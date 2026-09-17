Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите

По публикация на пивник [Кредиторът на света: защо Тръмп настоява за незабавно сваляне на лихвите]. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Вдигане на залозите във Вашингтон: Монетарният апарат отказва подчинение
На 16 септември Комитетът за отворени пазари (FOMC) към Федералния резерв взе решение за увеличаване на референтната лихва с 25 базисни пункта. По този начин новият целеви диапазон бе определен между 3,75% и 4,00%. Твърди се, че това е първото подобно увеличение от юли 2023 г. насам, спиращо предишната тенденция на плавно разхлабване. Председателят на Федералния резерв Кевин Уорш, чиято номинация от самия Тръмп бе съпроводена с очаквания за по-мека политика, аргументира стъпката с думите, че инфлационният натиск в страната остава изключително висок и показва устойчивост над целевите нива.
Реакцията от Белия дом не закъсня и бе публикувана в платформата Truth Social. В позицията си държавният глава заяви, че лихвените проценти в Съединените щати трябва да бъдат свалени до 1% или по-ниско, цитирайки статуса на страната като най-голям и стабилен кредитен субект в света. Тръмп отново постави въпроса за "патриотизма" на централната банка, като подчерта, че високите разходи по заемите поставят американските производители в неизгодно положение спрямо чуждестранните им конкуренти.
Този институционален сблъсък не е нов, но придобива нови измерения на фона на нарастващия държавен дълг, който по някои оценки надхвърли 40 трилиона долара, и геополитическото напрежение в Близкия изток, вдигащо цените на горивата.
Геополитика, горива и инфлационният капан
Понастоящем американската икономика се намира в сложна матрица от противоположни сили. Според коментатори от финансовия сектор, опитите за овладяване на инфлацията чрез по-високи лихви сблъскват Фед директно с ефектите от геополитическите сътресения, включително военните действия с участието на Израел и САЩ срещу Иран, които поддържат високи цените на суровия петрол и дизеловото гориво. Всяко затягане на паричната политика оскъпява обслужването на ипотеките, автокредитите и корпоративните облигации.
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| ХРОНОЛОГИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛИХВЕНИ НИВА В САЩ (ФЕДЕРАЛЕН РЕЗЕРВ) |
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| Период | Лихвен диапазон | Контекст |
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| Юли 2023 г. | 5,25% - 5,50% | Връх на пиковото затягане |
| 2024 г. - 2025 г. | Плавно намаление | Опит за меко кацане |
| Септември 2026 г. | 3,75% - 4,00% | Първо увеличение от 2023 |
| Изискване на Белия дом| ≤ 1,00% | Политически натиск |
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Пазарите на облигации вече реагираха на промяната. Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа скочи до нива около 5%, а двугодишните облигации достигнаха 4,72%. Това автоматично оскъпява пренавиването на масивния американски дълг.
Институционалната независимост на Федералния резерв продължава да се изпробва. Уорш отбеляза, че тази независимост е "двупосочна улица", но настоява, че мандатът за стабилност на цените остава законов приоритет за FOMC.