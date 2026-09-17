Японски изследователи откриха бактериален механизъм, който използва водното течение за колонизация

/Поглед.инфо/ Лабораторните анализи на екип от Токийския столичен университет разкриват неизвестен досега механизъм за разпространение на патогенни бактерии, отговорни за тежки токсикоинфекции. Наблюденията върху щама O91 показват, че вместо стандартното пълно отделяне на дъщерните клетки, микроорганизмите изграждат механично устойчиви верижни структури. Под въздействието на флуидни потоци тези нишки не се отмиват, а контролирано се фрагментират, превръщайки хидравличния натиск в транспортно средство за колонизация на нови повърхности. Откриването на генетичното семейство Cla адхезини обяснява как патогени без класически инфекциозни локуси успяват да преодолеят естествените защитни бариери на гостоприемника.

Логиката на биологичния инженеринг срещу медицинските догми

В микробиологичните среди от десетилетия съществува един удобен консенсус: за да нанесе щета на чревния епител, даден щам на Escherichia coli, произвеждащ Шига токсин (STEC), трябва да притежава така наречения LEE локус (Locus of Enterocyte Effacement). Това е специфичен генетичен модул, който кодира молекулярния „инжектор“, нужен на бактерията, за да пробие клетъчната мембрана и да се закотви твърдо. Когато този генетичен механизъм липсва, теоретичните модели обикновено класифицират съответния микроорганизъм като слабовирулентен или такъв с ограничен потенциал за масово заразяване.

Данните от терена обаче отдавна противоречат на тази лабораторна идилия. Големият епидемиологичен срив в Германия през 2011 г., когато хиляди бяха хоспитализирани с хемолитично-уремичен синдром, показа, че патогени без LEE локус могат да унищожат човешкия организам с поразителна ефективност. Тогава медицината се сблъска с пробойна в теорията. Как точно микроорганизъм, на когото липсва стандартното молекулярно „котва“, успява да се задържи срещу непрекъснатото перисталтично движение и течните потоци в храносмилателната система?

Хидродинамичният капан на щама O91

Отговорът, публикуван наскоро от екипа на докторант Юто Котака от Токийския столичен университет, не идва от умозрителни хипотези, а от директно наблюдение под микроскоп върху живата динамика на щама O91. В условия, които симулират естествената хидродинамична среда в червата, учените наблюдават поведение, което се отклонява от стандартните учебникарски описания.

При обичайното делене майчината клетка се разделя на две самостоятелни дъщерни единици, които се разпръскват. При щама O91 обаче цитоплазмените и външните клетъчни стени запазват здрава физическа връзка след деленето. Вместо да образуват хаотични струпвания или да се разпадат, бактериите изграждат линейна нишка. Тази верига нараства по дължина, запазвайки своята структурна цялост спрямо повърхността, за която е закрепено нейното основание.

Истинският механизъм на разпространение се задвижва именно тогава, когато в системата се въведе външен фактор: срязващото напрежение на течността. В стандартните биологични модели се приема, че силното движение на флуида механично почиства повърхността, отмивайки натрупаните микроорганизми. При наблюдаваните LEE-негативни щамове физиката работи по точно обратния начин.

Когато течността преминава над бактериалната верига, кинетичната енергия на потока създава вектор на напрежение в мястото на свързване между отделните клетки. Нишката не се откъсва в основата си. Благодарение на градиента в механичната якост по протежение на веригата, физическото разкъсване настъпва в нейната дистална част — отчупва се само крайният сегмент. Основното тяло на бактериалната нишка остава твърдо закотвено за първоначалната си точка на засядане, докато откъснатият фрагмент, съставен от няколко функционално активни клетки, бива пренесен по течението.

Този свободно плаващ сегмент притежава висока способност за последваща адхезия. Щом влезе в контакт с незасегнат участък от епитела по-надолу по течението, той се прикрепва незабавно и стартира нов цикъл на делене и образуване на верига. В контекста на флуидната динамика това представлява векторно разпространение, при което самата хидравлична сила на гостоприемника, предназначена да изчисти патогена, се използва като транспортна мрежа за експанзия.