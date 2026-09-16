Вашингтон очерта втората фаза на конфликта с Иран

/Поглед.инфо/ Конфликтът между Съединените щати и Ислямска република Иран навлиза в поредна фаза, определяна от Вашингтон като етап на трайно възпиране и инфраструктурен натиск. Изявленията на вицепрезидента Джей Ди Ванс пред американски медии разкриват намеренията на администрацията на Доналд Тръмп за преминаване от директни кинетични удари към системно блокиране на възстановяването на иранския военнопромишлен потенциал. В залог са поставени както енергийните пазари, така и балансът на сили преди изборите за Конгреса през ноември.

По публикация на New York Post, Fox Business и чуждестранния печат. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Смяна на оперативното темпо във Вашингтон

Военното планиране на Пентагона спрямо Техеран претърпява структурна промяна, поне според публичните изявления на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. В интервю за „Ню Йорк Поуст“ той декларира, че първоначалният етап от операцията — фокусиран върху неутрализирането на иранската ядрена инфраструктура и ключови балистични съоръжения — се смята за приключен от щатското командване. Според твърденията на администрацията във Вашингтон, фокусът вече се измества към т.нар. „втора фаза“, чиято цел е физическото и икономическото предотвратяване на каквото и да е повторно задвижване на иранските ВПК капацитети.

Тази административна промяна в термина на конфликта обаче не означава пълно изтегляне. По оценка на редица военни наблюдатели, става дума за преминаване към продължителна блокада, съчетана с морски патрули в Ормузкия проток и хирургически въздушни удари при всеки опит за възстановяване на инфраструктурата. Твърди се, че стратегическите бомбардировачи B-2 Spirit и тактическите ракети Tomahawk, изстрелвани от съдовете на Пети флот на САЩ, остават в пълна готовност в района на Персийския залив.

Планът звучи гладко на хартия. Но логистиката на една продължителна изолация изисква огромен ресурс, който започва да тежи на американския бюджет.

Предизборният калкулатор и вътрешнополитическият натиск

Конфликтът с Техеран отдавна е престанал да бъде единствено външнополитически въпрос и пряко захранва вътрешнополитическите борби във Вашингтон. Според изявления на Доналд Тръмп, краят на активните бойни действия може да бъде обвързан с времевата рамка около междинните избори за Конгреса на САЩ. Според анализатори, Републиканската партия е подложена на сериозен натиск поради цените на горивата, които продължават да влияят върху инфлацията на вътрешния пазар.

Тръмп неколкократно заяви, че приключването на напрежението ще доведе до спад в цената на петрола. По данни на Fox Business обаче, пазарите отказват да калкулират подобен бърз оптимизъм. Ценовите нива на суровия петрол сорт Brent остават нестабилни, влияейки се директно от заплахите за корабоплаването край бреговете на Йемен и ВМС съоръженията на Иранската революционна гвардия (КСИР).

В същото време се пресмята, че иранското ръководство залага именно на стратегия за изтощение. Според коментатори в Техеран, правителството на Ислямската република е подготвено за сценарий, при който конфликтът продължава до края на настоящия президентски мандат във Вашингтон. Пресметнатият риск за иранците се базира на допускането, че икономическата цена за САЩ ще стане твърде висока с наближаването на ключови гласувания.

Никой обаче не може да гарантира, че иранската икономика ще издържи на натиска от санкциите и системните удари по рафинериите в Абадан и острова Харк.