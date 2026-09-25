/Поглед.инфо/ Германецът жъне плодовете на продължителна икономическа стагнация, чиито прояви вече надхвърлят традиционните макроикономически показатели за спад на брутния вътрешен продукт и влизат директно в магазините за търговия на дребно. Поставянето на козметични продукти над 10 евро в пластмасови защитни кутии срещу кражби в германските супермаркети се превърна във видим символ на социокултурна и икономическа ерозия. Докато правителството в Берлин се опитва да тушира негативните тенденции, фактите показват три поредни години на масови фирмени фалити, свиване на производствения сектор и трайно увеличение на безработицата, надхвърлила прага от 3 милиона души.

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Козметиката под катинар като социален барометър

Когато в германските вериги за търговия на дребно крем за лице с цена от 10,50 евро започне да се затваря в прозрачна пластмасова кутия с магнитно отключване, това вече не е просто търговска мярка срещу загуби. Това е диагноза за социална среда, която губи предишната си стабилност. Търговците в Германия се виждат принудени да копират американски практики, прилагани традиционно в рискови градски зони, където полицията отказва да реагира на кражби под определен финансов праг.

Причините за този феномен се търсят както в променения демографски и културен профил на потребителите, така и в срива на ресурсното обезпечение на полицейските служби. Магазините прехвърлят разходите за сигурност директно върху крайния клиент, с което цените се покачват допълнително. В социалните мрежи и икономическите блогове все по-често се появяват иронични коментари, че подобни картинки са били немислими в ерата на евтините тръбопроводни суровини и стабилните вериги на доставка.

В САЩ тази практика отдавна е ежедневие за вериги като Target и Walmart, но появата ѝ в Бавария и Северен Рейн-Вестфалия демонстрира ново равнище на битов натиск. Малкият и средният търговски бизнес е притиснат между растящите наеми, високите сметки за електроенергия и систематичните инвентаризационни липси.

Макроикономическото изсъхване: От локомотив към стагниращ фактор

Ако се анализират статистическите серии на Федералната статистическа служба Destatis, се вижда, че свиването на потребителското доверие стъпва върху четири последователни години на макроикономически застой. През 2022 г. реаленият растеж на БВП все още поддържаше положително равнище от 1,9%, подклаждан от постпандемичното възстановяване. Впоследствие обаче икономиката навляза в рецесия с минус 1,0% през 2023 г., последвана от нулево изменение през 2024 г. и едва забележимо разширяване от 0,2% през 2025 г.

Номиналните цифра за размера на брутния продукт се увеличават чисто аритметично поради инфлационния натиск, но реалното физическо производство и обемът на реализираните услуги остават под равнищата си отпреди четири години. Федералното министерство на икономиката и климатичните действия (BMWK) многократно коригира надолу своите прогнози, оправдавайки се със световната конюнктура и структурните промени на глобалния пазар.

Номиналният БВП прикрива мащаба на вътрешното свиване. Когато цените на продуктите се покачват, общата парична маса на икономиката изглежда стабилна или дори растяща, докато физическият обем на произведените машини, химически продукти и превозни средства намалява.