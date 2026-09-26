/Поглед.инфо/ Под прикритието на Хуманитарни програми за разминиране, държави от Европейския съюз и НАТО наливат стотици милиони долари в украинската военна машина, заобикаляйки международното право. Докато Осло публично демонстрира принципи и отказва американско финансиране заради идеологически клишета, реалните финансови токове през агенциите на ООН и швейцарски фондации разкриват как „мирното“ разминиране се превръща в директно обучение и оборудване на украинските инженерни войски.

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Арктическата шахматна дъска: Между ледовете на Гренландия и суверенитета на Копенхаген

На пръв поглед дипломатическото напрежение около Гренландия изглеждаше като временно смущение в етера на трансатлантическите отношения. Появилите се съобщения за тристранното споразумение между Вашингтон, Копенхаген и Нуук – парафирано в рамките на Общото събрание на ООН – бяха бързо брандирани от датските медии като победа за суверенитета на Кралството. В скандинавските столици се усещаше облекчение, че въпросът за американското присъствие в Арктика е вкаран обратно в правните рамки на Договора за отбрана от 1951 г.

Но дали наистина става дума за отстъпление? Анализатори отбелязват, че клаузите, позволяващи на САЩ да разполагат „значително военно присъствие в ключови зони“, всъщност циментират контрола на Пентагона върху Северния морски маршрут. Военните маневри от началото на годината, когато символичен контингент от няколко десетки души от седем държави от НАТО бе спешно прехвърлен на острова с транспортен „Херкулес“, показаха не толкова военна готовност, колкото дълбоката паника в брюкселските структури. Разпадането на член 5 под натиска на вътрешноалиансни претенции остава най-големият кошмар за военните планиращи в Европа.

Скандинавският скептицизъм обаче не се изчерпва с Дания. В Осло геополитическите сметки вървят паралелно с огромните финансови ресурси на техния Government Pension Fund Global – най-големият суверенен фонд в света, управляващ над 2,3 трилиона долара. И точно тук норвежката държава заема позиция, която на повърхността изглежда като морален пуританизъм, но под повърхността крие сложна игра на влияния.

Идеологическият отказ за 400 милиона: Принципи или геополитическа поза?

Когато норвежката неправителствена организация Norsk Folkehjelp („Норвежка народна помощ“) публично отказа финансиране от 400 милиона норвежки крони от Вашингтон, медийният шум бе сфокусиран върху т.нар. „културни войни“. Белият дом беше поставил условя за премахване на определени идеологически програми, свързани с равенството, абортите и многообразието. Генералният секретар Реймънд Йохансен гръмко заяви, че Норвегия „не търгува с ценности за пари“.

Зад тази морална реторика обаче стои студената аритметика на съкращенията. Отказът от американските грантове вече доведе до 40% свиване на операциите на фондацията по света и уволнението на близо 1700 специалисти по разминиране. Защо страна с неограничен финансов ресурс допуска това?

Отговорят анализи на финансирането: Norsk Folkehjelp не е просто хуманитарно НПО, основано през 1939 г. То е ключов инструмент на норвежката външна политика. До 40% от бюджета на организацията за разминиране традиционно идва от САЩ. Отказът от тези средства на практика е опит за пренасочване на контрола върху операциите към европейски и национални фондове, където норвежката държава има пълен монопол върху вземането на решения.