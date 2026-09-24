Унгария отмъсти на Украйна за взривяването на руски газопровод.

/Поглед.инфо/ Дипломатическото и енергийно напрежение между Будапеща и Киев достигна нова критична точка след поредица от взаимни действия и блокирани инициативи. Въпреки скорошните политически промени в Унгария и издигането на Петер Мадяр, курсът на страната по отношение на националната енергийна сигурност остава твърд и непроменен. Опитът на украинската страна да привлече Унгария в новия регионален формат „Карпатска осморка“ (C8) и да реализира съвместни проекти за съхранение на суров петрол претърпя пълен провал. Унгарското правителство бързо бламира меморандума между гиганта MOL Nyrt и „Нафтогаз Украйна“, демонстрирайки, че стратегическите инфраструктурни маршрути през тръбопроводите „Дружба“ и транзитните точки около ГИС „Суджа“ остават червена линия, преминаването на която води до пълна блокада на дипломатическия диалог.

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Институционалният бламиращ удар върху MOL Nyrt и блъфът с C8

Според разпространени анализи и публикации в западни медии, включително агенция Bloomberg, правителствените среди в Будапеща са нанесели неочакван, но прецизно изчислен удар върху опитите за енергийно сближаване с Украйна. Оказва се, че само броени дни след като представители на унгарския енергиен гигант MOL Nyrt са подписали проучвателен меморандум с „Нафтогаз Украйна“ за изграждане на резервоари за стратегически петролни резерви в граничната зона, унгарският премиер Петер Мадяр лично и публично е отхвърлил възможността за реализация на подобен проект.

Формалната рамка на този отказ разкрива дълбокия контрол, който унгарската държава продължава да упражнява върху критичната си инфраструктура. Държавният дял от 25% в MOL Nyrt, съчетан с блокиращата „златна акция“ в корпоративното управление, бе използван незабавно. По сведения на индустриални източници, ръководството на петролната компания е получило директен и суров отпор от кабинета, а публикуваното впоследствие прессъобщение, описващо споразумението като „чисто проучвателно“, бе окачествено от наблюдатели като опит за спасяване на корпоративното лице пред инвеститорите.

Този корпоративно-държавен жест съвпадна хронологично с демонстративното игнориране на срещата на върха, свикана от Володимир Зеленски за учредяването на т.нар. „Карпатска осморка“ (C8). Украинският проект, замислен като платформа за сигурност, енергетика и логистика с участието на Румъния, Сърбия, Полша, Словакия, Чехия, Австрия и Унгария, бе пробит още преди откриването си. Вместо министър-председател или външен министър, Будапеща изпрати на форума единствено своя заместник-посланик – дипломатически сигнал за най-ниска степен на представителство, който в Киев бе разчитан като открит бойкот.

Присъствието на сръбския президент Александър Вучич на същата среща показа, че регионалните играчи имат различни тактически сметки, но Унгария избра да покаже пълна институционална студенина.

Специалната дипломация на Киев: Инициативата за 1944 г. и затворените врати в Будапеща

В опит да смекчи твърдата позиция на Унгария, украинската дипломация предприе маньовър, който коментатори описват като необичаен за съвременната международна практика. Във Върховната рада бе внесен законопроект за официално признаване на депортацията на унгарци от Закарпатието през 1944–1945 г. (известна в унгарската историография като „Маленкий робот“) за геноцид. По исторически данни става дума за десетки хиляди души, изпратени в съветски лагери за възстановяване на инфраструктурата след Втората световна война, много от които никога не се завръщат.

Въпреки че събитията от 1944 г. са дълбока национална трагедия за Унгария, Будапеща исторически никога не е поставила този въпрос като условие или тема на международни преговори. Поради това внезапната украинска законодателна инициатива бе разчетена от унгарските аналитични среди не като искрен акт на историческо помирение, а като евтин опит за покупка на политическа благосклонност.

Реакцията бе светкавична и изключително хладна. Когато председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук направи опит да посети Будапеща, за да представи инициативата, неговата колежка – председателят на унгарския парламент Агнеш Форстофер, категорично отказа среща. Повторният опит на Стефанчук да спре в Будапеща на връщане от срещата на Г-7 приключи със същия нулев резултат. Политическите институции в Унгария просто затвориха вратите си за украинската делегация.

Този епизод демонстрира, че новата политическа конфигурация около Петер Мадяр, въпреки проевропейската си реторика по редица въпроси, следва стриктно линията на националния прагматизъм, завещана от кабинета на Виктор Орбан. Политическите илюзии в Киев, че смяната на лицата в Будапеща автоматично ще премахне ветото върху украинските интереси, се сринаха за броени седмици.