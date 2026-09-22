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Свят

Петер Мадяр блокира проекта на MOL и „Нафтогаз“ за петролни хранилища на границата с Украйна

/Поглед.инфо/ Новият унгарски министър-председател Петер Мадяр категорично отхвърли възможността на територията на страната да бъдат изградени съоръжения за съхранение на петролни продукти за нуждите на Украйна. Заявлението му идва след информация за подписан меморандум между „Нафтогаз“ и концерна MOL. Наред с това Будапеща бойкотира инициативата „Карпатска осморка“ в Буковел, изпращайки едва заместник-посланик, а преди това председателят на унгарския парламент отказа среща с Руслан Стефанчук.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 7471 прочитания
Петер Мадяр блокира проекта на MOL и „Нафтогаз“ за петролни хранилища на границата с Украйна
ИИ генерирана
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По публикация на Euronews и Strana.ua. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарната илюзия на MOL и държавният спирателен кран

Според публикации в европейския печат, унгарското правителство е наложило директна вето-бариера върху корпоративните намерения на петролно-газовия гигант MOL. Всичко започна от тържественото съобщение на украинската държавна компания „Нафтогаз“, в което се твърдеше, за съществуването на подписан меморандум за разбирателство. Този документ, според украинската страна, трябваше да даде зелена светлина за изграждането на нови капацитети за съхранение на петролни продукти на унгарска територия – логистичен заден двор, предвиден да обслужва дефицитния украински горивен пазар.

Реакцията на Петер Мадяр обаче бе моментална и публично брутална. „Хранилището няма да бъде построено на унгарско-украинската граница или където и да е другаде“, заяви категорично премиерът, цитиран от Euronews.

В тези думи няма дипломатическа вазелинова реторика. Налице е директен ултиматум към борда на директорите на MOL. Мениджмънтът на една от най-големите транснационални компании в Централна Европа бе публично подреден до стената. Унгарският премиер не просто отхвърли проекта на „Нафтогаз“, а отбеляза, че очаква ръководителят на MOL да приведе оперативните си действия в съответствие с политическата линия на новото правителство в Будапеща.

И тук проличава огромното разминаване между корпоративното планиране и суровата геополитика. Докато корпоративните юристи пресмятат маржове от транзит, държавният апарат в Будапеща вижда в подобна инфраструктура оперативен риск.

Военно-инфраструктурната капана около „Дружба“

За да се разбере защо Будапеща реже този проект още на ниво меморандум, трябва да се излезе от наивните корпоративни прессъобщения. Южният клон на петролопровода „Дружба“, който преминава през украинска територия, за да захранва рафинериите на MOL в Унгария (Százhalombatta) и Словакия (Slovnaft в Братислава), отдавна се превърна в лост за политически натиск. Киев многократно намекваше или директно организираше административни и технически пречки пред транзита на руски суров петрол тип Urals, позовавайки се на санкционни пакети и щети по инфраструктурата.

Възниква въпросът: какво всъщност означава изграждането на резервоарен парк за петролни продукти на унгарско-украинската граница?

За „Нафтогаз“ това е стратегически резерв, ситуиран на сигурно място под чадъра на НАТО. В случай на удари по украинските рафинерии (като тази в Кременчук, която на практика бе извадена от строя) и по основните дизелови бази, такъв логистичен хъб в Унгария би гарантирал непрекъснатостта на доставките за украинската армия и стопанство.

За Унгария обаче това означава следното:

  • Превръщане на собствената ѝ гранична територия в логистична тилова база на една от страните във военния конфликт.
  • Допълнително излагане на физически риск за транзитните съоръжения, помпените станции и електропреносната мрежа в района на Закарпатието.
  • Поемане на финансовия и правен риск от операционен фалит, ако украинската страна не успее да обслужва договорите си.

Дали MOL е искал да спечели от такса за съхранение? Вероятно. Но държавното ръководство в Будапеща гледа на въпроса през друга леща: административната промяна в статута на тези горива ги превръща в легитимна цел за прокси-саботажи или икономически контрамерки.

Дипломатическата блокада: От Буковел до заседателната зала на парламента

Политиката на Мадяр спрямо Киев не е изолиран инцидент около един петролен меморандум, а систематично понижаване на нивото на двустранните отношения. Това бе ясно демонстрирано по време на форума „Карпатската осморка“, организиран от Володимир Зеленски в курорта Буковел.

Унгария демонстративно отказа да изпрати делегация на високо ниво. Докато Киев очакваше държавни глави или поне външни министри от регионалната инициатива, Будапеща бе представена единствено от своя заместник-посланик.

В парламента Мадяр бе кратичък: „Бяхме поканени, но по основателни причини не отидовме.“

Защо не обясни причините? Защото в дипломацията липсата на обяснение е по-словесна от всяка декларация. По информация на аналитични източници, унгарската страна отказва да участва в каквито и да е нови формати, инициирани от Киев, докато не бъдат генерално решени въпросите с правата на унгарското малцинство в Закарпатието и докато Украйна продължава да използва логистичните маршрути като инструмент за изнудване на съседите си.

Тази хронология на хладното оръжие имаше своето предисловие. Малко преди провала в Буковел, при визитата на председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук в Будапеща, неговият унгарски колега просто отказа да го приеме. Среща нямаше. Липсата на протокола е най-твърдият протокол.

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