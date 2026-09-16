По анализи на военни специалисти: САЩ официално потвърдиха наличието на оръжия в земната орбита

/Поглед.инфо/ Пентагонът премина критична психо-политическа граница, след като официален представител на американските ВВС публично потвърди наличието на разположени въоръжения в околоземна орбита. Досега доктрината на Вашингтон се градеше върху терминологичен камуфлаж и учение за „отбранителни спътникови системи“. Признанието за разполагането на оръжия за „контрол на космоса“ очертава нов етап в глобалното съперничество, при който ниската земна орбита се превръща в официален театър на бойни действия.

По публикация на Олег Исайченко / Взгляд. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Бюрократичното сваляне на маските във Вашингтон

По време на годишната конференция „Въздух, космос, кибернетика“ началникът на щаба на Военновъздушните сили на САЩ Трой Майнк направи изявление, което официално промени статуса на околоземното пространство. Според думите му, Съединените щати в момента разполагат с базирани в космоса оръжия за „контрол на пространството“, предназначени да защитават съюзническите сили от потенциални вражески действия.

Тази съществена промяна в риториката не е просто спонтанна реплика. Твърди се, че самият Майнк по-късно е потвърдил пред журналисти, че разкриването на тази информация е било предварително планирано. Военният обаче отказа да навлезе в подробности относно техническите характеристики на оръжията – спестявайки детайли дали става дума за кинетични прехващачи или за системи за некинетично въздействие, както и какъв е техният точно брой или статус на изпитания.

+-------------------------------------------------------------------------+ | ЕВОЛЮЦИЯ НА АМЕРИКАНСКАТА КОСМИЧЕСКА ДОКТРИНА | +-------------------------------------------------------------------------+ | 1967 г. | Договор за космоса: Забрана само на ЯДРЕНО оръжие в орбита | | 2019 г. | Създаване на Космическите сили на САЩ (US Space Force) | | 2022 г. | Мораториум на Байдън за изпитания на противосателитни ракети| | 2025 г. | Стартиране на противоракетния проект "Златен купол" | | 2026 г. | Първо официално признание за разположени ударни оръжия | +-------------------------------------------------------------------------+

Институционалната среда във Вашингтон отдавна подготвяше почвата за тази стъпка. Както посочват независими наблюдатели, още през февруари генерал Грегъри Ганьон от Космическото бойно командване отбеляза, че защитата на спътниковите съзвездия вече не може да се ограничава единствено до пасивни мерки. В логиката на Пентагона, стратегическото предимство изисква способност за нанасяне на изпреварващи или ответни удари пряко в орбиталната среда.

Кинетичен фрагментационен хаос или скрита електронна война?

Правната и техническата рамка на тези оръжия остава мъглива. Според оценки на експерти от фондация „Сигурен свят“ (Secure World Foundation), малко вероятно е Вашингтон да е разположил класически кинетични системи – такива, които унищожават целта чрез директен физически сблъсък. Причината е сурово практична: кинетичният удар на височина от 400 до 1000 километра генерира десетки хиляди осколки. Тези отломки не подбират флагове и застрашават собствената американска спътникова мрежа, включително търговски системи като Starlink на SpaceX.

По всяка вероятност се касае за оборудване за радиоелектронна борба (РЕБ), насочени енергийни оръжия (лазери с висок интензитет) или средства за кибернетично въздействие. Спецификацията на подобни системи позволява ослепяване на оптичните сензори на чужди спътници за разузнаване или смущаване на командните им радиоканали без физическото им унищожаване.

Обаче публикации в специализирани издания като The War Zone (TWZ) подсказват, че формулировката „контрол на космоса“ в терминологията на Пентагона включва пълния спектър от средства – от временно отслабване до физическо пълно унищожение на противниковите активи.

„Златният купол“ и новата орбитална архитектура

Контекстът на това съобщение е пряко свързан с мащабния проект „Златен купол“, иницииран от администрацията във Вашингтон. Проектът предвижда многослойна архитектура за противовъздушна и противоракетна отбрана, включваща един космически и три наземни ешелона. По информация от финансови и военни източници, корпорации като Northrop Grumman и SpaceX вече са преминали началните тестове за интеграция на данните от орбиталните проследяващи сателити директно към прехващачите на Земята.

[ ОРБИТАЛЕН ЕШЕЛОН ] --> Сензори за прихващане + Лазерно ослепяване │ ▼ (Данни в реално време) ┌─────────────────────────┐ │ НАЗЕМНИ ПРЕХВАЩАЧИ │ --> Тристепенна отбрана ("Златен купол") └─────────────────────────┘

Иронията тук е очевидна. Докато Вашингтон през 2022 г. декларира едностранен мораториум върху изпитанията на противосателитни ракети с базиране на Земята, в същото време тихомълком е разработвал и разполагал системи с непосредствено базиране в космоса. Това е класически механизъм за заобикаляне на международните дефиниции.