29 хектара базалт под пръстта: Инженерният пъзел, който академичните среди предпочитат да игнорират

/Поглед.инфо/ Твърдението, че най-голямата мегалитна структура на планетата е била замаскирана като обикновен бананов хълм в Западна Ява, звучи като евтин сензационализъм, докато човек не се зарови в данните на геоложкия сондаж. Обектът Гунунг Паданг не е романтична загадка, а труден за преглъщане логистичен и физически факт. Научната общност прекара десетилетия в опити да омаловажи профилите от електрическата резистивна томография, просто защото приемането на изкуствения произход на тези четири дълбочинни слоя разрушава утвърдените хронологични модели за развитието на човешката инфраструктура. Докато официалните доклади се опитват да балансират между академичния консерватизъм и политическия натиск в Джакарта, студените базалтови колони в провинция Сианджур продължават да изискват обяснение, което не разчита на естествена вулканична кристализация.

Геоложката реалност срещу академичния конформизъм

Ако човек прекара достатъчно време в архивното гробище на нидерландската колониална администрация, рано или късно попада на сдържаната бележка от 1914 година, подписана от Родерик Вербек. В нея обектът Гунунг Паданг, разположен на 884 метра надморска височина в провинция Сианджур, е описан просто като хълм с множество ляти каменно-базалтни колони, използвани от местното население за религиозни обреди. От колониална гледна точка това е било просто поредното провинциално светилище, безинтересно за добивната промишленост на Нидерландска Източна Индия.

Истинският проблем обаче възниква почти век по-късно, когато геофизикът Дани Хилман Натавиджая от Индонезийския институт на науките вкарва на терена тежка техника за подповърхностно изследване. Резултатите от сеизмичната томография и георадарните профили разкриват нещо, което трудно се връзва с конвенционалната геология на вулканичните дъги. Склонът, покрит с вторична растителност и зеленчукови насаждения, се оказва не просто естествен остатък от угаснал вулкан, а четирислойна конструкция с обща площ от около 29 хектара.

За сравнение, пирамидалният комплекс в Чолула, Мексико, се простира на 20 хектара, а платото Гиза в Египет управлява значително по-малка застроена площ. Тук обаче не става дума за открита монументална архитектура, а за структура, буквално вдадена и погълната от ландшафта. Геоложкият анализ показва, че външният слой съдържа хиляди призматоидни базалтови блокове – така нареченият стълбест базалт, който се образува при бавно охлаждане на лава. Само че на Гунунг Паданг тези многотонни блокове са подредени хоризонтално, нивелирани са с чакъл и са използвани за изграждането на пет последователни тераси.

Физическите лимити на скалния тонаж и логистичният въпрос

Всеки учен, прекарал поне един ден на терен, знае, че строителството от такъв мащаб не е въпрос на духовни прозрения, а на калории, организиран труд и транспортна логистика. Базалтът е изключително плътен и тежък материал – средната му плътност е около 3 тона на кубичен метър. Стълбестите колони на Гунунг Паданг, някои от които надвишават три метра дължина, тежат по няколко тона всяка.

Логичната хипотеза, поддържана от скептиците, е, че строителите просто са използвали местния базалтов извор, намиращ се на самия връх на хълма, като са търкаляли колоните надолу. Това изглежда логично, но има един сериозен физически проблем: петрографският анализ на част от долните блокове показва разлика в химическия състав спрямо скалното ядро на самия връх. Това означава, че значителна част от материала е била добивана от съседни долини и транспортирана нагоре по стръмния склон под ъгъл от над 40 градуса. Без използването на впрегатен добитък – какъвто официално липсва в региона за предполагаемите древни периоди – пренасянето на тези маси изисква работна сила от хиляди души, поддържана от стабилно земеделско стопанство.

Историята на археологията познава подобни логистични парадокси, описани детайлно в изследванията за ранномегалитните комплекси в Близкия изток, където социалната организация изпреварва класическото схващане за отглеждането на култури. Но докато на места като Гьобекли Тепе имаме ясни фитолитни и остеологични доказателства за организирано снабдяване с храна, под дъждовните гори на Ява киселинността на почвата отдавна е унищожила почти всички органични остатъци в горните слоеве.