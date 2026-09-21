Абонирай се
Свят

Берлин изпрати 10 ракети Patriot на Киев: Твърди се, че Украйна ги смята за симулация на помощ

/Поглед.инфо/ Заявената от Германия доставка на десет ракети за системи ПВО от складовете на Бундесвера бе наречена от украинска страна „симулация на активна дейност“. В експертните среди в Киев се посочва, че подобни бройки са абсолютно незначителни на фона на масираното използване на евтини безпилотни апарати и балистични ракети от руска страна. В същото време се отбелязва сериозен дефицит на ракети AIM-9 и AIM-120 за авиацията, както и на кинетичните прехващачи PAC-3 MSE, необходими за защита на критичната инфраструктура.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 21471 прочитания
Берлин изпрати 10 ракети Patriot на Киев: Твърди се, че Украйна ги смята за симулация на помощ
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на УНИАН (с цитирани оценки на Константин Криволап). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Германският пакет: Символика вместо логистика

Десет ракети. Не десет батареи, не десет дивизиона, дори не десет пълни залпа за една-единствена пускова инсталация MIM-104 Patriot. Точно толкова, според медийни публикации, прехвърля Берлин от складовете на Бундесвера за нуждите на украинската противовъздушна отбрана.

В Киев това прехвърляне бе бързо окачествено като фиктивна дейност. По думите на украинския авиационен аналитик Константин Криволап, подобен брой не променя с нищо оперативната обстановка на терен. Това е административен жест, с който Министерството на отбраната в Берлин отчетно отмята поредния пакет военна помощ, докато реалното съотношение на изстреляни и прихванати средства продължава да се влошава.

Германският Бундесвер сам се намира в състояние на хроничен глад за боеприпаси. Договорите с Raytheon и европейския съвместен концерн MBDA за производство на нови партиди вървят с години закъснение, заради липсата на достатъчно компоненти, редки метали и капацитет за сглобяване на твърдогоривни двигатели.

Когато германското правителство отделя 10 бройки, то не прави стратегически избор, а се опитва да балансира между собствения си критичен минимум за сигурност и натиска от Вашингтон за поддържане на транши.

Математиката на изтощаването: Защо авиацията губи ракетите си

Според разпространената информация, украинската ПВО страда от недостиг не само на противобалистични ракети, но и на стандартни аеродинамични прехващачи. Твърди се, че липсата на достатъчно наземни зенитни комплекси от среден обсег (като NASAMS или IRIS-T) принуждава украинските ВВС да вдигат пилотирани изтребители срещу дрон-камикадзе от типа "Шахед-136/Геран-2".

Прихващането на евтин дрон, чиято цена се оценява на няколко десетки хиляди долара, с изтребител Su-27, MiG-29 или F-16 изисква използването на управляеми ракети въздух-въздух.

  • AIM-9 Sidewinder: Малък обсег, инфрачервено насочване. Цената на бройка варира около 400 000 – 500 000 долара.
  • AIM-120 AMRAAM: Среден обсег, активна радиолокационна глава. Цената надхвърля 1 милион долара за по-новите модификации (C-7/C-8 и D).

Разходването на ракети AIM-120 срещу бавноподвижни въздушни цели с ниска топлинна сигнатура изчерпва арсеналите, предназначени за евентуални въздушни боеве или за поразяване на крилати ракети. В резултат на това, според коментатори от отбранителния сектор, се получава диспропорция: за неутрализирането на един апарат за 30 000 долара се изразходва ресурс за милион, а ракетата не може да бъде заменена веднага, защото западните производствени линии са запълнени за години напред.

Кумулативният ефект от тази стратегия на изтощаване вече се усеща по линията на съприкосновение и около критичните енергийни възли.

Техническата дисекция: PAC-2 срещу PAC-3 MSE

В публичното пространство често се използва общото наименование "система Patriot", но между различните генерации боеприпаси има фундаментални конструктивни и физически разлики.

Ракетата PAC-2 (MIM-104C/D/E) Разработена през 80-те и 90-те години на миналия век. Използва принципа "blast-fragmentation" – взривяване на оскоъчно-фугасна бойна част в близост до целта.

  • Обсег срещу аеродинамични цели: до 160 км.
  • Ефективност срещу балистични ракети: По изчисления на експерти, вероятността за пълно унищожение на спускаща се по балистична траектория глава е около 0,4 (40%). Осколките могат да деформират корпуса на атакуващата ракета, но често не взривяват нейната бойна част, която продължава падането си по инерция към земята.

Ракетата PAC-3 CRI (Cost Reduction Initiative) Първо поколение от принципа "Hit-to-Kill" (кинетично унищожаване чрез директен сблъсък).

  • Използва активна радиолокационна глава за самонасочване (K-band seeker), която се задейства на последните 20–25 км от полета.
  • Ефективност: Оценява се на около 0,7 (70%). За гарантирано унищожаване на балистична цел е необходимо изстрелването на две ракети по една и съща следа.

Ракетата PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) Най-съвременният вариант с увеличен твърдогоривен двигател с двоен тласък и подобрено управление чрез газови рули.

  • Пряк кинетичен удар, при който огромната кинетична енергия напълно изпарява бойната част на атакуващата балистична ракета (напр. "Искандер-М" или "Кинжал").
  • Според украйнски източници, вероятността за поразяване с една ракета надхвърля 80%.

Проблемът е в цената и наличността. Производителят Lockheed Martin произвежда под 500 ракети PAC-3 MSE годишно за целия свят. Десет ракети от Германия, дори да бяха от най-модерната модификация MSE, стигат за поразяването на точно пет балистични цели при стандартен протокол от два пуска на цел. Ако са от остарялата версия PAC-2, те са практически безполезни срещу съвременни балистични заплахи.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“
Поглед към Китай

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“

/Поглед.инфо/ Китай е отгледал в орбита над 20 сорта от 14 растителни вида – това е важен етап, който поставя основите за мащабно отглеждане на култури на борда на космическата станция, съобщиха от Китайския център за космонавти.

21.09.2026 22:00
Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара
Поглед към Китай

Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара

/Поглед.инфо/ Германските компании засилват инвестициите и разширяват производството си в Китай, като се възползват от растящия пазар на страната и възникващите възможности, съобщава „Синхуа“.

21.09.2026 21:45
Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ

/Поглед.инфо/ Говорител на китайското Външно министерство обяви, че по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември.

21.09.2026 21:30
Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън
Европа

Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън

/Поглед.инфо/ Разговарям с социолога Кольо Колев за президентската кампания, която вече започна, но според него все още не предлага ис може да оспори второто място? Защо европейското недоволство вече излиза извън рамките на отделни държави? Може ли националният натиск да промени самия Европейски съюз? И най-тревожният въпрос – докъде може да стигне ескалацията около Украйна и съществува ли реална опасност европейски държави да бъдат въвлечени непосредствено във войната? Един разговор за България, Европа и мира, който става все по-труден за запазване.

21.09.2026 21:17
Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?
Поглед към Китай

Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?

/Поглед.инфо/ На 16 и 17 септември в Пекин се проведе Национална конференция за високотехнологично производство, по време на която бяха представени важни указания на китайския председател Си Дзинпин относно развитието на сектора. Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се координират висококачественото развитие и високото равнище на сигурност, като се следва посоката на интелигентно, зелено и интегрирано развитие. Страната трябва последователно да развива и укрепва напредналото производство, да консолидира основите на реалната икономика и да осигури стабилна подкрепа за модернизацията по китайски модел.

21.09.2026 21:15
Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин
Поглед към Китай

Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин

/Поглед.инфо/ На днешното заседание на Политбюро на ЦК на ККП бе решено, че петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин. Заседанието бе ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

21.09.2026 21:00
Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война
Европа

Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война

/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с проф. Нако Стефанов търсим отговор на въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: кой има интерес войната да продължава и кой действително има интерес от мир? Говорим за Русия и САЩ, за огромните икономически интереси около военните конфликти, за кризата на европейския модел и за технологичния капитал, който все по-тясно се свързва с националната сигурност и военното производство. Проф. Стефанов предупреждава за ускоряваща се милитаризация и за опасността оръжията, които днес се натрупват, утре да бъдат използвани.

21.09.2026 19:54
Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“
Америка

Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“

/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Мащабната обиколка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу маркира новия етап от стратегията на Вашингтон за повторно налагане на военно-политически и икономически контрол над Южна Америка. В условията на засилена геополитическа конкуренция с Китай, Белият дом лансира инициативата „Щит на Америка“, комбинираща милиардни пакети за сигурност, разполагане на военни оперативни центрове и придобиване на контрол върху стратегически минерални суровини. В същото време дълбоководното пристанище Чанкай в Перу и предстоящите избори в Бразилия поставят под въпрос дълготрайността на американския натиск в региона.

21.09.2026 19:11