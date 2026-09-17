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Свят

Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите

/Поглед.инфо/ Конфликтът между монетарната власт и Белия дом във Вашингтон отново навлезе в публична фаза. Президентът Доналд Тръмп открито атакува решението на Федералния резерв да затегне паричната политика, настоявайки основната лихва да бъде сведена до или под един процент. Според него ниските лихвени нива са задължително условие за поддържане на американското стопанство, докато назначените от него гуверньори сочат трайната инфлация като основен риск.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 8190 прочитания
Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите
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По публикация на пивник [Кредиторът на света: защо Тръмп настоява за незабавно сваляне на лихвите]. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Вдигане на залозите във Вашингтон: Монетарният апарат отказва подчинение

На 16 септември Комитетът за отворени пазари (FOMC) към Федералния резерв взе решение за увеличаване на референтната лихва с 25 базисни пункта. По този начин новият целеви диапазон бе определен между 3,75% и 4,00%. Твърди се, че това е първото подобно увеличение от юли 2023 г. насам, спиращо предишната тенденция на плавно разхлабване. Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш, чиято номинация от самия Тръмп бе съпроводена с очаквания за по-мека политика, аргументира стъпката с думите, че инфлационният натиск в страната остава изключително висок и показва устойчивост над целевите нива.

Реакцията от Белия дом не закъсня и бе публикувана в платформата Truth Social. В позицията си държавният глава заяви, че лихвените проценти в Съединените щати трябва да бъдат свалени до 1% или по-ниско, цитирайки статуса на страната като най-голям и стабилен кредитен субект в света. Тръмп отново постави въпроса за "патриотизма" на централната банка, като подчерта, че високите разходи по заемите поставят американските производители в неизгодно положение спрямо чуждестранните им конкуренти.

Този институционален сблъсък не е нов, но придобива нови измерения на фона на нарастващия държавен дълг, който по някои оценки надхвърли 40 трилиона долара, и геополитическото напрежение в Близкия изток, вдигащо цените на горивата.

Геополитика, горива и инфлационният капан

Понастоящем американската икономика се намира в сложна матрица от противоположни сили. Според коментатори от финансовия сектор, опитите за овладяване на инфлацията чрез по-високи лихви сблъскват Фед директно с ефектите от геополитическите сътресения, включително военните действия с участието на Израел и САЩ срещу Иран, които поддържат високи цените на суровия петрол и дизеловото гориво. Всяко затягане на паричната политика оскъпява обслужването на ипотеките, автокредитите и корпоративните облигации.

+-----------------------------------------------------------------------+
|  ХРОНОЛОГИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛИХВЕНИ НИВА В САЩ (ФЕДЕРАЛЕН РЕЗЕРВ)        |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Период                | Лихвен диапазон   | Контекст                  |
+-----------------------+-------------------+---------------------------|
| Юли 2023 г.           | 5,25% - 5,50%     | Връх на пиковото затягане |
| 2024 г. - 2025 г.     | Плавно намаление  | Опит за меко кацане       |
| Септември 2026 г.     | 3,75% - 4,00%     | Първо увеличение от 2023  |
| Изискване на Белия дом| ≤ 1,00%           | Политически натиск        |
+-----------------------------------------------------------------------+

Пазарите на облигации вече реагираха на промяната. Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа скочи до нива около 5%, а двугодишните облигации достигнаха 4,72%. Това автоматично оскъпява пренавиването на масивния американски дълг.

Институционалната независимост на Федералния резерв продължава да се изпробва. Уорш отбеляза, че тази независимост е "двупосочна улица", но настоява, че мандатът за стабилност на цените остава законов приоритет за FOMC.

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