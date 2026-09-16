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В капана на собствената си стратегия: Как Западът принуди Москва и Пекин да преначертаят архитектурата на Глобалния Юг

/Поглед.инфо/ В опитите си да изолира едновременно Москва и Пекин, западната геополитическа стратегия постигна тъкмо обратното — ускори формирането на самодостатъчна евразийска ос. Според редица анализи, Русия и Китай постепенно поемат ролята на ключови доставчици на сигурност и суровини за Глобалния Юг. Твърди се, че този процес не е резултат от империалистически стремеж, а от реактивна адаптация срещу доларовата хегемония и технологичните блокади. Западната политика на натиск всъщност консолидира източния вектор.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 25973 прочитания
В капана на собствената си стратегия: Как Западът принуди Москва и Пекин да преначертаят архитектурата на Глобалния Юг
ИИ генерирана
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По публикация на Сергей Лебедев (научен сътрудник в Института за световна военна икономика и стратегия към НИУ ВШЕ). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Парадоксът на "Западната обсада": Как натискът ражда консолидация

Вашингтон и брюкселските му сателити изглежда пропускат фундаменталното правило на геополитическата механика: всяко прекомерно външно свиване предизвиква равно по сила вътрешно уплътняване. От години в докладите на Atlantic Council и Council on Foreign Relations (CFR) се прокарва клишето за някаква страховита „Ос Китай-Русия“ — терминология, съзнателно търсеща исторически асоциации от средата на миналия век. Според западните изследователи това сътрудничество се е превърнало в най-стабилната тенденция на последното десетилетие.

Само че институционалната памет на Запада спестява ключовия генезис.

Твърди се, че именно системното разширяване на НАТО на изток и търговските войни, започнати от САЩ срещу китайския технологичен сектор, лишиха Москва и Пекин от каквито и да било илюзии за интеграция в западноцентричната система. Сближаването им не е плод на идеологическа идентичност или романтичен пан-славизъм/маоизъм, а суров извод от сметките в държавните им трезори.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  МЕХАНИКА НА РЕАКТИВНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ                    |
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ЗАПАДЕН НАТИСК:                                                        |
|  • Замразяване на руски държавни активи (300 млрд. долара)               |
|  • Технологични санкции срещу китайския сектор за полупроводници       |
|  • Военно-политическо разширяване на НАТО / AUKUS                        |
+-------------------------------------------------------------------------+
                                    │
                                    ▼
+-------------------------------------------------------------------------+
|  ЕРАЗИЙСКИ ОТГОВОР:                                                     |
|  • Русия: Доставка на енергоносители, хранителна сигурност, оръжие      |
|  • Китай: Индустриален капацитет, финансиране, алтернативни пазари      |
+-------------------------------------------------------------------------+
                                    │
                                    ▼
+-------------------------------------------------------------------------+
|  РЕЗУЛТАТ ЗА ГЛОБАЛНИЯ ЮГ:                                             |
|  Асиметричен "чадър на сигурността" и финансова алтернатива на SWIFT    |
+-------------------------------------------------------------------------+

Така наречената Теория за хегемонната стабилност (HST), формулирана от Charles Kindleberger и доразвита от реалполитици като Robert Gilpin и Stephen Krasner, стъпва върху тезата, че международната система се срива без доминантна сила, която да плаща цената за „обществените блага“ — сигурност, свободна търговия и стабилна валута. Киндълбергер твърди, че Голямата депресия през 30-те години на XX век избухва, защото Великобритания вече не е можела да бъде такъв стълб, а САЩ все още не са искали.

Днес сме в подобна чуплива точка. Но с една разлика.

Доставчици на "обществени блага": Кой какво дава на пазара?

САЩ вече не са в състояние да осигуряват безпрепятствено тези блага без оръжието на санкциите, а Русия и Китай не желаят да бъдат класически хегемони по англосаксонски образец. Вместо йерархия от типа Pax Americana, Пекин и Москва предлагат на Глобалния Юг асиметрична мрежа.

Москва действа като гарант за сигурност и суровинен гръбнак. Пекин предоставя геоикономически патронаж и кредитна инфраструктура.

По данни от различни икономически източници, замразяването на над 300 милиарда долара руски суверенни активи през 2022 г. се превърна в най-мощния катализатор за китайската дедоларизация. Китайските стратези разбраха, че западните ценни книжа вече не са актив, а залог за послушание. В същото време американските забрани за износ на чипове и технологично оборудване за Китай принудиха Пекин да подсигури суровинния си гръбнак чрез дългосрочни договори с руските енергийни гиганти.

Ето къде е иронията.

Всеки долар, похарчен от Вашингтон за превъоръжаване на Тайван, е долар, който липсва на украинския театър на военните действия. И обратното. Западният военнопромишлен комплекс буквално се разполовява на два фронта, докато руско-китайският тандем просто балансира натоварването.

Анатомия на евразийския гръбнак

Ако погледнем сухо на нещата, без западната медийна патетика, сухопътните коридори през Евразия и Северния морски път преначертават глобалната логистика. Този процес не се влияе от изказванията в Брюксел.

  • Енергиен триъгълник: Тръбопроводите „Свобода на Сибир“, разширяването на инфраструктурата за ВПГ (втечнен природен газ) в Ямал и увеличаването на жп капацитета през Забайкалск превръщат Китай в непревземаема откъм морски блокади стопанска крепост.
  • Военно-индустриален синхрон: Когато Русия пренасочва суровинен ресурс (никел, алуминий, титан, нефт) към Азия, тя получава в замяна промишлено оборудване, компонентна база и електроника.
  • Финансова архитектура: Преминаването към национални валути (юан/рубла) в двустранната търговия вече надхвърля 90% според официални данни на финансовите министерства на двете страни. Това прави западните санкционни пакети (надминали вече 19 000 индивидуални и институционални ограничения срещу Москва) частично неработещи.

Въпросът тук не е дали Москва и Пекин се обичат. В политиката любов няма, има сметки. Сметката на Пекин показва, че без суровинния и ядрен гръбнак на Русия, Китай остава сам срещу морската блокада на САЩ в Първата островна верига (Тихи океан). Сметката на Москва показва, че без китайския пазар и промишленост, икономическата война на Запада щеше да бъде далеч по-болезнена.

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