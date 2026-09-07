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Технологии

Бюджет от 15 милиона долара за 80 000 години самота: Човечеството изпраща метален къс към Алфа Кентавър

/Поглед.инфо/ Неправителствената организация Fermi Explorer обяви намерение да изстреля през 2029 година малък космически апарат с маса между 100 и 200 килограма, чиято цел е трипътната звездна система Алфа Кентавър. С бюджет под 15 милиона долара и стандартно електрическо задвижване мисията няма за цел да чупи скоростни рекорди. Полетът през разстоянието от 4,4 светлинни години ще отнеме приблизително 80 000 години. Проектът се отказва от все още недоказани лазерни концепции като Breakthrough Starshot и залага на вече изпитани технологии, превръщайки металния контейнер в своеобразна капсула на времето и опит за практически отговор на Парадокса на Ферми.

Деж. редактор - Александра Докова 8708 прочитания
Бюджет от 15 милиона долара за 80 000 години самота: Човечеството изпраща метален къс към Алфа Кентавър
ИИ генерирана
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Инженерният прагматизъм срещу научната фантастика

Идеята за изпращане на изкуствен обект до най-близката звездна система винаги е страдала от фундаментален физически проблем: енергийната плътност. Когато през 2016 година инициативата Breakthrough Starshot предложи използването на фазирани масиви от гигаватови земни лазери, които да изтласкват микроскопични сонди с платна до 20 процента от скоростта на светлината, това изглеждаше теоретично елегантно. Икономическата и инженерната реалност обаче бързо разкри пробойни в теорията. Изграждането на подобна инфраструктура изисква десетки милиарди долара, оптични системи с немислима до момента прецизност и траекторни изчисления, които тепърва трябва да справят с проблема с термичната деградация на материалите.

В този контекст инициативата Fermi Explorer, оглавявана от Филип Джонстън, изглежда като студен душ за мечтателите. Вместо да чакат прорив в лазерните технологии, физиката на твърдото тяло или термоядрения синтез, организаторите избират каквото е налично на рафтовете на съвременните сателитни производители. Маса на апарата между 100 и 200 килограма, полезен товар от едва един килограм и електрически двигател с ниска, но продължителна тяга. Резултатът от тази инженерна скромност е аритметично неумолим: траекторията към Алфа Кентавър ще отнеме около 80 000 години.

Финансови очертания и оперативни лимити

Цената от 15 милиона долара е изключително ниска на фона на бюджета на произволен научноизследователски спътник в ниска околоземна орбита. Според съобщеното от екипа, водещ европейски или американски производител вече е потвърдил, че може да сглоби платформата в рамките на тази сума. Основният двигателен модул разчита на йонно или плазмено задвижване — технология, която отдавна захранва търговските комуникационни спътници и дълбококосмически мисии от рода на Dawn.

Тук обаче възниква сериозен физически въпрос. Електрическите двигатели изискват непрекъснато захранване. В междузвездното пространство слънчевите панели са абсолютно безполезни веднага щом апаратът подмине орбитата на Юпитер. Традиционните радиоизотопни термоелектрически генератори (RTG), използващи плутоний-238, имат полуживот от 87,7 години. Дори апаратът да разполага с най-съвършения радиоизотопен източник, бордовите системи ще останат без каквато и да е задвижваща и захранваща мощност още в първото хилядолетие от полета. След това апаратът просто ще продължи по инерция като мъртво парче метал в пълно мълчание през архивното гробище на междузвездния вакуум.

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