Иран преминава към пълна бойна готовност, Вашингтон подготвя масиран удар

/Поглед.инфо/ Напрежението в Близкия изток достигна критични нива след информация за привеждане на иранските въоръжени сили в най-висока степен на бойна готовност. Причина за ескалацията станаха последните балистични удари на йеменските бунтовници хути срещу ключова инфраструктура в Саудитска Арабия, които предизвикаха светкавична реакция във Вашингтон. В САЩ вече се отчитат сериозни смущения в петролния пазар и рекорден скок в цените на горивата, докато Техеран обмисля окончателно оттегляне от ядреното споразумение.

По публикация на Майкъл Снайдер. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Близкият изток на прага на нова голяма военна операция

Според информация на ирански източници, цитирани от арабски и западни медии, въоръжените сили на Ислямска република Иран са поставени в пълна бойна готовност. Твърди се, че сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на страната са разработили оперативни планове за отговор на евентуални въздушни или ракетни удари.

Военната логика зад подобно мобилизиране на ресурсите е директно свързана с логистичните движения на въоръжените сили на САЩ и Израел в региона. Когато една държава вдигне нивото на готовност на ракетните си войски, това рядко е блъф – по-скоро се цели превантивно възпиране на евентуална прецизна операция на противника. В Техеран очевидно отчитат риска от бързо развиващ се въздушен сценарий, ориентиран към унищожаване на командни пунктове и инфрастуктурни обекти.

В същото време обаче трябва да се отбележи, че официалният военен протокол за бойна готовност не означава непременно автоматично започване на бойни действия. Често това е административно-оперативна мярка, с която се подсигурява сигурността на командната верига и се разсредоточават основните зенитно-ракетни комплекси (като руските С-300 или иранските Bavar-373) от постоянните им бази към резервни позиционни райони.

Йеменският вектор и ракетният удар срещу Рияд

Определящият катализатор за новия епизод на ескалация се оказа поредната масирана атака, за която се твърди, че е извършена от движението „Ансар Аллах“ (хутите). Според официално потвърдени данни от Рияд, срещу саудитската столица и рафинериите на държавния гигант Aramco в Янбу са били изстреляни балистични ракети и безпилотни летателни апарати.

Янбу е ключов логистичен възол на Червено море. Наличието на петролопроводи, водещи от Източната провинция на Саудитска Арабия към Червено море, бе замислено именно като алтернатива при евентуално затваряне на Ормузкия проток.

Когато хутите поразяват или дори само атакуват Янбу, те реално поставят под шах целия саудитски износ.

Използваните системи — твърди се, че става дума за ракети от семейството „Буркан“ и дронове „Самад“ — имат обсег над 1000 километра, което показва дълбочинна интеграция на иранските технологии в йеменския военен арсенал.

Саудитската противовъздушна отбрана (оборудвана главно с американски системи Patriot PAC-3) е принудена да изразходва скъпоструващи ракети-прихващачи за евтини безпилотни апарати, което изчерпва боеприпасите с бързи темпове.

Реакцията на Рияд бе светкавична – искане за незабавна и директна американска военна намеса.

Извънредни совалки във Вашингтон и промяна в графика на Нетаняху

Информацията за спешното завръщане на американския президент Доналд Тръмп от резиденцията Кемп Дейвид в Белия дом, както и прекъснатото пътуване на министъра на отбраната Пит Хегсет, подчертават сериозността на ситуацията. Подобни логистични маневри от страна на висшето военно командване на САЩ не са учение – те обикновено предхождат задействането на предварително одобрени оперативни планове (CONPLAN).

В медиите изтече информация, че американските посолства в целия Близък изток са издали извънредни предупреждения към своите граждани заради опасност от „непредвидена ескалация“. Този тип грама от Държавния департамент обикновено се изпраща, когато има данни за планирани въздушни удари, които могат да предизвикат асиметричен отговор от страна на проирански групировки в Ирак, Сирия или Ливан.

Същевременно беше съобщено за драстично съкращаване на визитата на израелския премиер Бенямин Нетаняху в САЩ. Според израелски медии той ще направи единствено кратко обръщение пред ООН в Ню Йорк и веднага се завръща в Тел Авив. Промяната на графика на министър-председателя по време на криза е ясен индикатор, че Израел подготвя отбранителната си система „Arrow 3“ и „David’s Sling“ за възможни едновременни ракетни залпове от няколко направления.