парализа, Баб ел-Мандеб гори: Синхронизиране на кризата

За да се разбере тежестта на случващото се в Баб ел-Мандеб, трябва да се погледне към съседната морска артерия — Ормузкия проток. По данни на пазарни наблюдатели и военноморски аналитици, транзитът през Ормуз е претърпял колосален срив. Ако преди ескалацията между САЩ и Иран през протока са преминавали средно около 125 кораба на денонощие, то към днешна дата движението е редуцирано до едва 4 кораба дневно.

Това означава, че Близкият изток е напът да бъде напълно блокиран откъм двата си основни изходни морски канала. Баб ел-Мандеб е южният вход към Червено море и Суецкия канал, през който в нормални условия преминава близо 12% от световната морска търговия и над 30% от глобалния контейнерен трафик. Когато Ормуз е блокиран поради конфронтацията Вашингтон-Техеран, алтернативата теоретично оставаше пренасочване на товарните потоци през Червено море или заобикаляне на Африка през Нос Добра надежда.

Ако твърденията за мините в Баб ел-Мандеб се потвърдят от международните военноморски сили, опцията „Червено море“ отпада от уравнението. Остава единствено маршрутът около Африка. Това автоматично удължава времето за доставка между Азия и Европа с 10 до 14 дни, изразходва хиляди тонове допълнително корабно гориво (бункер) и премахва от пазара свободен капацитет контейнеровози поради удължения ротационен цикъл.