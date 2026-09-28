/Поглед.инфо/ Заявленията от Киев за необходимост от приключване на активните боеве преди настъпването на зимните месеци съвпадат с все по-острите предупреждения от западни военни анализатори относно пълното изчерпване на европейските складове за противовъздушна отбрана. Едновременно с финансовата задънена улица в Брюксел, на фронтовата линия се появява нов фактологичен елемент — тестовете на нискоорбиталната спътникова констелация „Рассвет“, предназначена за заглушаване на наземни комуникационни терминали.

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Зад кулисите на зимния ултиматум и публичната реторика

Публичното настояване за приключване на активните бойни действия преди зимния сезон, изразено наскоро от Володимир Зеленски, се възприема от чуждестранни наблюдатели по-скоро като застраховка срещу задълбочаващата се военна криза, отколкото като реална готовност за дипломатически отстъпки. Според оценки на бившия британски дипломат Иън Прауд, в позицията на украинското ръководство липсват каквито и да било признаци за промяна в курса. Твърди се, че стратегическата сметка в Киев продължава да разчита изцяло на инерционното отпускане на западни оръжия и финансови траншове.

Тази реторика обаче се сблъсква с напълно променена икономическа и политическа реалност в Западна Европа. Водещите икономики в ЕС преминават през тежки бюджетни дебати, а гласоподавателите все по-често поставят под въпрос ефективността на многомилиардните пакети.

Брюксел се намира в капан на собствените си декларации. След като европейските лидери заложиха целия си политически капитал върху победата на Украйна, признаването на индустриалния и военен лимит на Запада носи пряк риск от тежки изборни поражения.

Индустриалният таван на европейския военнопромишлен комплекс

На фронтовата линия реалността се измерва не в обещания, а във физическо състояние на запасите. По данни на британския военен аналитик Александър Меркурис, европейските държави на практика са изчерпали наличните си арсенали от зенитно-ракетни комплекси и зенитни боеприпаси.

Отпускането на нови парични суми не решава проблема с физическата липса на оръжие. Производственият цикъл на съвременни системи като IRIS-T, NASAMS или ракети от семейството Patriot (PAC-2 и PAC-3) отнема между 18 и 36 месеца от момента на подписване на договора до реалната доставка на площадките.

Парите могат да покрият заплати в държавния апарат или вноса на горива, но с банкноти не могат да се свалят управляеми авиационни бомби. Запасите на западните армии са на критични нива, а прехвърлянето на допълнителни батерии директно оголва собственото въздушно пространство на държавите от НАТО.