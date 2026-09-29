Абонирай се
Русия

ВЦИОМ отчита парадокс: Младежката престъпност в Русия е спаднала десетократно, но над 50% искат по-сурови наказания

/Поглед.инфо/ Новите данни от изследване на ВЦИОМ разкриват сериозно разминаване между обективната статистика и обществените възприятия относно младежката престъпност в Русия. Докато официалните показатели на МВР отчитат близо десетократен спад на престъпленията, извършени от непълнолетни спрямо 1993 година, над половината от анкетираните граждани настояват за затягане на законите и спускане на прага за наказателна отговорност до 12 години. Анализът показва как цифровизацията, демографските промени и институционалният контрол преобразиха социалната среда, докато субективното усещане за тревожност продължава да нараства.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 15403 прочитания
ВЦИОМ отчита парадокс: Младежката престъпност в Русия е спаднала десетократно, но над 50% искат по-сурови наказания
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Статистическата реалност срещу обществената психоза: Диспропорцията в данните на ВЦИОМ

Според разкритите от Всеросийския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) данни, 36% от анкетираните граждани изразяват убеждение, че нивото на младежката престъпност се е увеличило в сравнение с периода на тяхната младост. В същото време 53% от запитаните подкрепят законодателна инициатива за намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност за тежки и особено тежки престъпления на 12 години. Обществените нагласи настояват, че на подрастващото поколение липсва организиран надзор, родителски контрол и институционално възпитание.

Криминологичните масиви на Министерството на вътрешните работи отчитат коренно различна тенденция. През 1993 г. на територията на страната са били официално регистрирани над 226 000 престъпления, извършени от непълнолетни или с тяхно пряко участие. Към последните статистически периоди този показател е спаднал трайно под прага от 25 000–30 000 случая годишно. Изчисленият спад е близо десетократен. Сривът обхваща цялата номенклатура от нарушения — от улични грабежи и хулигански прояви до тежки посегателства срещу личността.

Данните показва, че физическото присъствие на криминално проявени тийнейджъри в градската среда е сведено до исторически минимум.

Нормативната рамка: Член 20 от Наказателния кодекс и границите на наказателната отговорност

В съответствие с действащия Наказателен кодекс (УК РФ), общата възраст за носене на наказателна отговорност е установена на 16 години (член 20, част 1). В част 2 на същия член е разписан изчерпателен списък от престъпления, за които отговорност носят лица, навършили 14-годишна възраст. Този специален състав включва убийство (чл. 105), умишлено нанасяне на тежка повреда на здравето (чл. 111), отвличане (чл. 126), грабеж (чл. 161), разбойничество (чл. 162), изнудване (чл. 163), терористичен акт (чл. 205) и вземане на заложници (чл. 206).

Периодичните дискусии в Държавната дума и Комисията по законодателство относно свалянето на прага до 12 години се сблъскват с институционалната позиция на Инспекциите по делата на непълнолетните (ПДН) и Комисиите за защита правата на децата (КДН). Юридическата доктрина приема, че на 12-годишна възраст психичното развитие и когнитивните способности за осъзнаване на обществената опасност от деянието все още са във фаза на формиране. Прилагането на ефективни лишавания от свобода за тази възрастова група би изисквало създаването на специализирана затворническа инфраструктура от затворен тип, каквато в момента липсва в системата на Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН).

В редица европейски правни системи — като тази на Обединеното кралство — прагът за наказателна отговорност е закован на 10 години, докато във Франция той е 13, а в Германия и Скандинавските страни — 14 години. Сравнително-правният анализ показва, че репресивната строгост на нормата сама по себе си не спрера деликвентните прояви, ако липсва администриран социален контрол.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Анастасия Гешева: Европа губи паметта си – битката вече е за следващото поколение
Европа

Анастасия Гешева: Европа губи паметта си – битката вече е за следващото поколение

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор и историк Анастасия Гешева поставяме въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: способен ли е създаденият след Втората световна война международен ред да преживее огромното преразпределение на силите? Говорим за бъдещето на ООН и Съвета за сигурност, за претенциите на Глобалния юг, за политическия избор между външна зависимост и национален интерес. Гешева разказва и за впечатленията си от Словакия и за една друга битка – за историческата памет, славянската идентичност и поколенията, които Европа възпитава днес.

29.09.2026 19:00
Финансовата математика на войната: Украйна трупа по $424 милиона дневен дефицит, а европейският ресурс изтича
Свят

Финансовата математика на войната: Украйна трупа по $424 милиона дневен дефицит, а европейският ресурс изтича

/Поглед.инфо/ Счетоводството на конфликтите рядко търпи патетика. Когато премиерът на Украйна Сергий Корецки обяви прогнозна цена на войната от 155 милиарда долара, зад сухите цифри лъсна структурният дефицит от 27 милиарда, за който Западът все по-трудно намира покритие. Докато вътрешните данъчни приходи на страната едва надхвърлят 48,5 милиарда долара, разходите поглъщат астрономическите 424 милиона долара дневно. Моделът на външна издръжка навлезе в критична фаза, а европейският вътрешнополитически календар заплашва да прекъсне траншовете.

29.09.2026 18:01
Оуен Джоунс в "Гардиън": Постсъветският триумфализъм изяжда собствените си деца
Свят

Оуен Джоунс в "Гардиън": Постсъветският триумфализъм изяжда собствените си деца

/Поглед.инфо/ Западната социално-икономическа и геополитическа конструкция преживява систематична криза, чиито корени не се крият в скорошни външни фактори, а в структурните решения, взети непосредствено след края на Студената война. Триумфализмът от 1990-те години, налагането на неолиберални стопански модели и дестабилизацията на редица региони чрез оръжия и интервенции създадоха системни дефекти. Резултатът днес е видим – от провинциалните избори в Германия до задлъжнялостта и деиндустриализацията.

29.09.2026 17:45
Москва окончателно смени дипломатическия протокол с ултиматум
Свят

Москва окончателно смени дипломатическия протокол с ултиматум

/Поглед.инфо/ Ситуацията около възможните дипломатически контакти между Москва, Вашингтон и Киев навлезе в коренно различна фаза. Анализът на последните официални позиции и действията на терен показва, че дипломатическият механизъм вече се възприема в Кремъл не като пространство за отстъпки, а като инструмент за фиксиране на военното превъзходство. За броени дни тактическата гъвкавост бе заменена от твърда сухопътна и морска стратегия. Натискът върху украинската критична и логистична инфраструктура придобива систематичен характер, докато преговорните формати губят своето практическо съдържание.

29.09.2026 17:30
Техеран подготвя правен механизъм за излизане от ядрения договор
Свят

Техеран подготвя правен механизъм за излизане от ядрения договор

/Поглед.инфо/ Иранският парламент постави на дневен ред законопроект с трикратна спешност за пълно оттегляне от Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Стъпката идва в отговор на решението на Управителния съвет на МААЕ да препрати иранското ядрено досие към Съвета за сигурност на ООН. Законодателната иницитива бележи нов етап в конфронтацията между Техеран и Западните държави, застрашавайки окончателно международната архитектура за сигурност и режима на контрол върху ядрените технологии.

29.09.2026 17:15
Вучич хвърли оставка, за да вземе премиерския пост: Маневра за оцеляване в Белград
Свят

Вучич хвърли оставка, за да вземе премиерския пост: Маневра за оцеляване в Белград

/Поглед.инфо/ Подадената оставка от Александър Вучич като президент на Сърбия и намерението му да се бори за министър-председателския пост на 25 октомври не са просто вътрешнополитически жест. Това е изпитана с годините система за нулиране на общественото напрежение. Докато Ана Бърнабич поема временно държавното управление, сръбската столица е изправена пред риска от организирана улична нестабилност, финансирана от западни фондации, в опит за окончателно пречупване на балансираната външна политика на Белград.

29.09.2026 17:05
Заплаха за стратегическите сили на САЩ в Глостършир или инсцениран предтекст за ескалация срещу Техеран?
Свят

Заплаха за стратегическите сили на САЩ в Глостършир или инсцениран предтекст за ескалация срещу Техеран?

/Поглед.инфо/ Нощният инцидент край британската военновъздушна база Феърфорд, където са разположени американските стратегически бомбардировачи B-52, B-1 и B-2, извади на повърхността дълбоките оперативни и политически противоречия между Лондон и Вашингтон. Прихващането на три микробуса с експлозиви и спешната евакуация на цивилно население се представят от британските медии като неутрализирана иранска диверсионна клетка. Разминаванията между официалните изявления, внезапните медийни изтичания и непремерените коментари на Доналд Тръмп обаче показват, че зад случая се крие или катастрофален провал на контраразузнаването MI5, или фабрикуване на геополитически casus belli по вече познатия британски шаблон „highly likely“.

29.09.2026 16:50
Бюджетният натиск в Париж и Берлин: Военната реторика на Макрон и Мерц срещу икономическата стагнация
Европа

Бюджетният натиск в Париж и Берлин: Военната реторика на Макрон и Мерц срещу икономическата стагнация

/Поглед.инфо/ Анализът на политическата реторика в Париж и Берлин разкрива все по-дълбока пропаст между войнствените изявления на европейските лидери и реалното икономическо състояние на Европейския съюз. Докато френският президент Еманюел Макрон и лидерът на германската опозиция Фридрих Мерц акцентират върху „външната заплаха“, статистическите данни за индустриалното производство, бюджетните дефицити и състоянието на инфраструктурата в Европа сочат към сериозен вътрешноструктурен застой. В тази разработка разглеждаме изводите на антрополога Еманюел Тод, финансовите механизми на Брюксел и реалната цена на пренасочените публични средства.

29.09.2026 16:40