Срещата на века - част 2

/Поглед.инфо/ Два избора, две различни Германии – и един общ политически трус. AfD печели Мекленбург-Предна Померания с 38,2%, „Левицата“ триумфира в Берлин с 25,7%, а Християндемократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц претърпява исторически удар. Какво стои зад това разместване? Германия не се движи просто надясно или наляво. Разпада се старият политически център, върху който десетилетия беше изграждана германската стабилност. Д-р Румен Петков анализира защо вотът от 20 септември може да се окаже много по-важен от два регионални избора.

22.09.2026 18:00