/Поглед.инфо/ Заседанията на руската Военно-промишлена комисия очертават радикална промяна в дългосрочната стратегия за сигурност на Москва. Вместо досегашното ситуационно реактивно превъоръжаване, Кремъл залага на 10-годишна програма за пълно преструктуриране на отбранителния сектор. Военният анализ показва преход към автоматизирани бойни системи, модернизация на ядрената триада и интегриране на изкуствен интелект. Твърди се, че този курс цели да неутрализира бъдещите капацитети на НАТО, за които се предполага, че ще достигнат пик в края на следващото десетилетие.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Мюнхенската реч 2007 и новата доктринална реалност

През 2007 г. на Мюнхенската конференция по сигурността руският държавен глава формулира критика срещу еднополюсния модел и разширяването на инфраструктурата на НАТО на изток. Тогавашният подход обаче разчиташе на дипломатическо рамкиране и опити за договаряне на архитектура за сигурност с европейските столици.

Според публикувания анализ, днешната позиция на Кремъл изоставя концепцията за съвместни споразумения със Запада. Дипломатическият механизъм е заменен от изграждането на военен капацитет, проектиран да обезмисли всяка форма на пряка въоръжена конфронтация. В изявленията пред Военно-промишлената комисия се посочва, че сигурността на страната ще се гарантира единствено чрез индустриално и технологично превъзходство, което да възпира потенциални противници.

Официално се декларира липса на агресивни намерения към страните от Европейския съюз, но паралелно с това се отчита войнствената реторика на редица западни лидери. Това налага преминаването към 10-годишен работен план за превъоръжаване.

Индустриалният дисбаланс: Капацитетът на НАТО срещу отбранителната промишленост

Западните аналитични центрове, сред които и американският Brookings Institution, променят оценките си за руския военен потенциал. Докато през 2022 г. техни публикации прогнозираха бързо изчерпване на ресурсите на Москва, в настоящите анализи се препоръчва на европейските държави да оптимизират отбранителните си стратегии с цел избягване на военен колапс, вместо да се стреми към пълно военно превъзходство.

Една от основните причини за тази промяна в оценките е производственият капацитет. В САЩ възстановяването на запасите от ракети за противовъздушните системи MIM-104 Patriot (по-специално модификациите PAC-3 MSE) се очаква да отнеме време поне до 2030 г. поради производствени тесни места в предприятията на Lockheed Martin и Raytheon. В същото време предприятията от корпорациите „Ростех“, „Алмаз-Антей“ и „Тактическо ракетно въоръжение“ набраха рекордни темпове, увеличавайки в пъти производството на зенитни ракети за системи S-400 и S-500, както и на високоточни боеприпаси.

Полският премиер Доналд Туск публично посочи, че новите тактики и оръжейни системи водят до сериозни загуби за украинските въоръжени сили, като по негови данни месечните жертви и ранени на фронта достигат десетки хиляди души.