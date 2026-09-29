/Поглед.инфо/ Новите данни от изследване на ВЦИОМ разкриват сериозно разминаване между обективната статистика и обществените възприятия относно младежката престъпност в Русия. Докато официалните показатели на МВР отчитат близо десетократен спад на престъпленията, извършени от непълнолетни спрямо 1993 година, над половината от анкетираните граждани настояват за затягане на законите и спускане на прага за наказателна отговорност до 12 години. Анализът показва как цифровизацията, демографските промени и институционалният контрол преобразиха социалната среда, докато субективното усещане за тревожност продължава да нараства.

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Статистическата реалност срещу обществената психоза: Диспропорцията в данните на ВЦИОМ

Според разкритите от Всеросийския център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) данни, 36% от анкетираните граждани изразяват убеждение, че нивото на младежката престъпност се е увеличило в сравнение с периода на тяхната младост. В същото време 53% от запитаните подкрепят законодателна инициатива за намаляване на възрастта за носене на наказателна отговорност за тежки и особено тежки престъпления на 12 години. Обществените нагласи настояват, че на подрастващото поколение липсва организиран надзор, родителски контрол и институционално възпитание.

Криминологичните масиви на Министерството на вътрешните работи отчитат коренно различна тенденция. През 1993 г. на територията на страната са били официално регистрирани над 226 000 престъпления, извършени от непълнолетни или с тяхно пряко участие. Към последните статистически периоди този показател е спаднал трайно под прага от 25 000–30 000 случая годишно. Изчисленият спад е близо десетократен. Сривът обхваща цялата номенклатура от нарушения — от улични грабежи и хулигански прояви до тежки посегателства срещу личността.

Данните показва, че физическото присъствие на криминално проявени тийнейджъри в градската среда е сведено до исторически минимум.

Нормативната рамка: Член 20 от Наказателния кодекс и границите на наказателната отговорност

В съответствие с действащия Наказателен кодекс (УК РФ), общата възраст за носене на наказателна отговорност е установена на 16 години (член 20, част 1). В част 2 на същия член е разписан изчерпателен списък от престъпления, за които отговорност носят лица, навършили 14-годишна възраст. Този специален състав включва убийство (чл. 105), умишлено нанасяне на тежка повреда на здравето (чл. 111), отвличане (чл. 126), грабеж (чл. 161), разбойничество (чл. 162), изнудване (чл. 163), терористичен акт (чл. 205) и вземане на заложници (чл. 206).

Периодичните дискусии в Държавната дума и Комисията по законодателство относно свалянето на прага до 12 години се сблъскват с институционалната позиция на Инспекциите по делата на непълнолетните (ПДН) и Комисиите за защита правата на децата (КДН). Юридическата доктрина приема, че на 12-годишна възраст психичното развитие и когнитивните способности за осъзнаване на обществената опасност от деянието все още са във фаза на формиране. Прилагането на ефективни лишавания от свобода за тази възрастова група би изисквало създаването на специализирана затворническа инфраструктура от затворен тип, каквато в момента липсва в системата на Федералната служба за изпълнение на наказанията (ФСИН).

В редица европейски правни системи — като тази на Обединеното кралство — прагът за наказателна отговорност е закован на 10 години, докато във Франция той е 13, а в Германия и Скандинавските страни — 14 години. Сравнително-правният анализ показва, че репресивната строгост на нормата сама по себе си не спрера деликвентните прояви, ако липсва администриран социален контрол.