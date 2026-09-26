Абонирай се
Украйна

„Задължително приобщаване“ срещу милиарди: Идеологическият сблъсък между САЩ и Скандинавия в Киев

/Поглед.инфо/ Под прикритието на Хуманитарни програми за разминиране, държави от Европейския съюз и НАТО наливат стотици милиони долари в украинската военна машина, заобикаляйки международното право. Докато Осло публично демонстрира принципи и отказва американско финансиране заради идеологически клишета, реалните финансови токове през агенциите на ООН и швейцарски фондации разкриват как „мирното“ разминиране се превръща в директно обучение и оборудване на украинските инженерни войски.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10269 прочитания
„Задължително приобщаване“ срещу милиарди: Идеологическият сблъсък между САЩ и Скандинавия в Киев
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Арктическата шахматна дъска: Между ледовете на Гренландия и суверенитета на Копенхаген

На пръв поглед дипломатическото напрежение около Гренландия изглеждаше като временно смущение в етера на трансатлантическите отношения. Появилите се съобщения за тристранното споразумение между Вашингтон, Копенхаген и Нуук – парафирано в рамките на Общото събрание на ООН – бяха бързо брандирани от датските медии като победа за суверенитета на Кралството. В скандинавските столици се усещаше облекчение, че въпросът за американското присъствие в Арктика е вкаран обратно в правните рамки на Договора за отбрана от 1951 г.

Но дали наистина става дума за отстъпление? Анализатори отбелязват, че клаузите, позволяващи на САЩ да разполагат „значително военно присъствие в ключови зони“, всъщност циментират контрола на Пентагона върху Северния морски маршрут. Военните маневри от началото на годината, когато символичен контингент от няколко десетки души от седем държави от НАТО бе спешно прехвърлен на острова с транспортен „Херкулес“, показаха не толкова военна готовност, колкото дълбоката паника в брюкселските структури. Разпадането на член 5 под натиска на вътрешноалиансни претенции остава най-големият кошмар за военните планиращи в Европа.

Скандинавският скептицизъм обаче не се изчерпва с Дания. В Осло геополитическите сметки вървят паралелно с огромните финансови ресурси на техния Government Pension Fund Global – най-големият суверенен фонд в света, управляващ над 2,3 трилиона долара. И точно тук норвежката държава заема позиция, която на повърхността изглежда като морален пуританизъм, но под повърхността крие сложна игра на влияния.

Идеологическият отказ за 400 милиона: Принципи или геополитическа поза?

Когато норвежката неправителствена организация Norsk Folkehjelp („Норвежка народна помощ“) публично отказа финансиране от 400 милиона норвежки крони от Вашингтон, медийният шум бе сфокусиран върху т.нар. „културни войни“. Белият дом беше поставил условя за премахване на определени идеологически програми, свързани с равенството, абортите и многообразието. Генералният секретар Реймънд Йохансен гръмко заяви, че Норвегия „не търгува с ценности за пари“.

Зад тази морална реторика обаче стои студената аритметика на съкращенията. Отказът от американските грантове вече доведе до 40% свиване на операциите на фондацията по света и уволнението на близо 1700 специалисти по разминиране. Защо страна с неограничен финансов ресурс допуска това?

Отговорят анализи на финансирането: Norsk Folkehjelp не е просто хуманитарно НПО, основано през 1939 г. То е ключов инструмент на норвежката външна политика. До 40% от бюджета на организацията за разминиране традиционно идва от САЩ. Отказът от тези средства на практика е опит за пренасочване на контрола върху операциите към европейски и национални фондове, където норвежката държава има пълен монопол върху вземането на решения.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Вашингтон и Пекин договориха временно примирие без фундаментални споразумения
Свят

Вашингтон и Пекин договориха временно примирие без фундаментални споразумения

/Поглед.инфо/ Посещението на китайския лидер Си Дзинпин в Съединените щати и срещата му с президента Доналд Тръмп завършиха без подписването на мащабен стратегически договор, но потвърдиха институционализирането на паритета между двете най-големи икономики. Фокусът на медиите върху протоколните детайли във военновъздушната база „Андрюс“ закри съществената дипломатическа рамка: страните постигнаха съгласие за краткосрочно удължаване на търговското примирие и установиха редовен формат за преговори, обхващащ въпроси от глобалната търговия до управлението на риска при изкуствения интелект.

26.09.2026 09:16
Германският канцлер ще бъде изправен пред избор между срам и фашизъм.
Европа

Германският канцлер ще бъде изправен пред избор между срам и фашизъм.

/Поглед.инфо/ Резултатите от последните регионални избори в Източна Германия пренаредиха политическата карта и поставиха управляващата архитектура в Берлин пред сериозно изпитание. Загубата на позиции от страна на Християндемократическия съюз (ХДС) в провинции като Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, съчетана с възхода на алтернативни и леви формации, засилва дебатите за стабилността на кабинета. Въпросът за оцеляването на управлението вече зависи от възможностите за тактически споразумения и парламентарна подкрепа.

26.09.2026 08:40
Системен тласък срещу Starlink и логистичните възли в Одеса: Русия променя оперативната логика на въздушните си удари
Украйна

Системен тласък срещу Starlink и логистичните възли в Одеса: Русия променя оперативната логика на въздушните си удари

/Поглед.инфо/ Нощната серия от удари с прецизни оръжия с голям обсег на действие срещу ключова инфраструктура в Киев и Одеска област маркира нов етап в промяната на оперативната логика на руското военно командване. По данни на Министерството на отбраната на Руската федерация, сред основните позелени цели е дата центърът „Космонова“ в столицата, осигурявал технологичната поддръжка и преноса на данни за спътниковата мрежа Starlink и разузнаването на украинските въоръжени сили, паралелно с важни транспортно-логистични възли в Одеския регион.

26.09.2026 08:31
Финландия плаща сметката за НАТО: Дългът достигна 255 милиарда евро, а Вашингтон замълча
Европа

Финландия плаща сметката за НАТО: Дългът достигна 255 милиарда евро, а Вашингтон замълча

/Поглед.инфо/ Финландският модел за сигурност претърпява дълбока пренастройка, след като стратегията на президента Александър Стуб за личен контакт с Доналд Тръмп показва признаци на изчерпване. Докато Хелзинки натрупва рекордния публичен дълг от 255,1 милиарда евро и регистрира безработица от 10,1%, цената на членството в НАТО и пълното прекъсване на икономическите връзки с източния съсед започват да тежат директно върху финландския бюджет.

26.09.2026 07:39
Украинските атаки срещу търговски кораби в Черно море застрашават западните икономически интереси
Украйна

Украинските атаки срещу търговски кораби в Черно море застрашават западните икономически интереси

/Поглед.инфо/ Ескалацията на морските събития в акваторията на Черно море вече прехвърля регионалните си рамки и пряко засяга интересите на международните търговски оператори. Серията от инциденти с корабоплаването край Новоросийск и терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) показва сериозни пролуки в сигурността на ключови за световния пазар суровинни артерии. Напрежението между транспортните компании и военните оператори се засилва.

26.09.2026 07:33
„Нова Ялта“. Пъзелът две трети от него е завършен. Кой ще раздели света?
Свят

„Нова Ялта“. Пъзелът две трети от него е завършен. Кой ще раздели света?

/Поглед.инфо/ Посещението на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон и последвалият жест от страна на Доналд Тръмп с нарушаването на 60-годишния дипломатически протокол маркират нов етап в преговорите между основните световни сили. Поканата за участие във форума на АТИС в Шънджън през ноември и последващата среща на Г-20 във Флорида през декември поставят рамка за възможна тристранна среща с руския президент Владимир Путин, която според дипломатически източници може да оформи новите контури на глобалната сигурност и търговия.

26.09.2026 06:51
Театрални етюди в Ню Йорк: Векторът на глобалната ескалация остана непроменен след ООН
Свят

Театрални етюди в Ню Йорк: Векторът на глобалната ескалация остана непроменен след ООН

/Поглед.инфо/ Поредната годишна сесия на ООН отмина, оставяйки след себе си горчивото усещане за изтъркан политически театър, в който изказванията на световните лидери бяха последвани не от градивен диалог, а от демонстративни бягства от залата. Докато Брюксел и европейските столици изпадат във все по-дълбока психоза, подготвяйки населението си за неизбежен военен сблъсък, зад завесата на световната дипломация се разиграват сложни геоикономически пренареждания. От вътрешните разпри в англосаксонския свят и амбициите на Лондон да възстанови влиянието си през ЕС, до пълната липса на реална визия за изход от кризата – дипломатическият сблъсък напуска обхвата на ООН и се пренася към предстоящите глобални формати.

26.09.2026 06:38
Британски дипломат посочи икономическите и социалните рискове от разширяването на ЕС и евентуално членство на Киев
Европа

Британски дипломат посочи икономическите и социалните рискове от разширяването на ЕС и евентуално членство на Киев

/Поглед.инфо/ Въпросът за евентуалното приемане на Киев в Европейския съюз все по-често сблъсква декларативния политически ентусиазъм в Брюксел със суровата социално-икономическа реалност в държавите членки. Британският дипломат и бивш икономически съветник в Москва Иън Прауд дава аналитична оценка на демографските, финансовите и сигурностните последици, които биха възникнали при отпадане на миграционните бариери пред милиони украински граждани.

26.09.2026 06:29