Изборният срив в Мекленбург и Берлин постави под въпрос бъдещето на правителството във Федералната република

/Поглед.инфо/ Резултатите от последните провинциални избори в Германия и сривът в общественото доверие към управляващата коалиция показват дълбока системна криза във Федералната република. Докато рейтингът на канцлера Фридрих Мерц спада до исторически най-ниски нива от 14%, опозиционните формации в двата спектъра отбелязват значителен ръст. Икономическата стагнация, скъпите енергоносители, деиндустриализацията и кризата на жилищния пазар принуждават германските гласоподаватели да търсят радикални алтернативи, поставяйки под въпрос устойчивостта на политическата система в Берлин.

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Анатомия на изборния срив: Пълна деструкция на традиционния партиен модел

Изборните резултати в Мекленбург-Предна Померания и провинция Берлин не представляват просто изолиран епизод на избирателно недоволство. Те са ясен индикатор за дълбоко пренареждане на партийно-политическата система на Федерална република Германия. В Мекленбург-Предна Померания партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) регистрира рекордните 38,2% от гласовете, което отбелязва скок с над 21 процентни пункта спрямо изборния цикъл от 2021 г., когато формацията събра 16,7%. В същото време Християндемократическият съюз (ХДС), който традиционно представляваше стабилен стълб на германския консерватизъм, претърпя историческо поражение, като падна под 5-процентовата бариера за влизане в провинциалния парламент.

Социалдемократическата партия (СДП) регистрира спад до 35,5%, удържайки позицията си за съставяне на регионално правителство единствено благодарение на персоналния рейтинг на регионалния си премиер Мануела Швезиг. Изборният процес в източните германски провинции протече под знака на ясна поляризация по ключови въпроси от федерален мащаб — икономическите последици от санкционните пакети, цената на енергоносителите и продължаващата финансова и военна подкрепа за външни конфликти. Откровеното признание на Швезиг, че управленските решения за отказ от газовите доставки по инфраструктурата на „Северен поток“ и подкрепата за засилените разходи са довели до директна загуба на гласове, потвърждава, че регионалният вот се превърна в референдум срещу федералната политика.

В Берлин политическата картина придоби друга, но еднакво разрушителна форма за системните партии. Левицата („Die Linke“) спечели вота с 25,7% (ръст от 13,5 процентни пункта), изпреварвайки ХДС, чийто резултат се срина с 9,4 пункта до 18,8%. Причината за този вот в столицата не се корени единствено във външнополитическите дискусии, а в пълния колапс на градската инфраструктура и социалната сигурност, водещ до изостряне на жилищната криза.

Жилищната криза в Берлин и призракът на държавното отчуждаване

Подемът на Левицата в Берлин, предвождана от Елиф Ералп, се базира върху искането за т.нар. „социализация“ — процедура за принудително отчуждаване на приблизително 200 000 апартамента, притежавани от големи имотни корпорации като Deutsche Wohnen, Heimstaden и Vonovia. Според предложената концепция, тези активи следва да преминат под директен държавен контрол с цел налагане на административни тавани върху цените на наемите. Предвижданото обезщетение за корпоративните собственици е определено на едва 40 до 60 процента от текущата им пазарна стойност.

Този механизъм вече получи принципна обществена подкрепа на местния референдум през 2021 г., когато 59,1% от берлинчани гласуваха „за“. Неговото практическо прилагане обаче беше забавено от правни спорове и опасения от инвестиционен срив. При настоящите икономически реалности — белязани от високите лихвени проценти, поддържани от Европейската централна банка (ЕЦБ), и срива в строителния сектор — недостигът на жилища в Германия надхвърля 400 000 единици годишно. Това доведе до експлозивно нарастване на наемните цени в големите градски центрове, превръщайки базовите разходи за живот в критичен социален фактор.

Въпреки изборната си победа, Левицата е изправена пред сключването на сложни коалиционни споразумения със СДП и Зелените. Социалдемократите се противопоставят на радикалното отчуждаване на частна собственост, опасявайки се от окончателно изтегляне на частния капитал от жилищното строителство. От своя страна Зелените, които събраха 14,3%, изразяват несъгласие с позиционирането на Левицата по отношение на геополитическите събития в Близкия изток и Газа. Тази фрагментация гарантира продължителна управленска блокада в столицата.