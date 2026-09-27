Конструктивните стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ ще донесат повече ползи за двете страни и за света

/Поглед.инфо/ По покана на американския президент Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин беше на официално държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември. По време на визитата двамата държавни глави проведоха откровен и задълбочен обмен на мнения по стратегически и глобални въпроси и постигнаха консенсус по осем точки.

Важен политически резултат от това е по-нататъшното разширяване на съдържанието на китайско-американските отношения, като двете страни се съгласиха да изградят „конструктивни стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ, основани на уважение, справедливост и равнопоставеност“. Това решение предоставя по-ясни стратегически насоки за взаимно съжителство между двете велики сили.

Настоящата визита е първото официално държавно посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ от 11 години. Не само това, но и за първи път, в рамките на шест месеца държавните глави на двете световни сили си разменят взаимни посещения. Това е историческа точка в отношенията между двете страни. „Председателят Си Дзинпин е велик лидер“, „Това е велик момент“, „Едно велико посещение“... Президентът Доналд Тръмп многократно използваше думата „велик“, а с личното си посрещане на председателя Си Дзинпин на летището и оказаните му най-високи почести демонстрира уважението на американската страна към китайския лидер и значението, което тя отдава на отношенията между двете страни.

По време на това посещение председателят Си Дзинпин заяви, че е готов да работи заедно с президента Тръмп, за да направлява „големия кораб“ на китайско-американските отношения към стабилно и дългосрочно развитие. Президентът Тръмп пък от своя страна изяви нетърпение да продължи да работи ръка за ръка с председателя Си Дзинпин, за да създадат по-добро бъдеще за двете страни.

Като най-важните двустранни отношения в съвременния свят, отношенията между Китай и САЩ не само носят благоденствието на над 1,7 милиарда души от двете страни, но и поемат историческата отговорност да насърчават развитието и напредъка на човечеството. На този нов исторически праг двете страни трябва да приложат съвместно важните консенсуси, постигнати от двамата държавни глави, да превърнат визията за конструктивни стратегически стабилни отношения между Китай и САЩ в реални действия, да вървят по правилния път на съжителство между великите сили, да повишат благоденствието на двата народа и да дадат надежда за световния мир.