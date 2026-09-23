Абонирай се
Свят

Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм

/Поглед.инфо/ Стокхолм се превърна в сцена на най-абсурдния политически експеримент в Северна Европа: дясното правителство бе свалено от власт именно защото изпълни обещанията си и затегна до краен предел миграционните закони. Изборната победа на левоцентристите с минимално мнозинство се представя от брюкселските медии като срив на националистите, но сметката е без кръчмар. Когато отнемеш основния силов аргумент на опонента си, поемаш и цялата отговорност за интегрирането на паралелните общества, създавани с десетилетия. Присвояването на чужда програма без идеологическа вяра в нея не е триумф, а просто тактическо забавяне на следващата, още по-тежка криза.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 22210 прочитания
Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изборният парадокс в Стокхолм: Когато техническият успех изтрива електоралната база

Възторгът на либералните издания в Западна Европа след последните изборни резултати в Швеция изглежда не просто прибързан, а сляпо повърхностен. Според разпространените от New York Times и Politico оценки, минималната победа на блоковата коалиция около Социалдемократическата партия — осигурила си крехко мнозинство от 176 срещу 173 депутати в Риксдага — била доказателство за „счупване на вълната“ на десния популизъм. Това е удобна за Брюксел интерпретация, която обаче съзнателно спестява логическия механизъм на случилото се.

Шведските демократи не загубиха подкрепа заради идеологически фалит, нито заради възраждането на някаква наивна вяра в мултикултурализма. Тъкмо обратното. Те станаха жертва на факта, че правителството на Улф Кристерсон, разчитащо на тяхната парламентарна подкрепа, фактически реализира най-радикалните им искания.

Когато държавата затвори кранчето на социалния туризъм, нормативната криза изчезна от първите страници на вестниците. А когато един проблем спре да произвежда codex на ежедневния страх, избирателят – по чисто прагматични, битови причини – започва отново да се вглежда в социалните разходи, здравеопазването и данъците. Прагматичният консерватор свърши черната работа на системата, прочисти терена, и бе отстранен от ползвателите на новия административен комфорт.

Нека припомним сухата хронология. През 2015 г., по време на пика на бежанския натиск към Европа, Швеция поемаше един от всеки осем кандидати за убежище в Европейския съюз. При непридружените непълнолетни пропорцията достигна абсурдните 33%. Към днешна дата около 20% от цялото население на тази скандинавска държава е родено извън нейните граници, като половината от тези хора произхождат от държави извън европейския континент.

Тази демографска инжекция бе извършена без каквато и да е застраховка за сигурността. Резултатът не беше „обогатяване“, а капсулиране. Градове като Малмё, Гьотеборг и крайградските зони на Стокхолм (като Ринкебю и Тенста) се превърнаха в анклави, управлявани от кланови структури, където държавното присъствие се изчерпва със силово влизане на спецчастите.

Административната затворническа решетка: Как Кристерсон пренаписа правилата за пребиваване

В периода 2022–2025 г. кабинетът на Кристерсон задейства цяла серия от законови лостове, за да превърне Швеция от „мека за бежанци“ в най-недружелюбната дестинация за търсещите хуманитарен статут. Както отбелязват експерти по международно право, промяната не беше козметична, а системна.

Първо, прекрати се практиката за автоматично даване на постоянни разрешения за пребиваване. Те бяха заменени с временни статути, подлежащи на постоянно препотвърждаване.

Второ, от 1 април 2025 г. бе радикално пресечена вратичката, при която отхвърлен кандидат за убежище можеше да остане в страната, като просто си намери формална работа без напускане на територията.

Трето, от юни 2026 г. минималният срок за пребиваване, необходим за кандидатстване за шведски паспорт, скача от пет на осем години. Към това се добавят задължителни тестове по шведски език, познаване на местното законодателство и доказуем минимален доход, гарантиращ липса на зависимост от социалните служби.

Статистиката потвърждава този суров завой.

ГодинаМолби за убежище в ШвецияОдобрени молби (приблизително)
2019 г.над 20 000~45%
2022 г.~14 000~35%
2025 г.6 700под 25%

Швеция се срина до дъното на класацията в ЕС по брой приети молби за убежище на глава от населението.

И тук изплува политическата ирония. Лидерът на Социалдемократите Магдалена Андерсон разбра, че за да оцелее, трябва просто да открадне лозунгите на опонентите си. Тяхното послание бе преформулирано: „Ние също можем да бъдем строги, но без да разваляме фасадата на социалната държава“. Подмененият разказ проработи. Но той работи само до момента, в който новата коалиция трябва наистина да управлява.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Проф. Нина Дюлгерова: Старият европейски модел се пропуква – от Берлин и Париж до София
Европа

Проф. Нина Дюлгерова: Старият европейски модел се пропуква – от Берлин и Париж до София

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с проф. Нина Дюлгерова поставяме един въпрос, който вече не може да бъде заобикалян: кой всъщност губи позиции в новото международно пренареждане? Говорим за Русия след изборите, тежкия политически удар срещу управляващите в Германия, възхода на AfD, променящата се реторика на Марин льо Пен и президентската битка в България. Европа продължава конфронтационния курс, но европейските избиратели все по-често изпращат различни сигнали. Какво идва след това и докъде може да стигне разривът между управляващи и общества?

25.09.2026 17:30
Вашингтон стяга примката около Бразилия: Подготовка за смяна на режима или директен военен натиск?
Свят

Вашингтон стяга примката около Бразилия: Подготовка за смяна на режима или директен военен натиск?

/Поглед.инфо/ Съединените щати разгръщат мащабна хибридна операция срещу Бразилия в навечерието на президентските избори през 2026 г. Целта е свалянето на Лула да Силва и разгрома на БРИКС в Латинска Америка. Анализът разкрива финансовите лостове, офанзивата на Държавния департамент, ролята на технологичните гиганти от Силициевата долина и подготвяните военни сценарии под претекст за борба с наркокартелите.

25.09.2026 17:30
Руските удари срещу украинските центрове за данни: Анализатори посочват пренасочване на ударите към дигиталния гръбнак на ВСУ
Свят

Руските удари срещу украинските центрове за данни: Анализатори посочват пренасочване на ударите към дигиталния гръбнак на ВСУ

/Поглед.инфо/ Серията от ракетни и дрон удари срещу ключови центрове за данни в Киевска област бележи качествено нов етап в конфронтацията. Засегнатите съоръжения на „Киевстар“, „Парков“ и „Ню-Телко“ изпълняват не просто цивилни функции, а осигуряват критична изчислителна мощ и криптиран трафик за въоръжените сили на Украйна и специалните служби. Анализираме задкулисието на тази кампания, дупките в противовъздушната отбрана и реалните технически последици за фронта и икономиката.

25.09.2026 17:15
Сривът в Буковел: Опитът на Киев да сглоби „Карпатска осморка“ приключи с дипломатически бойкот
Свят

Сривът в Буковел: Опитът на Киев да сглоби „Карпатска осморка“ приключи с дипломатически бойкот

/Поглед.инфо/ Поредният дипломатически маньовър на Киев за изграждане на нов регионален блок – така наречената „Карпатска осморка“ – претърпя сериозен отпор още при организирането си в Буковел. Вместо планираната демонстрация на монолитна подкрепа, срещата оголи дълбоки структурни и икономически противоречия между Украйна и нейните непосредствени съседски държави. Отказът на ключови регионални играчи да изпратят висши представители, съчетан с откровения бойкот от страна на Унгария, показва растящо изтощение спрямо непрекъснатите финансови и инфраструктурни искания на украинското ръководство.

25.09.2026 17:05
Алгоритмична екзекуция в Газа: Израелските офицери проговориха за софтуера, който чака „татко да си дойде у дома“
Свят

Алгоритмична екзекуция в Газа: Израелските офицери проговориха за софтуера, който чака „татко да си дойде у дома“

/Поглед.инфо/ Прожекцията на документалния филм „НАЗА“ на фестивала във Венеция не просто предизвика 25-минутни аплодисменти, а разголи най-дълбокия институционален разпад в израелската военна машина. Докато министрите в Тел Авив крещят за „държавна измяна“, анонимните показания на офицери от Единица 8200 потвърждават нещо далеч по-страшно: превръщането на войниците в оператори на изкуствен интелект, който изчислява човешкия живот като математическа фира. Анализ на скритите алгоритми на войната.

25.09.2026 16:50
Латвия пред финансов блокаж за военния полигон „Селия“ заради решение на Евростат
Свят

Латвия пред финансов блокаж за военния полигон „Селия“ заради решение на Евростат

/Поглед.инфо/ Изграждането на най-големия военен полигон в Балтийските страни – „Селия“ в Латвия – е изправено пред сериозни финансови и административни затруднения. Причината е становище на Евростат, което забранява използването на извънбюджетни схеми за публично-частно партньорство при военна инфраструктура от такъв тип. Това поставя правителството в Рига пред тежък избор: или да натовари прекомерно текущия си отбранителен бюджет, свивайки разходите за превъоръжаване, или да забави реализацията на ключовия за НАТО обект.

25.09.2026 16:40
Смъртта на генерал Ратко Младич: Медицинска палиация или планирано ликвидиране на свидетели
Свят

Смъртта на генерал Ратко Младич: Медицинска палиация или планирано ликвидиране на свидетели

/Поглед.инфо/ Смъртта на бившия командир на Въоръжените сили на Република Сръбска генерал Ратко Младич в ареста на ООН в Схевенинген задейства познат механизъм от процедурни забавяния, токсикологична мъгла и медицински съмнения. Използването на фентанилови пластири при липса на болкови симптоми, спирането на инсулиновата терапия и задържането на тялото в продължение на дни повдигат въпроси за действителния режим в затворите на Международния остатъчен механизъм. Анализът разглежда фактите около казуса, медицинските протоколи и съдбата на Радован Караджич.

25.09.2026 16:30
Лавров предаде на Гутериш руския доклад за Буча с искане за пълно разследване от ООН
Свят

Лавров предаде на Гутериш руския доклад за Буча с искане за пълно разследване от ООН

/Поглед.инфо/ В кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк руският външен министър Сергей Лавров връчи на генералния секретар Антониу Гутериш специализиран доклад относно събитията в Буча от пролетта на 2022 г. Документът, подготвен от т.нар. Международен обществен трибунал, настоява за официално разследване от страна на Секретариата на ООН. Москва за пореден път повдига въпроса за липсата на официално предоставен списък с имената на загиналите, свързвайки казуса с необходимостта от по-широка реформа в административните апарати на международната организация.

25.09.2026 16:15