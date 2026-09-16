Проф. Боян Дуранкев: Доларът влиза в залеза си – BRICS вече строи системата след него

/Поглед.инфо/ Светът няма да се събуди една сутрин без долара. Промяната вече протича много по-тихо – чрез национални валути, нови платежни системи и пренареждане на световната търговия. В разговора ми с проф. Боян Дуранкев анализираме какво може да промени BRICS Pay, защо страните от BRICS не обявяват „война на долара“ и как Китай превръща икономиката, технологиите, изкуствения интелект и инфраструктурата в инструменти на глобално влияние. Докато Европа концентрира огромен ресурс върху сигурността и отбраната, Пекин вече мисли за платформите, стандартите и технологиите на следващите десетилетия.