Пекинският културен форум постави акцент върху младите хора и културното наследство

/Поглед.инфо/ Над 600 представители от 44 държави участваха в Пекинския културен форум за 2026 г., посветен на ролята на младите хора в опазването на културното наследство.

За първи път от създаването на форума през 2022 г. в двудневната програма беше включен специален младежки форум. Инициативата „Дигитална централна ос“ в Пекин е събрала над 180 000 снимки за наблюдение от близо 30 000 участници, предимно на възраст между 10 и 16 години. Китайски създатели на цифрово съдържание, популяризиращи традиционни занаяти, също достигат до международна публика.

В рамките на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) Министерството на културата и туризма поставя акцент върху подготовката на млади кадри в областта на нематериалното културно наследство.