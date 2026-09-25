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Европа

Нацисткото наследство на германската разузнавателна служба BND

/Поглед.инфо/ В германския парламент подготвят най-радикалната реформа на Федералната разузнавателна служба (BND) от нейното създаване насам, сочат изтекли чернови на законопроект, изготвен от Федералното канцлерство и публикуван от телевизионните канали WDR и NDR съвместно с вестник Süddeutsche Zeitung. Предвижда се трансформирането на службата от аналитично-информационен орган в оперативна структура с право да извършва саботажни действия извън страната, да нахлува в частни домове без съдебна заповед, да използва лицево разпознаване и масово обработване на данни чрез изкуствен интелект. На фона на интензивна медийна кампания, приписваща саботажни прояви в енергетиката на чужди държави, правителството в Берлин се опитва да премахне досегашните правни и оперативни ограничения пред разузнаването. Тази промяна в доктрината обаче не може да бъде разбрана изолирано от историческия генезис на BND — институция, изградена след Втората световна война от американските служби върху кадровата основа на Вермахта и СС.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10027 прочитания
Нацисткото наследство на германската разузнавателна служба BND
ИИ генерирана
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Законодателният обрат в Берлин: От събиране на данни към офанзивен саботаж

Публикуването на черновите от законопроекта на Федералното канцлерство, водено от Нина Варкен, разкрива намерение за пълно преформатиране на правния статут на BND (Bundesnachrichtendienst). Според огласените документи, разузнавателната служба трябва да получи възможности за провеждане на т.нар. „активни мерки“ зад граница, включително хакерски контраофанзиви и физически саботажни действия срещу чужда инфраструктура, квалифицирана от Берлин като враждебна. Досегашният правен рамков акт ограничаваше BND предимно в пределите на външнополитическия анализ, обработката на открити и агентурни източници и съставянето на доклади за федералното правителство.

Натискът за законодателната промяна бе публично артикулиран още през есента на 2024 г. По време на годишното изслушване в Бундестага тогавашният шеф на BND Бруно Кал, заедно с ръководителите на вътрешното разузнаване (BfV) и военното контраразузнаване (MAD), поискаха премахване на оперативните „вързани ръце“. Председателят на парламентарната комисия за контрол над службите Марк Хенрихман тогава отбеляза пред агенция АФП, че страната се намира в състояние на хибриден конфликт, изискващ ревизия на правните норми.

Законопроектът предвижда интегрирането на системи с изкуствен интелект за автоматизирано засичане и анализ на големи масиви от данни (Big Data), както и задвижването на биометрични технологии за разпознаване на лица в реално време.

Проникване без съдебен контрол и прецедентът с неприкосновеността на дома

Най-оспорваният елемент в предложения документ отменя необходимостта от предварително съдебно разрешение при провеждане на спецоперации за монтиране на подслушвателни устройства и софтуер за проследяване в частни имоти. Според разкритията на Süddeutsche Zeitung, агентите на BND ще могат да влизат в жилищни помещения и да инсталира специално оборудване единствено по разпореждане на ръководството на службата или на канцлерството, заобикаляйки съдебния контрол, заложен в член 13 от Основния закон на ФРГ (Grundgesetz).

Юридически експерти в Германия вече посочват, че подобна вратичка заличава разликата между външно разузнаване и полицейска служба за вътрешна сигурност. Представители на управляващата коалиция обосновават мярката с нуждата от „бързина при неутрализиране на критични заплахи“. Твърди се, че Германия е изостанала спрямо съюзниците си от НАТО по отношение на оперативната самостоятелност, което налагало спешна компенсация чрез разширяване на дискрецията на агентите.

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