„Китай е готов да работи заедно със САЩ за обогатяване на съдържанието на отношенията между двете страни в духа на конструктивна стратегическа стабилност. Китай желае засилване на диалога и сътрудничеството, както и адекватно управление на различията, и непрекъснато подобряване на благосъстоянието на народите на двете държави. Китай е твърдо за насърчаването на мира, стабилността и просперитета в света“, заяви говорителят Гуо Дзякун.
МВнР: Китай е готов да работи със САЩ за обогатяване на отношения в духа на конструктивна стратегическа стабилност
/Поглед.инфо/ Министерството на външните работи на Китай публикува в социалните медии видеоклип, озаглавен „конструктивна стратегическа стабилност“ в навечерието на предстоящото държавно посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ. По време на днешната пресконференция на министерството бе разяснено какво послание се отправя към САЩ и международната общност с това видео.
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