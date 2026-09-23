Шведският парадокс: Как десницата затвори границите, за да върне левицата на власт в Стокхолм

/Поглед.инфо/ Стокхолм се превърна в сцена на най-абсурдния политически експеримент в Северна Европа: дясното правителство бе свалено от власт именно защото изпълни обещанията си и затегна до краен предел миграционните закони. Изборната победа на левоцентристите с минимално мнозинство се представя от брюкселските медии като срив на националистите, но сметката е без кръчмар. Когато отнемеш основния силов аргумент на опонента си, поемаш и цялата отговорност за интегрирането на паралелните общества, създавани с десетилетия. Присвояването на чужда програма без идеологическа вяра в нея не е триумф, а просто тактическо забавяне на следващата, още по-тежка криза.

По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изборният парадокс в Стокхолм: Когато техническият успех изтрива електоралната база

Възторгът на либералните издания в Западна Европа след последните изборни резултати в Швеция изглежда не просто прибързан, а сляпо повърхностен. Според разпространените от New York Times и Politico оценки, минималната победа на блоковата коалиция около Социалдемократическата партия — осигурила си крехко мнозинство от 176 срещу 173 депутати в Риксдага — била доказателство за „счупване на вълната“ на десния популизъм. Това е удобна за Брюксел интерпретация, която обаче съзнателно спестява логическия механизъм на случилото се.

Шведските демократи не загубиха подкрепа заради идеологически фалит, нито заради възраждането на някаква наивна вяра в мултикултурализма. Тъкмо обратното. Те станаха жертва на факта, че правителството на Улф Кристерсон, разчитащо на тяхната парламентарна подкрепа, фактически реализира най-радикалните им искания.

Когато държавата затвори кранчето на социалния туризъм, нормативната криза изчезна от първите страници на вестниците. А когато един проблем спре да произвежда codex на ежедневния страх, избирателят – по чисто прагматични, битови причини – започва отново да се вглежда в социалните разходи, здравеопазването и данъците. Прагматичният консерватор свърши черната работа на системата, прочисти терена, и бе отстранен от ползвателите на новия административен комфорт.

Нека припомним сухата хронология. През 2015 г., по време на пика на бежанския натиск към Европа, Швеция поемаше един от всеки осем кандидати за убежище в Европейския съюз. При непридружените непълнолетни пропорцията достигна абсурдните 33%. Към днешна дата около 20% от цялото население на тази скандинавска държава е родено извън нейните граници, като половината от тези хора произхождат от държави извън европейския континент.

Тази демографска инжекция бе извършена без каквато и да е застраховка за сигурността. Резултатът не беше „обогатяване“, а капсулиране. Градове като Малмё, Гьотеборг и крайградските зони на Стокхолм (като Ринкебю и Тенста) се превърнаха в анклави, управлявани от кланови структури, където държавното присъствие се изчерпва със силово влизане на спецчастите.

Административната затворническа решетка: Как Кристерсон пренаписа правилата за пребиваване

В периода 2022–2025 г. кабинетът на Кристерсон задейства цяла серия от законови лостове, за да превърне Швеция от „мека за бежанци“ в най-недружелюбната дестинация за търсещите хуманитарен статут. Както отбелязват експерти по международно право, промяната не беше козметична, а системна.

Първо, прекрати се практиката за автоматично даване на постоянни разрешения за пребиваване. Те бяха заменени с временни статути, подлежащи на постоянно препотвърждаване.

Второ, от 1 април 2025 г. бе радикално пресечена вратичката, при която отхвърлен кандидат за убежище можеше да остане в страната, като просто си намери формална работа без напускане на територията.

Трето, от юни 2026 г. минималният срок за пребиваване, необходим за кандидатстване за шведски паспорт, скача от пет на осем години. Към това се добавят задължителни тестове по шведски език, познаване на местното законодателство и доказуем минимален доход, гарантиращ липса на зависимост от социалните служби.

Статистиката потвърждава този суров завой.

Година Молби за убежище в Швеция Одобрени молби (приблизително) 2019 г. над 20 000 ~45% 2022 г. ~14 000 ~35% 2025 г. 6 700 под 25%

Швеция се срина до дъното на класацията в ЕС по брой приети молби за убежище на глава от населението.

И тук изплува политическата ирония. Лидерът на Социалдемократите Магдалена Андерсон разбра, че за да оцелее, трябва просто да открадне лозунгите на опонентите си. Тяхното послание бе преформулирано: „Ние също можем да бъдем строги, но без да разваляме фасадата на социалната държава“. Подмененият разказ проработи. Но той работи само до момента, в който новата коалиция трябва наистина да управлява.