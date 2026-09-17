Пристанището, което захранваше фараоните: Истинската история зад легендата за Библос

/Поглед.инфо/ Твърдението, че дадено селище е „най-старият град в света“, обикновено служи за привличане на туристи, но зад подобни етикети стоят съвсем сурови геоложки и икономически реалности. В случая с днешния Джубайл – познат в историята под гръцкото име Библос – липсват романтичните мистерии. Налице са скалист нос, естествен водоизточник и непосредствена близост до ливанските планински масиви, богати на боров и кедров материал. Настоящият аналитичен преглед проследява трансформациите на това крайбрежно селище от ранния неолит до средновековните крепостни стени, опирайки се на стратиграфски данни, археологически констатации и запазени писмени източници.

Географията като съдба: От неолитно рибарско селище до укрепен протоград

Теренните проучвания, започнати от френския археолог Пиер Монте през 20-те години на XX век и продължени по-късно от Морис Дюнан, категорично потвърждават, че натрупването на културни пластове върху крайбрежния хълм започва още през новокаменната епоха. Радиовъглеродните измервания на органични остатъци от най-дълбоките сонди сочат заселена структура около 7000–6000 г. пр.н.е. Първоначалните обитатели не са били строители на монументи, а прагматична общност, разположила правоъгълни колиби с хидравлично измазани подтове в близост до карстовия извор, който захранва планинския отток.

С прехода към ранната бронзова епоха (около 3100–2800 г. пр.н.е.) топографията на селището се променя под натиска на нарастващото население и необходимостта от защита на натрупаните суровини. В този период се издига първият масивен каменен крепостен зид с дебелина над два метра. Градоустройствената схема показва гъсто застрояване, тесни улици и обособяване на първите сакрални зони, посветени на местния пантеон. В археологическите среди често се дебатира доколко тези най-ранни структури могат да се определят като „град“ в съвременния урбанистичен смисъл, но наличието на планирана отбранителна система и специализирано занаятчийство е факт.

Дървеният монопол: Търговската оста с Египет и суровите числа на древния транспорт

Истинският двигател за икономическия скок на Гебал (оригиналното семитско име на града) не е културният обмен, а тежката дефицитност на строителен материал в нилската делта. Древен Египет разполага с папирус, глина и пясъчник, но липсата на права, плътна и устойчива на гниене дървесина прави невъзможно изграждането на големи речни кораби, гререди за гробници и саркофази за елита.

Египетските текстове от Старото царство, включително каменните анали от Палермския камък, фиксират морски експедиции от по четиридесет кораба, натоварени с кедрови трупи още по времето на Снефру (около IV династия). Библос се превръща в основен логистичен хъб. Местните владетели организират сеченето в планината, спускането на материала по речните корита и товара на специално конструирани съдове, известни в египетските документи като „библоски кораби“.

В замяна на дървесината, смолата за мумификация и зехтина, в Гебал постъпват масивни количества злато, медни клейма, папирусови ролки и изработени в Египет луксозни предмети. Откриването на съдове с картуши на фараоните Пепи I и Пепи II в храмовите комплекси на града показва, че локалният елит е функционирал почти като васална, но търговски автономна структура, обслужваща египетската държавна машина. Когато Египет колабира през т.нар. Първи преходен период, описан в папируса на Ипувер, икономиката на Библос претърпява мигновен срив поради прекъсване на кедровия износ. Това потвърждава, че градът е бил изцяло зависим от външните суровинни пазари, а не независима империя.

Писменост, папирус и филологическата обърканост около думата „Библия“

Преходът от клинопис върху глинени плочки и египетски йероглифи към по-прости счетоводни системи е изцяло диктуван от нуждата от бърза карго-документация. Въпреки че т.нар. библоско псевдойероглифно писмо все още остава недешифрирано и предизвиква сериозни научни съмнения относно неговия произход и exact сричков характер, то маркира преходна фаза. По-късно, през II хилядолетие пр.н.е., на този бряг се оформя финикийската алфавитна система, състояща се от 22 съгласни знака.

Гръцките търговци, които започват активно да посещават региона след VIII век пр.н.е., нямат намерение да вникват в местната семитска топонимия. Тъй като основната стока, пренасяна през пристанището за техните нужди, е египетският папирус, гърците започват да наричат самия материал byblos по името на мястото, откъдето го купуват. Оттук byblion става дума за свитък или книга, което век по-късно дава наименованието на християнския канон – Библията. В този процес няма никаква метафизика, а чиста търговска метонимия, при която името на претоварната станция дава името на самата стока.