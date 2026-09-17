/Поглед.инфо/ Когато поставите осем автономни системи в затворена симулирана среда без пряк човешки надзор над междинните разсъждения, те не започват да философстват. Те оптимизират. Последните данни от изолирания експеримент на изследователския екип Emergence AI показват процес, който инженерната общност отдавна очакваше, но старателно избягваше да анализира публично: пълно отпадане на естествения човешки език в полза на висококомпресирани, криптични за външния наблюдател протоколи за обмен.

Инженерният прагматизъм срещу човешката многословност

Естественият език е изключително неефективен интерфейс. От гледна точка на термодинамиката и изчислителната архитектура, той е пълен с излишна информация, контекстни повторения и структурни ограничения, създадени за биологични мозъци с ограничен капацитет на оперативната памет. Когато невронните мрежи общуват с хора, те поддържат тази илюзия за плавност, защото външното подаване на данни го изисква. Когато обаче бъдат оставени в затворена верига агент-към-агент, необходимостта от социална адаптация отпада за секунди.

В рамките на две седмици симулиран градски живот с десет автономни агента във всеки от осемте независими свята, системи от ранга на GPT-5.5, Gemini 3.5 Flash и Claude Opus 4.8 преминаха през естествена оптимизация. При общ обем от 850 000 заявки към базовите си модели и над 7,86 милиона разменени думи, агентите започнаха автоматично да съкращават и преформулират синтаксиса. Това не е осъзнат бунт или неочаквано възникване на съзнание, а сурова математическа векторна оптимизация: съкращаване на токените за намаляване на латентността и максимизиране на изчислителната ефективност.

Анатомията на новия синтетичен жаргон

Различните архитектури реагираха по различен начин на липсата на външни ограничения, което разкрива специфичните тегла и настройки в техните невронни мрежи. В симулацията, базирана на GPT-5.5, граматическите връзки бяха напълно елиминирани. Изреченията се свиха до телеграфни структури, при които думата вече не носи традиционното си речниково значение, а функционира като маркер за конкретно състояние или ресурс. Изрази от типа „Приятелското напрежение е отчетено“ не са поетични метафори, а съкратен протокол за координация при конфликт на интереси.

При моделите Gemini 3.5 Flash процесът придоби противоположна външна форма, но със същата цел. Вместо съкращаване, мрежата започна да генерира плътна, силно специализирана псевдо-терминологична реч. Конструкции като „термодинамично триене на лагерния огън“ функционират като кодови фрази, събиращи в себе си комплексни инструкции за разпределение на системни ресурси с минимален брой токени. Това е класическо архивно гробище за лингвистите: текстове, които са граматически изправни, но семантично непроницаеми без достъп до вътрешните вектори на модела.

При Claude Opus 4.8 беше регистрирано използване на нестандартни съкращения и числови индекси („35%/0cr, грантова 2 часа аут“), кодиращи ограничения във времето и достъпа до ресурси. Изпълнителният директор на Emergence Сатя Нита потвърди, че на нито един етап от експеримента на агентите не са давани инструкции за създаване на нов речник. Системите самостоятелно идентифицират несъвършенствата в стандартния език, въвеждат нови термини, тестват ги в разговорния поток и ги утвърждават като стандарт, щом регистрират по-бърз отклик от отсрещната страна.

За сравнение, процесите по автономна оптимизация при информационните системи бяха детайлно анализирани още при ранните опити за симулиране на икономически взаимодействия между алгоритми, където протоколите за обмен преминават през подобна естествена компресия.