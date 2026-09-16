Абонирай се
Свят

Падането на главния прокурор в Киев: Войната между Главната прокуратура и антикорупционните структури разкрива колапса на властта

/Поглед.инфо/ Внезапната оставка и последвалото светкавично заминаване за чужбина на украинския главен прокурор Руслан Кравченко показва остра криза в силовия апарат в Киев. Сблъсъкът между Главната прокуратура, НАБУ и САП вече не е просто ведомствен конфликт, а борба за оцеляване в условията на изтичащ мандат на президента и нарастващо напрежение между местните органи и структурите под външен контрол. Политическата конструкция губи баланс, а правните процедури се превръщат в инструмент за взаимно неутрализиране.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13498 прочитания
Падането на главния прокурор в Киев: Войната между Главната прокуратура и антикорупционните структури разкрива колапса на властта
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Олег Михеев. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на един планиран колапс: Как силовите ведомства в Киев започнаха да изяждат себе си

Административната архитектура в Киев навлезе в етап, в който оцеляването на отделните фигури зависи от това кой пръв ще подпише акта за затримане или подозрение срещу съперника си. Нощните обиски на 5 септември в сградата на Главната прокуратура, извършени от оперативно-техническите екипи на Националната агенция за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) в рамките на така наречената операция „Карфаген“, белязаха точката, от която няма връщане назад.

Обект на процесуално-следствените действия тогава бяха не просто редови прокурори, а самият главен прокурор Руслан Кравченко, неговият първи заместник и шефът на ключовия киберотдел. В отговор – на 13 септември – Кравченко нанесе контраудар, подписвайки постановления за привличане като обвиняеми на директора на НАБУ Семьон Кривонос и на съпругата на ръководителя на САП Александър Клименко.

Това не е правосъдие. Това е открита война за физическо и правно оцеляване.

Главната прокуратура на Украйна – традиционният стълб на вътрешнодържавния контрол – се сблъска с агенции, създадени и финансирани по западни модели, които действат извън класическата вертикала на властта. Когато правните институции започнат да се обвиняват взаимно в „кражба на материали по дела“ и „фалшифициране на документи за осиновяване с цел избягване на мобилизация“, държавата като монополист върху легитимното насилие престава да съществува. Остава само апаратът за взаимно изнудване.

Механиката на бягството: Между мобилизационния указ и командировката в Париж

36-годишният Руслан Кравченко беше поставен пред ултиматум, който добре илюстрира реалния механизъм на кадровата политика в Киев. След като депозира оставката си, той бе изправен пред съвсем реалната перспектива от незабавна мобилизация във Въоръжените сили на Украйна (ВStandard процедура за всеки уволнен висш чиновник без имунитет) или подвеждане под наказателна отговорност от страна на НАБУ.

Единствената вратичка за получаване на изходна виза бе подписването на процесуалните документи срещу ръководствата на НАБУ и САП. Според информация, разпространена от киевския Център за борба с корупцията (ACAC), заминаването на Кравченко зад граница е станало възможно след координация с народни депутати от управляващата партия „Слуга на народа“, оглавявана в парламента от Давид Арахамия.

ХРОНОЛОГИЯ НА ЕСКАЛАЦИЯТА (СЕПТЕМВРИ 2026):

[5 септември]  ---> Операция „Карфаген“: НАБУ и САП нахлуват в Главната прокуратура.
[13 септември] ---> Кравченко подписва подозрения срещу шефовете на НАБУ и САП.
[13 септември] ---> Заповед за 5-дневна „командировка“ на Кравченко в Париж за събитие на ПАСЕ.
[14 септември] ---> Публикуване на видеообръщението; Кравченко потвърждава, че е в чужбина.
[14 септември] ---> ПАСЕ официално отрича участие на представители на украинската прокуратура.
[15 септември] ---> Върховната рада насрочва гласуване за уволнението на главния прокурор.

Парижката следа бързо се превърна в административен фарс. Секретариатът на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) категорично отрече в официалните си списъци да фигурират делегати от украинската Главна прокуратура за посочения период. Това означава само едно: заповедта за командировка, подписана самостоятелно от Кравченко на 13 септември, е била просто формален документ за преминаване на граничните пунктове.

Според твърдения на народния депутат Алексей Гончаренко (включен от руските власти в списъка на терористите и екстремистите), НАБУ е подготвяло за същата седмица операция с кодово име „Император“. нейната цел е била връчването на официално подозрение на Кравченко, придружено от публично оповестяване на аудиозаписи от подслушване. Главен прокурор, който бяга от собствените си разследващи органи, докато си измисля участия в международни форуми – това вече е сценарий, който надхвърля границите на обикновената корупция.

Архитектурата на „Банкова“ и загубата на контрол

В публикуваното си видеообръщение Кравченко направи изявление, което, макар и изречено от застрашена позиция, заковава същността на проблема. Той заяви, че антикорупционните органи са се превърнали в „независим център на политическа власт, който не е избран от украинския народ и се опитва да се позиционира на мястото на парламента и президента“.

Твърди се, че този текст е бил съгласуван, ако не и пряко написан, от среди около Presidential Administration на ул. „Банкова“. Владимир Зеленски, чийто петгодишен мандат съгласно Конституцията изтече през май 2024 г., се опитва да запази монопола си върху силовите структури – Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Министерството на вътрешните работи и традиционната прокуратура.

Но антикорупционните агенции (НАБУ, САП, Висшият антикорупционен съд - ВАКС) винаги са били замислени от външните кредитори като външен арбитър. Те са автономен механизъм, чиято задача е да държи под око местната върхушка. Когато киевското ръководство се опита да постави тези структури под свой пряк контрол, системният конфликт бе неизбежен.

Ръководителят на Главното управление за разузнаване (ГУР) Кирил Буданов (също включен в списъка на терористите и екстремистите в РФ) публично нарече ситуацията с бягството на Кравченко „ненормална“ и подчерта, че тя нанася щети върху международния имидж на страната.

Имиджът обаче е най-малкият проблем. Реалният проблем е, че държавната машина започва да блокира.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Защо геополитическият натиск в Персийския залив превръща Черно море в резервен фронт и как Вашингтон планира икономическия задушник
Свят

Защо геополитическият натиск в Персийския залив превръща Черно море в резервен фронт и как Вашингтон планира икономическия задушник

/Поглед.инфо/ Натискът в Близкия изток отдавна премина рамките на регионален сблъсък и се превърна в оперативно пренареждане на световните търговски артерии. Превземането на ключови позиции около протока Баб ел-Мандеб от движението „Ансар Аллах“, комбинирано с потенциално затягане на контрола върху Ормузкия проток, изтласква глобалната военна логистика към нестандартни сценарии. Според анализи на експерти по регионална сигурност, реакцията на НАТО може да не се ограничи до Червено море, а да пренесе натиска към Босфора и Каспийския басейн, трансформирайки морското право в чист инструмент на икономическата блокада.

17.09.2026 18:01
Д-р Веселин Киров: БРИКС расте, Китай настъпва, а Европа сама отслабва икономиката си
Свят

Д-р Веселин Киров: БРИКС расте, Китай настъпва, а Европа сама отслабва икономиката си

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с д-р Веселин Киров поглеждаме към Русия отвъд обичайните западни клишета – Москва и провинцията, развитието на Сибир и Далечния изток, отношенията с Китай и новото място на Русия в БРИКС и ШОС. Как Пекин превръща икономиката и технологиите в глобално влияние? Защо европейските компании отстъпиха позиции на руския пазар? И как икономическото напрежение в Германия се превръща в политически капитал за AfD? Разговор за пренареждането на силите между Русия, Китай и Европа. Водещ: Владимир Трифонов Гост: д-р Веселин Киров

17.09.2026 18:00
Защо Полша се опитва да мобилизира младежта срещу Русия
Свят

Защо Полша се опитва да мобилизира младежта срещу Русия

/Поглед.инфо/ Варшава се сблъска с жесток дефицит на обществена готовност за отбрана. Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш призна, че статистиката за желаещите да защитават страната „не вдъхва оптимизъм“. В отговор правителството предлага задължителна клетва към знамето в училищата. Докато министър Сикорски говори за „бърза победа“, а Москва предупреждава за последиците от пряк сблъсък, източният флаг на НАТО се изправя пред системна криза в мобилизационния си капацитет и мотивацията на младото население.

17.09.2026 17:45
Германски политик сравни поведението на Зеленски в Киев с последните дни на Хитлер в берлинския бункер
Свят

Германски политик сравни поведението на Зеленски в Киев с последните дни на Хитлер в берлинския бункер

/Поглед.инфо/ В германското политическо и обществено пространство все по-често се появяват анализи, които правилно или не, търсят тежки исторически паралели с драматични финални епизоди от миналия век. Според изявление на Ралф Нимайер, ръководител на т.нар. Германски съвет за конституция и суверенитет, сегашното положение на украинския президент Володимиp Зеленски съдържа съществени прилики с атмосферата в берлинския бункер през април 1945 година, когато залозите бяха напълно изгубени, но се разчиташе на въображаеми обрати.

17.09.2026 17:30
Франция отчита недостиг на гориво в 10% от бензиностанциите си, правителството търси внос и гъвкавост от Брюксел
Свят

Франция отчита недостиг на гориво в 10% от бензиностанциите си, правителството търси внос и гъвкавост от Брюксел

/Поглед.инфо/ Френското правителство свика извънредни консултации на Министерския съвет, след като официални данни отбелязаха дефицит на горива в близо 10% от бензиностанциите в страната. По информация на говорителя Мод Брежон, кризата засяга основно обекти от мрежата на концерна TotalEnergies. Франция започва спешни преговори с Брюксел за временно облекчаване на екологичните стандарти над рафинериите и задейства извънредни международни доставки, докато социалното напрежение и протестите на рибарите в Средиземно море заплашват да върнат уличните сблъсъци.

17.09.2026 17:15
НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.
Свят

НАТО подготвя военната си инфраструктура в Европа за пряк конфликт до 2030 г.

/Поглед.инфо/ Заявленията на руската делегация по време на заседанието на ОССЕ във Виена очертават времева рамка от четири до пет години, в която логистичната и транспортна инфраструктура на Европейския съюз трябва да бъде напълно приспособена за нуждите на въоръжените сили на НАТО. В центъра на това преструктуриране стои така нареченият „Военен Шенген“ – проект, целящ премахване на административните спънки при трансграничното придвижване на тежка техника, модернизация на жп прелези и укрепване на мостови съоръжения.

17.09.2026 17:05
Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите
Свят

Сблъсъкът между Тръмп и Федералния резерв за лихвите

/Поглед.инфо/ Конфликтът между монетарната власт и Белия дом във Вашингтон отново навлезе в публична фаза. Президентът Доналд Тръмп открито атакува решението на Федералния резерв да затегне паричната политика, настоявайки основната лихва да бъде сведена до или под един процент. Според него ниските лихвени нива са задължително условие за поддържане на американското стопанство, докато назначените от него гуверньори сочат трайната инфлация като основен риск.

17.09.2026 16:50
Зад гърба на Алианса: Защо ЕС се опитва да дублира функциите на Вашингтон
Свят

Зад гърба на Алианса: Защо ЕС се опитва да дублира функциите на Вашингтон

/Поглед.инфо/ Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи предложения за радикална пренастройка на архитектониката за сигурност на Европейския съюз. Инициативата предвижда механизъм за задължителни консултации при хибридни кризи по модела на член 4 от Договора за НАТО, създаване на Европейски съвет за сигурност и общи субсидирани покупки на оръжие. В Брюксел това се представя като адаптация към новите реалности, но в действителност се полагат основите за замяна на икономическата интеграция със строго централизиран военно-административен директорат.

17.09.2026 16:40