Владимир Трифонов: Големият европейски проект – свръхдържава или амбиция без ресурсна база?

/Поглед.инфо/ Американската политическа и финансова система демонстрира засилено институционално противопоставяне, след като ключови решения на Върховния съд и Федералния резерв влязоха в пряк сблъсък с намеренията на Белия дом. Повишаването на основния лихвен процент от страна на централната банка и отмяната на президентския указ за ограничения върху гласуването по пощата показват границите на изпълнителната власт във Вашингтон. Анализът на тези събития разкрива дълбоките структурни механизми, които определят американската вътрешна и икономическа политика в условия на нарастващ инфлационен натиск и предстоящи парламентарни избори.

20.09.2026 17:49