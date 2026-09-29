Западните медии съобщават за модернизация на командния комплекс „Грот“ и системата „Периметър“

/Поглед.инфо/ Натискът по линията Суми-Харков и медийните хипотези за ядрената инфраструктура на Руската федерация отразяват едновременно военните и стратегическите равнища на настоящия конфликт. Докато на терен се отчитат специфични тактически придвижвания на войскови части, западната преса отделя сериозно внимание на подземните обекти в Урал, свързани със системата за автоматизирано управление на стратегическите ракетни сили „Периметър“. Според британски публикации, модернизацията на тези инфраструктури цели гарантиране на оперативната комуникация при евентуален ядрен сценарий.

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Анатомия на подземен комплекс: Какво представлява Обект 1335

Според публикация в британския вестник „Сънди Таймс“, базирана на анализ на тръжни документи и военни поръчки, в района на Урал се намира така нареченият Обект 1335, обозначаван в определени среди с условното наименование „Грот“. Чуждестранни изследователи твърдят, че става дума за разклонена подземна система от най-малко 24 независими камери, свързани с тунели на голяма дълбочина. Според тези източници разстоянието между отделните изходи на комплекса достига до 2,5 километра под земята, което теоретично трябва да осигури устойчивост срещу директен кинетичен или ядрен удар.

Западните наблюдатели често свързват тази инфраструктура с автоматизираната система за управление „Периметър“, наричана в терминологията на НАТО „Dead Hand“ („Мъртва ръка“). Техническото предназначение на подобни съоръжения обаче не е прякото изстрелване на бойни глави, а поддържането на командни комуникационни канали чрез така наречените командни ракетни комплекси. Тези ракети (от типа 15А11 в рамките на комплекса „Сирена“ или техните съвременни модификации) имат за задача да предадат кодиран сигнал за задействане към пусковите шахти и мобилните комплекси на Стратегическите ракетни войски (РСВН), ако стандартните комуникационни мрежи бъдат прекъснати.

Твърденията за „задействане за първи път от десетилетия“ следва да се разглеждат през призмата на информационното противопоставяне. Както посочва руският експерт по ядрено оръжие Павел Подвиг, системата „Периметър“ никога не е била напълно извеждана от експлоатация, а по-скоро е преминала през планирани цикли на поддръжка и модернизация. Същевременно военният анализатор Александър Михайлов отбелязва, че през 90-те години на миналия век интензивността на дежурствата и целеуказването бяха преразгледани, като едва след 2011 г. започна поетапна замяна на остаряващите компоненти с по-съвременни цифрови системи за пренос на данни и нови ракетни носители.

Тактическата динамика по северния участък от фронта

На фона на стратегическите дискусии, оперативната обстановка по линията на съприкосновение в Харковска и Сумска област показва постоянна промяна в позициите на отделните подразделения. По данни от докладите на руското Министерство на отбраната и коментари на военни наблюдатели, след инспекцията на министъра на отбраната Андрей Белоусов в щаба на групировката „Север“, са регистрирани локални придвижвания в няколко ключови сектора.

В Сумска област бе съобщено за установяване на контрол върху населеното място Марьино, разположено на прихода към горския масив пред град Суми. В условията на наближаващ есенно-зимен период, заемането на подобни позиции има чисто тактическо значение за подсигуряване на фланговете и логистичните пътища. В същия район се съобщава за боеве около Кияница и преминаване на Храповщина в т.нар. „сива зона“, където нито една от страните няма траен контрол.

В Харковското направление се отчитат действия около Петропавловка и Аннополие, като целта на руските части според анализатори е затваряне на тактическите клинове между отделните опорни пунктове на украинските въоръжени сили (ВСРУ). Според наличната информация, след заемането на град Лозово, руските подразделения са се доближили до Приколотне — селище, определяно от военните наблюдатели като важен транспортен възел по пътя към Велики Бурлук.