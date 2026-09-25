Влогът на Чан Ъ

/Поглед.инфо/ Разминаването между Вашингтон и Брюксел вече не може да бъде скрито зад общите декларации за „единен Запад“. В разговора ми с Яков Кедми обсъждаме посланията на Доналд Тръмп от ООН, възможността за нова среща с Владимир Путин, разговорите Лавров–Рубио и защо САЩ не се присъединяват към част от европейските инициативи срещу Русия. Кедми анализира и амбициите на Макрон за Украйна, бъдещето на ЕС, американската политика към отделните европейски държави и икономическия натиск на Китай. Един разговор за свят, в който старото понятие „Запад“ започва да означава все по-малко.

25.09.2026 18:00