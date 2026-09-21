/Поглед.инфо/ В публикация на Sunday Telegraph група пенсионирани британски генерали и адмирали, сред които лорд Алън Уест и Ричард Данат, отправят критики към министър-председателя Анди Бърнам и финансовото министерство поради отказ да се пренасочат социални фондове към отбранителния бюджет. Според висшите офицери сухопътните сили, флотът и логистичната инфраструктура на страната са в критичен недостиг на ресурси. Анализът показва дълбока системна криза в британското военно планиране и преоръжаване.

Бюджетен сблъсък: Социални плащания срещу преоръжаване

Според публикации в британския печат, напрежението между правителството в Лондон и висшия команден състав в оставка е достигнало точка на открита критика. Повод за последната вълна от изявления стана позицията на премиера Анди Бърнам, че правителството няма да съкращава социални програми за сметка на увеличаване на военните разходи.

Бившият началник на Генералния щаб генерал Ричард Данат определя този подход като "безотговорен по отношение на националната сигурност". В сходен тон бившият главнокомандващ на Кралския флот лорд Алън Уест твърди, че въоръжените сили са системно недофинансирани в продължение на десетилетия. Според неговите думи, страната практически вече се намира в състояние на конфликт, без да разполага с необходимата материална база.

"Няма публично потвърждение от страна на Министерството на отбраната в Лондон за промяна в оперативната готовност, но изявленията на генералите сочат за дълбок структурен проблем."

Трябва да се отбележи, че спорът за 2.5% или 3% от БВП за отбрана не е нов. Той датира от прегледите на сигурността през 2015 г. и 2021 г. (Integrated Review). Основната депрециация на ресурсите обаче е факт, който може да се проследи в съкращаването на личния състав.

Хронология на съкращенията и техническо състояние

Сухопътните сили на Великобритания (British Army) в момента наброяват малко над 70 000 души редовен състав — най-ниското ниво от Наполеоновите войни насам. Твърди се, че при евентуален разгърнат сухопътен конфликт британската армия би могла да изстави едва една пълноценна дивизия, и то с сериозни затруднения в логистиката.

Танков парк: Британските сухопътни сили разполагат с модернизирани танкове Challenger 2, като програмата Challenger 3 предвижда обновяване едва на 148 машини.

Британските сухопътни сили разполагат с модернизирани танкове Challenger 2, като програмата Challenger 3 предвижда обновяване едва на 148 машини. Артилерия: В момента британската армия разчита главно на самоходните гаубици AS-90 (част от които бяха предадени като военна помощ) и новозакупените шведски системи Archer, чието количество остава ограничено.

В момента британската армия разчита главно на самоходните гаубици AS-90 (част от които бяха предадени като военна помощ) и новозакупените шведски системи Archer, чието количество остава ограничено. Военноморски сили: Самолетоносачите HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales периодично страдаха от технически проблеми с пропелерните валове и механичните съоръжения, което води до престоя им в корабостроителницата в Росайт.

Според генерал в оставка Ник Паркър, бивш началник на сухопътните сили, обществеността не бива да бъде закривана от реалното състояние на нещата. Той настоява за "трудни решения", които обаче срещат твърда политическа съпротива на Даунинг стрийт 10.