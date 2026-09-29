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Свят

Заплаха за стратегическите сили на САЩ в Глостършир или инсцениран предтекст за ескалация срещу Техеран?

/Поглед.инфо/ Нощният инцидент край британската военновъздушна база Феърфорд, където са разположени американските стратегически бомбардировачи B-52, B-1 и B-2, извади на повърхността дълбоките оперативни и политически противоречия между Лондон и Вашингтон. Прихващането на три микробуса с експлозиви и спешната евакуация на цивилно население се представят от британските медии като неутрализирана иранска диверсионна клетка. Разминаванията между официалните изявления, внезапните медийни изтичания и непремерените коментари на Доналд Тръмп обаче показват, че зад случая се крие или катастрофален провал на контраразузнаването MI5, или фабрикуване на геополитически casus belli по вече познатия британски шаблон „highly likely“.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11480 прочитания
Заплаха за стратегическите сили на САЩ в Глостършир или инсцениран предтекст за ескалация срещу Техеран?
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По публикация на Евгений Крутиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Край оградата на авиобаза Феърфорд в графство Глостършир не просто се проведе антитерористична операция с роботика за разминиране. Там беше засечена една от най-сериозните уязвимости в системата за сигурност на НАТО на британска територия от десетилетия насам – или бе разиграна постановка с цел легитимиране на бъдещи военни действия.

Оперативният хаос в Глостършир: Граждански сигнал вместо шпионско прихващане

Според разпространената хронология, в 00:45 ч. на 27 септември 2026 г. местната полиция в Глостършир получава обаждане от жители на района за три бели микробуса с необичайно поведение, движещи се по тесните селски пътища към базата. Патрулите ги спират в непосредствена близост до село Уелфорд – буквално на метри от източния праг на пистата за излитане.

Последвалата реакция показва крайни нива на тревога:

  • Обявен е „сериозен инцидент“ (Major Incident);
  • Отцепена е 400-метрова зона за безопасност;
  • Евакуирани са незабавно 85 къщи от село Уелфорд, а хората са извозени с автобуси до спортен център в Сайрънсестър;
  • Задържани са петима души, а роботите на сапьорните екипи неутрализират намерените вътре компоненти за импровизирани взривни устройства.

Тук проличава първото фундаментално логическо сътресение в официалната версия.

Ако това е била продължителна, дълбоко разработвана операция на контраразузнаването за разбиване на диверсионна мрежа, защо задвижването на машината става след обаждане на бдителни селяни на спешния телефон? Прихващането на прага на стратегически обект от такъв ранг означава само едно: службите са били сляпи до последния момент.

Тръмп, „крепостта“ и разминаването в спиралата на разузнаването

Във възела от противоречия се намеси и Доналд Тръмп. Изказвайки се пред медиите, американският президент обяви, че спецслужбите на САЩ са следили заподозрените „от дълго време“ и са действали в пълна координация с британците, за да зашитят „нашето пристанище“ (по-късно коригирано в стенограмите като „нашата крепост“ или объркано наименование на авиобазата).

Думите на Тръмп директно блъскат тезата на Скотланд Ярд и MI5.

Ако американското разузнаване действително е държало под наблюдение групата, контролът е бил изгубен на британска земя. Алтернативата е още по-неприятна за Лондон: Вашингтон е разиграл собствена комбинация зад гърба на британските домакини, позволявайки на експлозивите да стигнат до пистата във Феърфорд, за да си осигури политически аргументи.

Феърфорд не е обикновено летище. То е основният преден оперативен плацдарм (Forward Operating Location) на ВВС на САЩ в Европа. От тук излитат стратегическите бомбардировачи B-52H Stratofortress, B-1B Lancer и стелт-платформите B-2 Spirit при операции в Близкия изток и Северна Африка. По силата на двустранните споразумения между Вашингтон и Лондон, използването на базата изисква формалното съгласие на британския премиер – такова бе дадено с извънредни укази след ескалацията на конфликта с Иран по-рано тази година.

Иранската следа: Версии, мигранти и криминални посредници

В рамките на часове след арестите британските медии – цитирайки анонимни източници от антитерористичните структури – започнаха да лансират хипотезата за „иранска следа“. Твърди се, че Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) е наел местни криминални елементи за нанасяне на удар по съоръжението, избягвайки пряка държавна отговорност.

Тази версия стъпва върху поредица от събития от последните месеци:

  • През юли 2026 г. Техеран официално предупреди Даунинг стрийт 10, че превръщането на Феърфорд в стартова площадка за удари срещу ирански обекти прави Обединеното кралство „легитимна военна цел“;
  • Публикувани бяха журналистически разследвания (включително в с. „Телеграф“), в които се цитираха ирански представители, твърдящи, че разполагат с спящи клетки и „революционери“ на британска територия;
  • Генералният директор на MI5 Кен Маккалъм още преди време заяви, че Техеран ползва мрежи от организираната престъпност и наркотрафиканти за организиране на саботажи и атентати в Европа, като посочи над 20 предотвратени заговора.

Но в тази конструктивна линия се появява сериозен пукнатина. Първоначално британски медии лансираха хипотезата за ирански оперативници, прехвърлени с малки лодки през Ламанша. Всеки специалист по сигурността знае, че сериозна държавна разузнавателна служба няма да повъри сложна инженерно-сапьорна операция с три камиона с експлозиви на нелегални мигранти, пресичащи протока на гумени лодки.

След това акцентът се измести към иранската диаспора, а накрая – към неназовани „криминални структури“. Тази бърза смяна на разказвателните рамки показва, че разследването не разполага с твърди доказателства за координация от Техеран, а сглобява хипотези в движение.

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