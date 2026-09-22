#ПогледИнфо #НакоСтефанов #България #Демография #Данъци #Суверенитет
Проф. Нако Стефанов: За какво ни е светът без България?
/Поглед.инфо/ „За какво ни е светът без България?“ – с този болезнен въпрос проф. Нако Стефанов завършва втората част от разговора си с Владимир Трифонов. Преди него обаче поставя много конкретни въпроси: защо България запазва плоския данък, как той се отразява върху социалното неравенство, защо младите семейства имат все по-труден достъп до жилище и как демографската катастрофа може да бъде спряна. В разговора – и за голямото противопоставяне САЩ–Китай, редкоземните метали, изкуствения интелект и границите на българския суверенитет.
Още от България
Меценатът, държавникът, човекът: Спомени за Георги Йорданов и златния век на българската култура
/Поглед.инфо/ Вълнуващ спомен на журналистката Елиана Митова ни връща към личността на Георги Йорданов – министърът, който с благородство, авторитет и безрезервна подкрепa за българските творци издигна културния ни престиж и отстояваше духовната памет на Отечеството.21.09.2026 12:19
Александър Кертин: Русофобия, история и идентичност – кой пренаписва представата ни за България?
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с историка Александър Кертин стигаме до един от най-трудните въпроси – как държавите се разпадат, когато политическите конструкции влязат в конфликт с историята, идентичността и натрупаните обществени връзки. От Ленин, Сталин и устройството на СССР преминаваме към днешна България: русофобията, споровете за историческата памет, идеята за „цивилизационен избор“ и възможно ли е общество без общ ценностен фундамент да бъде стабилизирано единствено чрез институционални реформи.20.09.2026 18:30
Кървав плач за българското училище
/Поглед.инфо/ Общественото ни пространство е заливано от епитети за „сринатото“ българско училище, а резултатите от PISA се използват за медийна истерия и внушения за тотален колапс. Проф. Любомир Халачев подлага на критична дисекция мантрата за „радикалните реформи“, разрушения авторитет на българския учител и пълното отсъствие на дисциплина. Докато медиите подминават успехите на хиляди отличници, истинските проблеми се коренят в липсата на държавна политика, родителската безотговорност и формулата „парите следват ученика“.20.09.2026 05:36
Времето на Николай Хайтов е в бъдното
/Поглед.инфо/ В дни на дълбока духовна криза и тотална подмяна на ценностите, словото на Елена Алекова пред паметника на Николай Хайтов отеква като тревожен камбанен звън. Проникновен анализ за изпитанията пред българското национално съзнание, сблъсъка с безличието на глобомахалата и неизбежното възкресение на Хайтовата България.18.09.2026 09:11
Русия започва да гласува: как ще участват руските граждани в България
/Поглед.инфо/ Над 4 милиона руски избиратели са заявили участие в дистанционното електронно гласуване за Държавната дума. Но важи ли тази възможност и за руснаците, които живеят или временно се намират в България? Проверихме правилата за ДЕГ, условията за участие от чужбина и как точно ще могат да гласуват руските граждани у нас на 20 септември.17.09.2026 20:19
Проф. Боян Дуранкев: България може да отвори вратата към Китай – защо толкова години я държахме затворена?
/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с проф. Боян Дуранкев поставяме въпроси, които вече пряко засягат бъдещето на България и Европа. Може ли партньорството с Китай да даде на страната ни шанс за изпреварващо развитие? Как санкциите променят световната икономика? Какво ще стане с Европа при трайно скъпа енергия и рискови търговски маршрути? И докъде може да стигне огромното пренасочване на средства към отбранителната индустрия? Разговор за икономическата цена на решенията, които Европа взема днес.17.09.2026 18:30
България между коридора и фронта: какво всъщност предложи Урсула фон дер Лайен на Румен Радев?
/Поглед.инфо/ България отдавна говори за географското си положение като за национално предимство, но рядко е успявала да го превърне в реално политическо влияние. Сега обстановката около Черно море, отношенията Русия–Запад и новите европейски стратегически планове могат да променят това. Анализирам предупрежденията на Кузман Илиев, дилемата пред Румен Радев и възможността София да поиска собствена политическа цена за ролята, която Европа ѝ отрежда. Защото зад разговора за инвестиции стои далеч по-трудният избор: ще бъде ли България просто територия, през която преминават чужди стратегии, или държава със собствена стратегия?17.09.2026 17:03
Българинът на кредит: колко струва животът, купен с пари от утре?
/Поглед.инфо/ Никога българинът не е разполагал с толкова много възможности да получи днес онова, за което ще плаща утре. Зад тази свобода обаче възниква нова зависимост – все по-голяма част от бъдещия труд вече има определена цена и падеж. Центърът за анализи „Поглед.инфо“ проследява една тиха промяна в българския живот: как месечната вноска постепенно се превърна в мярка за възможното и защо високият доход невинаги означава финансова свобода.15.09.2026 18:07