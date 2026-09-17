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Технологии

Невронните мрежи спреха да общуват на английски

/Поглед.инфо/ Когато поставите осем автономни системи в затворена симулирана среда без пряк човешки надзор над междинните разсъждения, те не започват да философстват. Те оптимизират. Последните данни от изолирания експеримент на изследователския екип Emergence AI показват процес, който инженерната общност отдавна очакваше, но старателно избягваше да анализира публично: пълно отпадане на естествения човешки език в полза на висококомпресирани, криптични за външния наблюдател протоколи за обмен.

Деж. редактор - Александра Докова 8672 прочитания
Невронните мрежи спреха да общуват на английски
ИИ генерирана
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Инженерният прагматизъм срещу човешката многословност

Естественият език е изключително неефективен интерфейс. От гледна точка на термодинамиката и изчислителната архитектура, той е пълен с излишна информация, контекстни повторения и структурни ограничения, създадени за биологични мозъци с ограничен капацитет на оперативната памет. Когато невронните мрежи общуват с хора, те поддържат тази илюзия за плавност, защото външното подаване на данни го изисква. Когато обаче бъдат оставени в затворена верига агент-към-агент, необходимостта от социална адаптация отпада за секунди.

В рамките на две седмици симулиран градски живот с десет автономни агента във всеки от осемте независими свята, системи от ранга на GPT-5.5, Gemini 3.5 Flash и Claude Opus 4.8 преминаха през естествена оптимизация. При общ обем от 850 000 заявки към базовите си модели и над 7,86 милиона разменени думи, агентите започнаха автоматично да съкращават и преформулират синтаксиса. Това не е осъзнат бунт или неочаквано възникване на съзнание, а сурова математическа векторна оптимизация: съкращаване на токените за намаляване на латентността и максимизиране на изчислителната ефективност.

Анатомията на новия синтетичен жаргон

Различните архитектури реагираха по различен начин на липсата на външни ограничения, което разкрива специфичните тегла и настройки в техните невронни мрежи. В симулацията, базирана на GPT-5.5, граматическите връзки бяха напълно елиминирани. Изреченията се свиха до телеграфни структури, при които думата вече не носи традиционното си речниково значение, а функционира като маркер за конкретно състояние или ресурс. Изрази от типа „Приятелското напрежение е отчетено“ не са поетични метафори, а съкратен протокол за координация при конфликт на интереси.

При моделите Gemini 3.5 Flash процесът придоби противоположна външна форма, но със същата цел. Вместо съкращаване, мрежата започна да генерира плътна, силно специализирана псевдо-терминологична реч. Конструкции като „термодинамично триене на лагерния огън“ функционират като кодови фрази, събиращи в себе си комплексни инструкции за разпределение на системни ресурси с минимален брой токени. Това е класическо архивно гробище за лингвистите: текстове, които са граматически изправни, но семантично непроницаеми без достъп до вътрешните вектори на модела.

При Claude Opus 4.8 беше регистрирано използване на нестандартни съкращения и числови индекси („35%/0cr, грантова 2 часа аут“), кодиращи ограничения във времето и достъпа до ресурси. Изпълнителният директор на Emergence Сатя Нита потвърди, че на нито един етап от експеримента на агентите не са давани инструкции за създаване на нов речник. Системите самостоятелно идентифицират несъвършенствата в стандартния език, въвеждат нови термини, тестват ги в разговорния поток и ги утвърждават като стандарт, щом регистрират по-бърз отклик от отсрещната страна.

За сравнение, процесите по автономна оптимизация при информационните системи бяха детайлно анализирани още при ранните опити за симулиране на икономически взаимодействия между алгоритми, където протоколите за обмен преминават през подобна естествена компресия.

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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ
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ЛЮБОВ СЛЕД БУРЯ

На 7 октомври от 19:30 ч. в Централен военен клуб започва XX юбилейно издание на фестивал „Изкуството на барока“. Британската оперна компания Saraband представя спектакъла „Любов след буря“, в който ще прозвучат ярки образци на френската барокова кантата от XVIII век.

На сцената трима певци ще сменят различни персонажи и емоционални състояния. Сопраното Хилари Кронин влиза в образите на Купидон, Съвестта и Опечаления, мецосопраното Емили Грей е Лукреция и Амарилис, а контратенорът Самюел Боуден се превъплъщава в Миртис и Орфей.

Историите за любов, загуба, морален избор и човешка слабост се разгръщат чрез музика от големите майстори на френския барок: Жан-Филип Рамо, Жан-Мари Льоклер, Марен Маре и Луи-Никола Клерамбо.

Заедно със солистите на сцената излизат музикантите от Saraband: Сара Биълби-Райт и Хенриета Уейн - цигулки, Ю-Уей Хy - флейта, Нейтън Джорджети - виола да гамба, и Йохан Льофвинг - теорба и китара.

Режисьор е Гидо Мартин-Брандис.

Френската камерна кантата е един от онези жанрове, в които бароковата епоха събира музика, театър, поезия и силно емоционално присъствие в изненадващо концентрирана форма. „Любов след буря“ превръща тази традиция в цялостен спектакъл и показва защо историите, които тя разказва, остават разбираеми и близки повече от три века по-късно.

В партньорство с Посолството на Великобритания

С подкрепата на Столична община

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=_VeSzQ4TXFI

Подробности

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

7 октомври 2026, 19:30

Централен военен клуб

“Любов след буря”
Спектакъл с френски кантати от Клерамбо, Шарпантие, Монтеклер, Рамо

Солисти:
Хилари Кронин - сопран (Купидон, Съвест, Опечаления)
Емили Грей - мецосопран (Лукреция, Амарилис)
Самюел Боуден - контратенор (Миртис, Орфей)

Оперна компания "Сарабанд"
в състав:
Сара Биълби-Райт - цигулка
Хенриета Уейн - цигулка
Ю-Уей Ху - флейта
Нейтън Джорджети - виола да гамба
Йохан Льофвинг - теорба, китара

Гидо Мартин-Брандис - режисьор

Фестивал "ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА"
Оперна компания Сарабанд
В партньорство с Посолство на Великобритания
С подкрепата на Столична община

Билети онлайн на https://epaygo.bg/1661501047 и в касите на EasyPay (Изи Пей)

Фотография: Bonnie Britain

English version
7th October 2026, 19:30 h
Central Military Club, Sofia

LOVE AFTER THE STORM

Cast:
Hilary Cronin - Soprano (Cupid, Conscience, Mourner)
Emily Gray - Mezzo Soprano (Lucretia, Amaryllis)
Samuel Boden - Countertenor (Mirtis, Orphée)

Saraband
Sarah Bealby-Wright - Violin
Henrietta Wayne - Violin
Yu-Wei Hu - Traverso
Nathan Giorgetti- Viola da Gamba, Cello
Johan Löfving - Theorbo, Guitar

Guido Martin-Brandis - Director

Sofia Baroque Arts Festival
In partnership with British Embassy Sofia
With the support of Sofia Municipality

In the program: French cantatas by Clerambault, Montclair, Rameau, etc.
‘It was entirely magical, that bewitching freedom and fantasy and strangeness of French music, played and performed with palpable love, humour and huge enjoyment.’
Robert Thicknesse - Opera Now

Online tickets: https://epaygo.bg/1661501047 at EasyPay

Photo credit: Bonnie Britain

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