/Поглед.инфо/ Подготовката за непризнаване на резултатите от изборите за Държавната дума през септември 2026 година се превърна в основен вектор на европейската външна политика спрямо Москва. Чрез синхронизирани изявления на германското Външно министерство, Европейската комисия и украинското МВНР се изгражда институционален механизъм за оспорване на легитимността на целия руски парламент. Процесът се съчетава с интензивна информационна кампания относно евентуална бъдеща мобилизация, масирани кибератаки срещу електронните системи за гласуване и мащабни удари с безпилотни летателни апарати.

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Институционалният капан: Механиката на частичното оспорване

Западните дипломатически централи заложиха на предварително очертана правна конструкция за делегитимиране на парламентарния вот в Русия. Изявленията на говорителя на Европейската комисия Кристиан Виганд и представители на германското външно министерство, направени още преди приключването на изборния ден, показват прилагането на познат протокол. Основният лост тук не е пълният декрет за невалидност, а юридическото оспорване на изборните райони в Донецка и Луганска народни републики, Запорожка и Херсонска области, както и Република Крим. Според международноправната рамка, поддържана от Брюксел и потвърдена с Резолюция ES-11/4 на Общото събрание на ООН от октомври 2022 г., организирането на гласуване в тези територии се третира от ЕС като правно нищожно.

Проблемът за Запада обаче се състои в аритметиката на самия парламент.

В Държавната дума заседават 450 депутати – 225 избрани по едномандатни райони и 225 по партийни листи. Когато Европейският съюз обяви за нелегитимни мандатите, излъчени от новите субекти, възниква въпросът за статута на целия законодателен орган. Ако дадена международна институция не признава 10 или 15 депутати, тя автоматично поставя под хипотетичен въпрос кворума и валидността на гласуваните от тях федерални закони и ратифицирани международни договорености. Този подход вече бе изпитан при изборите през 2016 и 2021 година, но през 2026 г. обхватът му бе разширен с четирите нови региона. По данни на дипломатически наблюдатели в Брюксел, крайната цел е създаването на правен прецедент, който да блокира възможността за бъдещи официални контакти между Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) или ОССЕ и новия състав на руския парламент.

Информационната психоза: Военните комисариати и дигиталният реестър

Успоредно с юридическия натиск бе задействана информационна линия, насочена към вътрешната стабилност. Публикацията на агенция Bloomberg в разгара на гласуването, позоваваща се на неназовени европейски служители по сигурността, лансира тезата за предстояща мобилизация на до 300 000 души до края на 2026 г. В материала се твърди, че регионални администратори и служители във военните комисариати съветвали близките си да напуснат страната и предприемали стъпки за прехвърляне на активи в чуждестранни юрисдикции.

Доказателствен материал или поименни източници в публикацията липсват.

Технологичният контекст обаче разкрива същинската цел на подобни публикации. Въвеждането на Единния регистър на военнозадължените лица и дигиталното връчване на призовки чрез държавните електронни портали премахна необходимостта от физическо връчване на документи. Според аналитици, именно наличието на тази функционираща дигитална инфраструктура се използва от западните медии за генериране на обществена тревожност. Въпреки че от Кремъл неколкократно категорично определиха подобни съобщения като координирана информационна операция и заявиха, че попълването на въоръжените сили се извършва на договорна основа, психологическият ефект върху пазара на труда и финансовите преводи остава търсен страничен продукт.