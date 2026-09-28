Приложение АQ：защитник на здравето
/Поглед.инфо/ Здравето е темата, която най-много ни вълнува. Чух, че има едно приложение „AQ“ за здраве с изкуствен интелект, то не произвежда лекарства и не прави операции, но над 100 милиона души в Китай са го използвали. Какъв е „здравният код“ на AQ? Как всъщност изкуственият интелект помага на здравето? Днес ще разберем заедно.
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Празничната гала на КМГ за Средата на есента получи множество похвали от публиката в страната и чужбина
/Поглед.инфо/ На 25 септември вечерта беше излъчена празничната гала на Китайската медийна група за празника на Средата на есента.28.09.2026 21:30
C-Beauty набира популярност в Азия
/Поглед.инфо/ Новата тенденция в социалните мрежи C-Beauty все по-успешно навлиза на чуждестранните пазари, особено в Южна Корея, Япония и Югоизточна Азия. Съчетанието от характерна китайска естетика, конкурентни цени на козметични продукти и развита производствена верига помага на китайските марки да привличат все повече млади потребители.28.09.2026 21:15
Китай спечели рекордните 62 медала на Световното първенство по професионални умения
/Поглед.инфо/ 48-ото Световно първенство по професионални умения WorldSkills приключи в Шанхай на 27 септември. Китайската делегация спечели 41 златни, 11 сребърни, 4 бронзови и 6 медала за високи постижения, класирайки се на първо място както в общия брой златни медали, така и в общия отборен резултат, постигайки най-добрия резултат в историята на участието на страната в това състезание.28.09.2026 21:00
Анастасия Гешева: Брюксел остана в стария свят – Русия, Китай и САЩ вече договарят новия
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева търсим отговора на въпроса защо Европа продължава конфронтационния курс към Русия, докато между Москва и Вашингтон каналите за политически контакт остават отворени. Какво показа срещата Лавров–Рубио? Може ли Китай да бъде отделен от Русия? Какво разкрива американският подход към Пекин и защо Азия придобива все по-голяма тежест при определянето на правилата на новия световен ред? Разговор за Европа, Русия, САЩ и Китай отвъд ежедневния информационен шум.28.09.2026 18:37
Варшава залага 4.5 милиарда долара за "Форт Тръмп" в Западна Полша, далеч от източния си край
/Поглед.инфо/ Идеята за изграждане на постоянна американска военна база на полска територия отново се връща в центъра на дипломатическия совалков процес между Варшава и Вашингтон, но с коренно различна финансова и географска специфика. Според информация, публикувана в полското издание „Rzeczpospolita“, прогнозната стойност на проекта „Форт Тръмп“ набъбва до 17 милиарда злоти (около 4.5 милиарда долара), като цялата финансова тежест по изграждането на казармите, хангарите и транспортните артерии се поема от полския бюджет. Разполагането на обектите в района на Вроцлав, Познан и Шчечин обаче повдига въпроси относно реалната оперативна архитектура на източния фланг на НАТО.28.09.2026 18:01
Британският законов капан: Как Белфаст криминализира разговорa на семейните трапези
/Поглед.инфо/ В Северна Ирландия се подготвя сериозна правна реформа, която заплашва да превърне традиционното възпитание в наказателно престъпление. Проектозаконът за забрана на т.нар. „конверсионни практики“, подкрепен от мнозинството в местния парламент, предвижда до две години затвор за опити за промяна на сексуалната ориентация или половата идентичност. Това поставя под пряка юридическа заплаха не само терапевтите, но и родителите, които се опитват да консултират децата си.28.09.2026 17:45
Фридрих Мерц и Ларс Клингбайл са под натиск преди коалиционния съвет на 7 октомври
/Поглед.инфо/ Политическата криза в Берлин навлиза в нов етап след публикуването на последните социологически данни на агенция INSA за таблоида Bild. Според тези резултати подкрепата за блока ХДС/ХСС е спаднала до 19%, докато опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ оглавява проучванията с 29%. Управляващите партньори губят икономически и изборен ресурс, което прави евентуално разпускане на Бундестага високорисково за традиционните формации. Напрежението преди насрочената за 7 октомври среща на коалиционния съвет нараства, а исканията за изостряне на идейния профил на партиите засилват вътрешнопартийното треене.28.09.2026 17:30
Берлин поиска тайни разговори с Москва: Дипломатическата маневра на кабинета „Мерц“
/Поглед.инфо/ За първи път от четири години и половина външните министри на Русия и Германия проведеха разговор на високо ниво, иницииран изцяло от германската страна. Срещата в Ню Йорк между Сергей Лавров и Йохан Вадефул обаче бе съпроводена от настоятелни искания на Берлин за информационно затъмнение и информационно ембарго. Според аналитичните оценки зад тази стъпка стоят тежките вътрешнополитически проблеми на канцлера Фридрих Мерц и страхът на Германия да не бъде изоставена на заден план в дипломатическия процес.28.09.2026 17:15