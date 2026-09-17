Древните ловци са залагали на едри носорози, а не на лесна плячка

/Поглед.инфо/ Новият преглед на костни фрагменти от три слабо познати ливански палеолитни сайта — Рас ел-Келб, Нахр Ибрахим и Нааме — преобръща познатия разказ за първите обитатели на Леванта. Вместо орди от полугладни сметчици, разчитащи на остатъци от хищници, данните от костния архив показват методичен, сезонен и изключително рискован лов на едър дивеч в продължение на триста хилядолетия. Анализът на над седемстотин животински останки разкрива не просто оцеляване, а строго планирано ползване на микроклиматичните предимства на днешното ливанско крайбрежие — естествено убежище срещу превръщането на Близкия изток в пустиня.

Ровенето в прашни музейни чекмеджета рядко ражда сензации, но понякога вади наяве лабораторни факти, които направо изхвърлят романтичните хипотези в кошчето. Голяма част от костния материал, върху който стъпва това изследване, е събиран преди повече от век от йезуитския свещеник Годфроа Зумофен. Години наред тези кутии са прахосвали в архивното гробище на академичните институции, за да бъдат извадени едва сега и подложени на съвременен микроскопски и изотопен дисект. Резултатът? Палеоантрополозите най-накрая разполагат с хронологичен разрез на три критични точки от ливанското крайбрежие, които покриват мащабен прозорец от време: Рас ел-Келб на около 402 000 години, Нахр Ибрахим на 245 000 години и Нааме на приблизително 100 000 години.

Това не е непрекъснат летопис — никой сериозен изследовател няма да си позволи подобно твърдение. Всяка от тези среди представлява моментна снимка, извадка от ежедневието на местните групи хоминиди. Общото между тях обаче е материалистичната бруталност на оцеляването. Изследването на 721 костни остатъка от степни бизони, елени лопатари, диви кози, че дори носорози и хипопотами показва една и съща сурова реалност. Доминирането на възрастни, здрави индивиди сред плячката напълно отхвърля хипотезата, че тези популации са разчитали на намерена мърша или на изтощени, болни животни. За да събориш неколкотонен носорог или разярен бизон с крехкия технологичен арсенал на средния плейстоцен, се изисква съгласувана тактика, сериозни физически ресурси и логистика, а не просто сляп късмет.

Инженерство на оцеляването и термообработка

Анатомичният прочит на фрагментите показва системност, която граничи с промишлена обработка. В Нааме например се наблюдават ясно изразени следи от рязане с кремъчни пластини и намерено подредено начупване на дългите кости. Целта е била ясна — достъп до висококалоричния костен мозък, който е бил жизненоважен горивен ресурс за метаболизма на тези архаични групи. Наред с това са регистрирани безспорни следи от термична обработка. Печенето на месото и костите не е било кулинарен лукс, а чиста сметка: то улеснява храносмилането, намалява бактериалния товар и удължава годността на ресурса в сурови условия.

В Нахр Ибрахим картина е аналогична — пробойни в теориите за примитивното блуждаене се появяват веднага щом се видят дълбоките жлебове върху бизонските прешлени и крайници, характерни за прецизно разфасоване на трупа на мястото на клането. На сайта Рас ел-Келб пък се забелязва нещо друго: голямо количество силно изгорели костни фрагменти в съчетание с каменни секачи, по които липсват микроследи от рязане на месо. Това подсказва за поддържане на постоянни огнища, ползвани вероятно за отопление, защита или за обработка на растителни суровини и костни инструменти.