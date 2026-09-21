Абонирай се
Свят

Бивши висши офицери от британския Генерален щаб обявиха недостиг на ресурси в Кралските въоръжени сили

/Поглед.инфо/ В публикация на Sunday Telegraph група пенсионирани британски генерали и адмирали, сред които лорд Алън Уест и Ричард Данат, отправят критики към министър-председателя Анди Бърнам и финансовото министерство поради отказ да се пренасочат социални фондове към отбранителния бюджет. Според висшите офицери сухопътните сили, флотът и логистичната инфраструктура на страната са в критичен недостиг на ресурси. Анализът показва дълбока системна криза в британското военно планиране и преоръжаване.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 16782 прочитания
Бивши висши офицери от британския Генерален щаб обявиха недостиг на ресурси в Кралските въоръжени сили
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Бюджетен сблъсък: Социални плащания срещу преоръжаване

Според публикации в британския печат, напрежението между правителството в Лондон и висшия команден състав в оставка е достигнало точка на открита критика. Повод за последната вълна от изявления стана позицията на премиера Анди Бърнам, че правителството няма да съкращава социални програми за сметка на увеличаване на военните разходи.

Бившият началник на Генералния щаб генерал Ричард Данат определя този подход като "безотговорен по отношение на националната сигурност". В сходен тон бившият главнокомандващ на Кралския флот лорд Алън Уест твърди, че въоръжените сили са системно недофинансирани в продължение на десетилетия. Според неговите думи, страната практически вече се намира в състояние на конфликт, без да разполага с необходимата материална база.

"Няма публично потвърждение от страна на Министерството на отбраната в Лондон за промяна в оперативната готовност, но изявленията на генералите сочат за дълбок структурен проблем."

Трябва да се отбележи, че спорът за 2.5% или 3% от БВП за отбрана не е нов. Той датира от прегледите на сигурността през 2015 г. и 2021 г. (Integrated Review). Основната депрециация на ресурсите обаче е факт, който може да се проследи в съкращаването на личния състав.

Хронология на съкращенията и техническо състояние

Сухопътните сили на Великобритания (British Army) в момента наброяват малко над 70 000 души редовен състав — най-ниското ниво от Наполеоновите войни насам. Твърди се, че при евентуален разгърнат сухопътен конфликт британската армия би могла да изстави едва една пълноценна дивизия, и то с сериозни затруднения в логистиката.

  • Танков парк: Британските сухопътни сили разполагат с модернизирани танкове Challenger 2, като програмата Challenger 3 предвижда обновяване едва на 148 машини.
  • Артилерия: В момента британската армия разчита главно на самоходните гаубици AS-90 (част от които бяха предадени като военна помощ) и новозакупените шведски системи Archer, чието количество остава ограничено.
  • Военноморски сили: Самолетоносачите HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales периодично страдаха от технически проблеми с пропелерните валове и механичните съоръжения, което води до престоя им в корабостроителницата в Росайт.

Според генерал в оставка Ник Паркър, бивш началник на сухопътните сили, обществеността не бива да бъде закривана от реалното състояние на нещата. Той настоява за "трудни решения", които обаче срещат твърда политическа съпротива на Даунинг стрийт 10.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“
Поглед към Китай

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“

/Поглед.инфо/ Китай е отгледал в орбита над 20 сорта от 14 растителни вида – това е важен етап, който поставя основите за мащабно отглеждане на култури на борда на космическата станция, съобщиха от Китайския център за космонавти.

21.09.2026 22:00
Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара
Поглед към Китай

Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара

/Поглед.инфо/ Германските компании засилват инвестициите и разширяват производството си в Китай, като се възползват от растящия пазар на страната и възникващите възможности, съобщава „Синхуа“.

21.09.2026 21:45
Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ

/Поглед.инфо/ Говорител на китайското Външно министерство обяви, че по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември.

21.09.2026 21:30
Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън
Европа

Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън

/Поглед.инфо/ Разговарям с социолога Кольо Колев за президентската кампания, която вече започна, но според него все още не предлага ис може да оспори второто място? Защо европейското недоволство вече излиза извън рамките на отделни държави? Може ли националният натиск да промени самия Европейски съюз? И най-тревожният въпрос – докъде може да стигне ескалацията около Украйна и съществува ли реална опасност европейски държави да бъдат въвлечени непосредствено във войната? Един разговор за България, Европа и мира, който става все по-труден за запазване.

21.09.2026 21:17
Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?
Поглед към Китай

Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?

/Поглед.инфо/ На 16 и 17 септември в Пекин се проведе Национална конференция за високотехнологично производство, по време на която бяха представени важни указания на китайския председател Си Дзинпин относно развитието на сектора. Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се координират висококачественото развитие и високото равнище на сигурност, като се следва посоката на интелигентно, зелено и интегрирано развитие. Страната трябва последователно да развива и укрепва напредналото производство, да консолидира основите на реалната икономика и да осигури стабилна подкрепа за модернизацията по китайски модел.

21.09.2026 21:15
Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин
Поглед към Китай

Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин

/Поглед.инфо/ На днешното заседание на Политбюро на ЦК на ККП бе решено, че петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин. Заседанието бе ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

21.09.2026 21:00
Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война
Европа

Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война

/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с проф. Нако Стефанов търсим отговор на въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: кой има интерес войната да продължава и кой действително има интерес от мир? Говорим за Русия и САЩ, за огромните икономически интереси около военните конфликти, за кризата на европейския модел и за технологичния капитал, който все по-тясно се свързва с националната сигурност и военното производство. Проф. Стефанов предупреждава за ускоряваща се милитаризация и за опасността оръжията, които днес се натрупват, утре да бъдат използвани.

21.09.2026 19:54
Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“
Америка

Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“

/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Мащабната обиколка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу маркира новия етап от стратегията на Вашингтон за повторно налагане на военно-политически и икономически контрол над Южна Америка. В условията на засилена геополитическа конкуренция с Китай, Белият дом лансира инициативата „Щит на Америка“, комбинираща милиардни пакети за сигурност, разполагане на военни оперативни центрове и придобиване на контрол върху стратегически минерални суровини. В същото време дълбоководното пристанище Чанкай в Перу и предстоящите избори в Бразилия поставят под въпрос дълготрайността на американския натиск в региона.

21.09.2026 19:11