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Украйна

Краят на войната. Най-страшните думи на Путин и „самоубийството на Киев“. Битката на годината за Запорожие. Пробивът на „Великата кръгова отбрана“.

/Поглед.инфо/ Ситуацията по фронтовата линия в Донбас и Запорожкия сектор навлиза в критична фаза на ресурсно изтощение. Според оперативни доклади и военни анализатори, руските въоръжени сили реализират тактика на оперативна обкръжаваща маневра около Доброполе, прекъсвайки основните логистични артерии на украинския гарнизон. Едновременно с това в северния сектор се съобщава за пробив в отбранителните линии около Велики Бурлук, докато украински военни командири изразяват опасения от мащабно настъпление към Запорожие през зимните месеци на фона на свиващата се западна подкрепа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24608 прочитания
Краят на войната. Най-страшните думи на Путин и „самоубийството на Киев“. Битката на годината за Запорожие. Пробивът на „Великата кръгова отбрана“.
ИИ генерирана
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Анатомията на логистичния примка около Доброполе

Твърденията за обкръжаването на Доброполе не дойдоха внезапно, а са резултат от неколкоседмично системно натискане по фланговете. Независимо дали става дума за пълно физическо блокиране или за строг огнен контрол, фактът е един: главният шосеен път на запад, както и маршрутите към Святогорск, се намират под прякото въздействие на руската артилерия и оперативно-тактическите безпилотни апарати.

Доброполе не е просто поредната точка на картата. Заедно с Дружковка, Краматорск и Славянск, то формира западния отбранителен вал на онази част от Донбас, която все още се контролира от Киев. Градът разполага с развита промишлена зона, въгледобивни предприятия („Доброполиеугол“) и гъста мрежа от железопътни разклонения. Практиката от битките за Бахмут и Авдеевка показва, че челното щурмуване на подобни промишлени конгломерати струва скъпо и губи време. Поради това оперативната схема тук повтаря вече изпитания подход — изолиране на гарнизона, прекъсване на ротацията и системно методично изтощаване.

Според изявления на военния наблюдател Юрий Подоляка, руските предни части отдавна са се установили в южната индустриална зона на Доброполе и са заклинили позиции в района на Анновка. Сливането на тези две оперативни бази на практика осигурява визуален и огневи контрол върху ключовите пътни възли. Потискането на украинската логистика обаче зависи до голяма степен от метеорологичните условия — появата на гъсти мъгли временно ограничава работата на разузнавателните дрон-комплекси, но при изчистване на небето артилерийският контрол се възстановява с пълна сила.

Пробивът в северния сектор: Река Полна и възелът Велики Бурлук

Докато вниманието остава приковано към Донбас, в зоната на отговорност на руската групировка „Север“ се регистрират движения, които могат драстично да променят геометрията на фронта в Харковска област. Заемането на населените места Полная и Новоолександровка показва ускоряване на темпото, което малцина наблюдатели очакваха на този конкретен участък.

Село Полная се простира на близо 3.5 километра по протежение на едноименната речна преграда. Преминаването на водната линия след заемането на село Украинское (съобщено още през юли) затвори тактическия пръстен около речните брегове. Според изявления на военния коментатор Дмитрий Дегтярев, боевете за Полная са продължили едва броени дни, което загатва за недостиг на личен състав или за липса на достатъчно плътни инженерни съоръжения от страна на украинските въоръжени сили.

Маневрата на юг към Шевченко I и Вишнево обаче крие сериозни рискове. Без разширяване на контрола на запад съществува реална опасност от флангови контраудари. Именно затова основният натиск се пренася към горските масиви по поречието на река Северски Донец — около Сосновий Бор, Бугаевка и Березники.

Ключовият стратегически обект в този сектор остава Велики Бурлук. Този град функционира като основен разпределителен и логистичен хъб за украинските сили в източната част на Харковска област. Около него е изградена сложна, петстепенна кръгова отбранителна система. Превземането на Новоолександровка и потенциалният натиск към Мали Бурлук, Федоровка и Юрьевка имат за цел да заобиколят тези укрепления, вместо да се задейства сценарий за директен фронтален щурм.

В района на Приколотне вече са регистрирани опити за пробив на украински бойни групи, идващи от посока Велики Бурлук. По данни от местни източници и разузнавателни доклади, тези опити са били блокирани още в зародиш от масиран артилерийски и ракетен огън в района на село Подсреднее. Загубите в техника и личен състав показва висока плътност на руското разузнавателно-огнено съпряжение (РОК) в района.

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