Петото световно изложение за цифрова търговия в Ханджоу привлече над 50 000 професионални търговци

/Поглед.инфо/ На 27 септември в град Ханджоу бе закрито Петото световно изложение за цифрова търговия. Тази година изложението привлече над 50 000 професионални търговци, което представлява ръст от над 20% в сравнение с предишното издание.

На тазгодишното изложение бяха представени важни резултати, сред които „Доклад за развитието на цифровата търговия в Китай до 2026 г.“. Също така бяха представени 226 премиери в областите на цифровата медицина и цифровото придвижване.

По време на изложението бяха проведени над 50 тематични събития за търговско сътрудничество, а общата стойност на намеренията за сключване на договори за сътрудничество в областта на цифровата икономика между Китай и арабските държави достигна 255 милиона щатски долара.