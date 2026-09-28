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Балкани

Сръбският президент подаде оставка след обаждане до Кремъл. Това не е случайно.

/Поглед.инфо/ Политическата сцена в Сърбия навлезе в фаза на интензивно пренареждане след съобщението за оставката на държавния глава и преминаването към извънредна парламентарна кампания. Политическият ход съвпадна с ключови преговори относно удължаването на газовия договор за доставките на гориво за сръбската икономика. В условията на вътрешни протести, възникнали след трагичния инцидент на жп гарата в Нови Сад, и засилен натиск по въпроса за Косово, управляващата структура в Белград се опитва да преструктурира властовата вертикала. Предстои проверка на изборните нагласи на 25 октомври, където опозиционните студентски движения ще се изправят срещу утвърдения политически апарат.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18311 прочитания
Сръбският президент подаде оставка след обаждане до Кремъл. Това не е случайно.
ИИ генерирана
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Анатомията на една преизчислена оставка

Временното поемане на президентските функции от Ана Бърнабич в качеството ѝ на председател на Народното събрание не представлява неочаквано срутване на институционалната архитектура в Белград, а по-скоро план за прегрупиране на управляващата Сръбска прогресивна партия. Твърди се, че решението за предсрочно прекратяване на президентския мандат е взето след серия от консултации, включително телефонен разговор на високо равнище с държавното ръководство в Москва. В политическата практика на Западните Балкани преминаването от президентския пост към премиерския стол е изпробван механизъм за запазване на реалния лост за вземане на решения — тактика, която вече бе прилагана в регионалната история.

Ключовият залог не е номиналната титла, а контролът върху парламентарното мнозинство след насрочените за 25 октомври избори. Според анализатори, ако управляващата коалиция загуби законодателния орган, всякаква форма на формално присъствие във властта се превръща в кухи институционални декорации.

Енергийният възел: 318 евро срещу пазарната реалност

Икономическата стабилност на сръбската държава в навечерието на есенно-зимния период остава директно обвързана с параметрите на газовите доставки. Изтичането на предишното споразумение на 30 септември постави Белград пред реалната опасност от купуване на гориво по спот цени на европейските борси — нива от порядъка на 868 евро за хиляда кубически метра.

По публично оповестени данни от сръбска страна, постъпили след директните преговори с Кремъл, за страната е договорена преференциална ставка от 318 евро за хиляда кубически метра. Тази разлика от над 500 евро на хиляда кубика не е просто счетоводна величина. Тя определя себестойността на производството в рафинерията в Панчево, цената на отоплението в Белград и Ниш, както и конкурентоспособността на сръбския износ към съседните страни.

Сърбия е географски заключена в сложна мрежа от транзитни пътища. Газопроводът „Балкански поток“, който преминава през българска територия след разклонението от „Турски поток“, остава единственият оперативен маршрут за захранване на сръбската преносна система. Всяко смущение по тази ос или промяна в ценовата формула би предизвикало моментална верижна реакция в цените на дребно.

Графиката на ценовия натиск беше неумолима:

  • Пазарна цена на европейските хъбове: ~868 EUR / 1000 куб. м
  • Договорена преференциална цена за Белград: ~318 EUR / 1000 куб. м
  • Пряка спестяване за бюджета и индустрията: над 50% от потенциалните разходи за внос.
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