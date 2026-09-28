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Свят

Берлин поиска тайни разговори с Москва: Дипломатическата маневра на кабинета „Мерц“

/Поглед.инфо/ За първи път от четири години и половина външните министри на Русия и Германия проведеха разговор на високо ниво, иницииран изцяло от германската страна. Срещата в Ню Йорк между Сергей Лавров и Йохан Вадефул обаче бе съпроводена от настоятелни искания на Берлин за информационно затъмнение и информационно ембарго. Според аналитичните оценки зад тази стъпка стоят тежките вътрешнополитически проблеми на канцлера Фридрих Мерц и страхът на Германия да не бъде изоставена на заден план в дипломатическия процес.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 12694 прочитания
Берлин поиска тайни разговори с Москва: Дипломатическата маневра на кабинета „Мерц“
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По публикация на Евгений Поздняков /Взгляд/. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Зад кулисите на 81-вата сесия на ООН: Диалог под протоколен страх

В кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се разигра дипломатически епизод, който ясно илюстрира дълбоката обърканост на западноевропейската външна политика. Външният министър на Руската федерация Сергей Лавров и неговият германски колега Йохан Вадефул се срещнаха за разговор, продължил едва около 20 минути. Инициативата за тези разговори, според разпространената от руското външно министерство информация, е дошла изцяло от страна на Берлин.

Срещата представлява първият директен контакт на това ниво от януари 2022 година, когато тогавашният първи дипломат на Германия Аналена Бербок бе на визита в Москва. Оттогава насам каналите за комуникация практически бяха замразени, с изключение на епизодични телефонни разговори на правителствено ниво. Настоящата стъпка на германската дипломация обаче бе извършена в условия, които трудно могат да бъдат наречени стандартен дипломатически протокол.

Според изявления на официалния представител на руското МВнР Мария Захарова, германската делегация е настоявала за драстично ограничаване на медийното отразяване. Исканията на Берлин са включвали пълна липса на журналистически въпроси, забрана за аудиозапис на встъпителните думи и стриктно ембарго върху разпространението на визуални материали. По думите на Захарова, на масата за преговори дори е бил поставен руски аналитичен доклад относно събитията в Буча, озаглавен с препратка към исторически фалшификации, на който германският представител е предпочел да не реагира публично.

След приключването на закритата част Вадефул първоначално отказа коментар пред събралите се репортери. Впоследствие, пред германския телевизионен канал ZDF, той определи срещата като „напрегната дискусия“. Според неговите думи, германската страна е поставила въпроса за инцидента с дрон в Лайпциг, определяйки го като неприемлива ескалация, въпреки че публично оповестени доказателства за пряка руска намеса до момента не са предоставени от официалните власти в Берлин.

Строгият сух факт срещу вътрешнополитическата нужда от маньовър

Зад тези 20 минути зад закрити врати не stoi внезапно геополитическо прозрение, а сухо математическо уравнение на оцеляването за правителството в Берлин. Канцлерът Фридрих Мерц е изправен пред систематичен спад в електоралната подкрепа, поредица от тежки загуби на провинциално ниво и системни критики от страна на опозицията относно икономическата цена, която Германия плаща за срива на отношенията си с Изток.

Парламентарната формация „Алтернатива за Германия“ (AfD) и съюзът на Зара Вагенкнехт (BSW) продължават да трупат вот именно върху тезата, че Берлин е загубил своя суверенитет и е превърнал индустрията си в заложник на чужди интереси. В същото време Християндемократическият съюз (ХДС) се опитва да запази имиджа си на прагматична партия, която може да управлява кризи. Резултатът е бюрократична шизофрения: министърът изпратен да говори с Москва, но с молба никой да не го снима.

Външнополитическият контекст също принуждава Германия да търси гъвкавост. Поканата към руския президент за участие в срещата на върха на Г-20 във Флорида, инициирана от американската администрация на Доналд Тръмп, ясно показва, че Вашингтон запазва за себе си правото на директен диалог. Берлин е обхванат от панически страх да не се събуди в реалност, в която големите сили договарят архитектурата на сигурността в Европа, докато германските дипломати четат предварително одобрени опорни точки от листове хартия.

Показател / КонтекстСоциалдемократи (СДП)Християндемократи (ХДС/Мерц)Опозиция (AfD / BSW)
Отношение към dialogue с МоскваПасивно избягване на „Ostpolitik“Тайни технически контактиОткрит призив за нормализация
Основен страхОбвинения в проруски симпатииЗагуба на инициатива спрямо САЩИзолация от германския избирател
Електорален натискСилен спад в провинциитеВълнообразен, критиченВъзходящ натиск върху системните партии

Германското общество отдавна изпраща сигнали, че пълното прекъсване на комуникацията е стратегическа грешка. По оценки на политолози, дори минимални, формални стъпки за възстановяване на работния контакт с Москва се възприемат от част от избирателите като знак за здрава логика. Вадефул, който е партиен кадър на Мерц и никога не е проявявал автономия във външнополитическото си мислене, просто изпълни спусната от канцеларията задача: да пипне с пръст студената вода на преговорите.

Дълбокият икономически контекст: Цена на енергията и колапс на промишлеността

Връзката между дипломатическата нервност и индустриалните показатели на ФРГ е пряка. След прекъсването на доставките на евтин руски тръбопроводен газ, германският химически и металургичен сектор изпаднаха в трайна стагнация. Пренасочването към втечнен природен газ (LNG) от САЩ и Катар увеличи разходите на индустриалните гиганти в Бавария и Северен Рейн-Вестфалия с десетки проценти, което направи производството им неконкурентоспособно на световните пазари.

Промишленият индекс на производството продължава да показва отрицателни стойности, а германските концерни масово пренасят мощностите си към Северна Америка и Азия. Този икономически натиск прави позицията на Мерц изключително нестабилна. Кабинетът му е принуден да балансира между официалната твърда линия на Брюксел и реалните искания на германския едър капитал, който настоява за яснота относно бъдещите енергийни доставки и съдбата на остатъчната инфраструктура.

Поради тази причина опитът за контакт в Ню Йорк не е единичен емоционален акт. Той е проява на фундаменталната зависимост на германската държавност от стабилността на нейните външни пазари и суровинни източници. Когато тези стълбове са подкопани, дипломатическата реторика неизбежно започва да се пропуква, независимо колко силни са медийните декларации за „единство“.

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