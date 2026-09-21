Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин

/Поглед.инфо/ На днешното заседание на Политбюро на ЦК на ККП бе решено, че петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин. Заседанието бе ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

На заседанието Политбюро на ЦК на ККП изслуша събраните мнения в определени кръгове в и извън партията относно „Решение на ЦК на ККП за някои важни въпроси с последователното напредване на всеобхватното и строго управление на партията“ и реши, след като решението бъде преработено, въз основа на обсъдените на настоящото заседание мнения, да бъде представено за разглеждане на петия пленум на 20-ия ЦК на ККП.

На заседанието бе отбелязано, че решението съдържа задълбочен анализ на ситуацията и задачите, пред които е изправено партийното строителство в момента и в близко бъдеще, и определя стратегическите насоки за последователното напредване на всеобхватното и строго управление на партията.