Защо митът за Стоунхендж като портал катастрофира в архивите

/Поглед.инфо/ Публикацията в Archaeology International отново възбуди духовете около Стоунхендж, пробуждайки познатите приказки за метафизични портали и духовна хармония. Когато обаче махнете романтичния прах от равнината Солсбъри и погледнете сухите измервания, остава само тежка, прашна логистика. Транспортирането на шесттонния Олтарен камък от Оркнейските острови или днешна Шотландия на над 700 километра разстояние не е било празник на духа, а смазващ физически труд на общности, притиснати от суровия неолитен климат. Документите, геологическите анализи и изкопаните край с. Дърингтън Уолс костни остатъци разкриват съвсем друга реалност – политическо демонстративно надмощие, масови колиби за сезонни работници и пробоини в теориите за мирно обединение.

Всеки път, когато някой реши да обясни древните паметници през призмата на „космическите сили“ или „духовния портал“, из археологическите архиви се чува тиха, уморена въздишка. Не за друго, а защото зад тези поетични формулировки обикновено се крие мързелът да се проследят тоновете камък, хранителните дажби и суровите природни дадености. Последната вълна от публикации, стъпващи върху проучването на екипа на Майк Паркър Пиърсън от Университетския колеж в Лондон (UCL), бе бързо преведена на популярния език на ню-ейдж романтиката. Твърди се, че Стоунхендж бил построен за „обединение на народите“ и че транспортирането на камъните било „празник и зрелище“. Всеки, който поне веднъж е газел през калта на равнината Солсбъри или е работил с теренна археологическа документация, знае, че теглените с дървени шейни монолити не вдъхновяват за песни. Те чупят прешлени.

Физическите лимити на неолитния тонаж

Да започнем с фактите, които хипотизиращите теории за „портали“ предпочитат да подминават. Основният строителен фаза на монумента, датирана между 2600 и 2400 г. пр.н.е., изисква транспортирането на два коренно различни типа скали. Първият тип са така наречените сарсени – огромни пясъчници, чийто тонаж достигат до 25-30 тона за брой. Те са довлечени от района на Уест Уудс, на около 25 километра северно. Вторият тип са сините камъни (bluestones) и конкретно Олтарният камък (Stone 80).

Минераложкият и геохимичен анализ, публикуван наскоро от екипа на проф. Ник Пиърс, доказа нещо безумно: Олтарният камък не произхожда от Уелс, както се смяташе близо век, а от Оркадския басейн в североизточна Шотландия. Това означава минимално разстояние от 700 километра. Според изчисленията този конкретен блок тежи малко над 6 тона.

Това изглежда като триумф на организацията, но тук изниква сериозен логистичен проблем. Как неолитна общност без метален инструмент, без ко колесни впрягове и без плавателни съдове с голяма товароподемност придвижва 6 тона скала през терени, дисектирани от речни системи, гъсти дъбови гори и блата? Хипотезата за каботажно плаване покрай британския бряг звучи елегантно на хартия, но атлантическите бури и тогавашните нива на морето правят подобно наченка екстремно рисковано. Сухопътният маршрут пък изисква десетки хиляди човекочаса само за разчистване на просеки. И тук се появява първата пробойна в теорията за „мирния празник“: подобен ресурс не се мобилизира с доброволни песни около огъня. Той се мобилизира с брутална централизирана власт или с религиозна коерция, която граничи с оцеляването.

Лагерите в Дърингтън Уолс и сметката за храната

За да разберем какво наистина се е случвало, трябва да преместим погледа с едва 3 километра на североизток – към археологическия обект Дърингтън Уолс. Разкопките там разкриха най-голямото известно неолитно селище в Британия. Изкопани са стотици дървени жилища, а анализът на животинските кости (предимно свине и говеда) показва, че животните са били докарвани на кафяво от далечни региони като Шотландия, Уелс и Югозападна Англия.

Изотопният анализ на зъбния емайл на тези животни, извършен от д-р Джейн Еванс, потвърждава, че в Солсбъри са се събирали хора и скот от целия остров. Данните показват невиждани мащаби на кланета – прасетата са били колими на възраст около 9 месеца, което заковава събитията около зимното слънцестоене.

Това празник ли е било? За археозоолозите това са следи от краткотрайни, изключително интензивни сезонни пиршества. Хиляди хора са идвали, за да строят, да ядат и да си тръгват. Но сянката над тази идилия е тежка. Натрупването на толкова много хора на едно място през зимата в района на днешния Уилтшър е било свързано с лоша хигиена, бързо изчерпване на дървения материал за огрев в радиус от десетки километри и брутален натиск върху локалната екосистема.