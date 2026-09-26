Електрическата хипотеза за Гиза: Как Никола Тесла превърна древния варовик в патент

/Поглед.инфо/ Когато през 1901 г. Никола Тесла забива първите заземителни пилоти на кулата Уордънклиф в Лонг Айлънд, той не разчита на мистицизъм, а на сметки за проводимостта на земната кора. В същото време академичната общност в Кайро продължава да поддържа тезата, че 2.3 милиона каменни блока в Гиза са подредени от роби с медни секачи единствено в името на царския астрален посмъртен комфорт. Разминаването между инженерния реализъм и академичния канон отдавна не е въпрос на романтични теории, а на сурова физика, геология и логистика, които официалните учебници предпочитат да подминават с мълчание.

Физическата матрица на платото Гиза

Ако съблечем платото Гиза от наслоената през вековете туризъм-индустрия и абстрактни култови интерпретации, пред нас остава чисто инженерно съоръжение с колосален тонаж. Официалната хронология датира строежа на Великата пирамида около 2560 г. пр.н.е., приписвайки я на фараона Хеопс (Хуфу). Според записите на академичната египтология, за малко над две десетилетия са добити, транспортирани и подредени с нивелирна прецизност милиони тонове скална маса. Всяка статистика в тази посока обаче удря в стена от логистични и физически реалности.

За да се постигне подобен темп, кариерите край Асуан, намиращи се на повече от 800 километра по течението на Нил, е трябвало да бълват издялани гранитни блокове с тегло от 25 до 80 тона на всеки няколко минути, денонощно. Не става въпрос за мек пясъчник, а за розов гранит с високо съдържание на кварцови кристали. Инструментариумът, намерен от археолозите за тази епоха, се изчерпва с бронзови триони, медни длета, дървени клинове и камъни за чупене. Всеки металург или материаловед може да потвърди, че с меден инструмент е физически невъзможно да се обработва гранит с твърдост по скалата на Моос над 6, без инструментът да се деформира след броени удари.

Освен това, вътрешното разположение на структурите няма нищо общо с познатите царски гробници от по-късните епохи. Докато в Долината на царете стените са покрити от горе до долу с йероглифи, религиозни текстове и цветни пигменти, във вътрешността на големите пирамиди в Гиза няма нито един оригинален надпис, описващ живота, царуването или погребението на владетел. Намерените така наречени „саркофази“ от полиран гранит са напълно празни, без следи от мумификация, органични остатъци или погребални дарове. Пробойните в теорията за погребалния характер на тези сгради са толкова големи, че дори в ранните архиви на Британския музей от XIX век се откриват протоколи със съмнения относно реалното им предназначение.

Аналогията на Тесла и проекта Уордънклиф

Тъкмо тук се намесва Никола Тесла. В края на XIX и началото на XX век изобретателят провежда поредица от високочестотни експерименти в Колорадо Спрингс, а по-късно проектира известната си кула Уордънклиф на остров Лонг Айлънд. Документите и патентите на Тесла от този период (по-специално Патент US 1,119,732 за апарат за предаване на електрическа енергия) показват, че той не е разглеждал Земята като изолиран нисък проводник, а като огромен резонансен трансформатор.

Според бележките на изобретателя, структурата на Великата пирамида използва същите принципи, които той вгражда в Уордънклиф. На първо място е изборът на материалите. Външната облицовка на пирамидата, разрушена и премахната от местното население след силното земетресение през 1301 г., се е състояла от плътно полиран бял варовик от кариерите в Тура. Този специфичен варовик съдържа висока концентрация на калциев карбонат и почти никакъв магнезий, което го прави изключителен диелектрик (изолатор).

В същото време вътрешните канали, камери и ядрото са изградени от розов гранит и обикновен варовик, богати на кварцови кристали и железни окиси – материали с висока парамагнитна проводимост. Влизащите и излизащите подземни водни токове от древните ръкави на Нил, преминаващи през каверните под платото, създават физическото явление пиезоелектричество. Когато гранитните блокове, съдържащи кварц, са подложени на механичен натиск от милионите тонове маса над тях, кристалите генерират електрически заряд.

Тесла проектира кулата си Уордънклиф с дълбоки желязо-стоманени релси, забити над 30 метра в земята, за да се "захване" за подземните водоносни слоеве и да предава вибрационната енергия през самата планета. Според неговите изчисления пирамидионът (връхният камък) на Великата пирамида е действал като предавател, а цялата конструкция е била заземен електромагнитен акумулатор.

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ │ ├──────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │ Уордънклиф (Тесла) │ Великата пирамида (Гиза) │ ├──────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │ Купол от мед/проводник │ Пирамидион (злато/електрум) │ │ Изолирана основа │ Бели варовикови плочи (Тура)│ │ Дълбоко заземени релси │ Подземни водни канали (Нил) │ │ Гранит/кварцов резонатор │ Гранитни камери (Асуан) │ └──────────────────────────┴─────────────────────────────┘

Тази концепция за стоящи вълни в йоносферата и земната кора е стояла в основата на идеята му за безплатна енергия, която да се улавя във всяка точка на земното кълбо с обикновена антена.